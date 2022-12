Vacaciones en Venecia, en tres escenas

”Todas las historias son también historias de manos, manos que agarran, que sopesan, que señalan, que unen, que amasan, que enhebran, que acarician; manos abandonadas en el sueño, manos que cortan, que comen, que limpian, que tocan música, que rascan, que asen, que pelan, que se aferran, que aprietan un gatillo, que se cruzan”. John Berger

Primera escena

Venecia me abraza y expulsa al mismo tiempo. Se suponía que a este lugar lo conocería con C, pero acá estoy, sin ella, que se quedó en Argentina porque no se siente bien de salud. Recién ahora (y no mientras lo vivía, como suele pasar) me doy cuenta de que el anterior fue nuestro último viaje juntas. Me pesa la mochila que cuelga de un solo hombro al bajarme del tren en la terminal de Mestre. Es aquí donde tomo mi primera nota: llegar implica viajar por aire, por tierra y, claro, por agua.

En Venecia es fácil perderse y, cuando oscurece, la isla se vuelve algo lúgubre. (Foto: Florencia Vigilante)

Es otoño y anochece temprano. Me advirtieron que es fácil perderse y cuando oscurece esta isla con forma de pez se vuelve algo lúgubre. Me hospedo en el barrio de Cannaregio, que no es tan turístico como otras zonas, por lo que además de económico es también bastante más tranquilo. Reservé antes de salir de casa un antiguo convento reformado en una residencia de estudiantes que alquila sus habitaciones a viajeros.

Comparto cuarto con un chileno que, imagino, tiene pocos años menos que mi papá. Ahora estamos sentados los dos en el mismo sillón, en un espacio común cercano al desayunador. Aunque fija la mirada en sus manos, percibo las ganas de conversar. Juega con una alianza, haciéndola rodar alrededor del dedo anular. Me cuenta, sin que le pregunte, que hace un tiempo murió su esposa, Florencia, y que viajó hasta Italia para conocer la ciudad homónima antes de venir hasta acá.

Segunda escena

Un hombre con manos de obrero pellizca con una pinza al material aún amorfo. Con precisión de artesano, a través de golpecitos sutiles que asemejan una danza exacta, hace nacer las aletas que terminan de moldear al caballo de mar. Al enfriarse la pieza, que fue manipulada con fuego, se endurece y cambia de color. En ese preciso instante, como si se tratara de un truco de magia, el vidrio transmuta en cristal. A pocos kilómetros de Venecia flota en silencio, opacada, Murano.

Murano flota a pocos kilómetros de Venecia. (Foto: Imagen ilustrativa Pixabay)

Tercera escena

Una librería llamada Acqua Alta se convierte rápidamente en refugio. Cada tarde cruzo la plaza para llegar hasta allá. Así descubro que los rituales de este pueblo marinero se repiten: limpiar los faroles, hacer nudos para amarrar las góndolas, guardar las compras del mercado en bolsas de tela, conversar con alguna vecina al barrer las veredas en bata. Los venecianos saben quiénes son; ven su reflejo todos los días en las aguas de los canales (algunas de las aguas más famosas del mundo, por cierto).

Las manos memoriosas de Luigi acomodan con parsimonia los libros en bañeras y embarcaciones, en un formato desordenado que guarda, al mismo tiempo, un orden misterioso. Los cambios de nivel del mar Adriático amenazan cada dos por tres con inundar la ciudad, por eso el librero, una especie de anfibio mutante acostumbrado a los antojos de la tempestad, deja sus botas de lluvia en la entrada del local. Maldice, aunque sabe que nadie lo podría sacar de allí, y que si así fuera, volvería; al igual que los tres gatos que lo acompañan.

Lo observo caminar con los brazos en jarra entre los pasillos, con la mirada en alto, como quien repasa que todo esté en su sitio. Tomo alguna otra nota en mi cuaderno: ni la grandeza del Coliseo, ni la belleza del David o de La Piedad forman parte de mis relatos. Siempre vuelvo a caer, imantada, en las cosas que se encuentran casi por casualidad. Junto las últimas monedas. Elijo otra postal. Son fotografías analógicas de Acqua Alta. Con seriedad, Luigi me dice que le recuerdo a una actriz de Hollywood. Me río. Nos despedimos.

La librería Acqua Alta exhibe sus libros en bañeras y embarcaciones. (Foto: Agostina Clemente)

Cómo llegar a Venecia

En vuelo desde Córdoba, con algunas conexiones, es posible llegar hasta Roma a través de distintas aerolíneas: Air France, Air Europa, Alitalia o Aerolíneas Argentinas son algunas de ellas. Para moverse dentro del país, la mejor opción es el tren.

Qué hacer en Venecia

Hay cosas que solo se pueden hacer en Venecia, como caminar por la Plaza San Marcos, con la Basílica, el Campanile, el Palacio Ducal y el Puente de los Suspiros; recorrer el barrio judío más antiguo de Europa; pasear en (muchos) medios de transporte acuáticos y ver arte moderno en la colección de Peggy Guggenheim, exhibida en el Palacio Venier dei Leoni, en el Gran Canal.

La colección de Peggy Guggenheim es una buena parada para los amantes del arte. (Foto: Florencia Vigilante)

Dónde dormir en Venecia

Venecia está dividida en diferentes distritos o sestieri. Como en cualquier ciudad, hospedarse en un barrio o en otro cambia la experiencia del viaje. La oferta es amplia, y es posible encontrar departamentos desde 60 dólares en adelante.