Una nueva aventura te espera en Orlando

Orlando, conocida internacionalmente como la Capital de las Montañas Rusas presenta a su más reciente atracción, la nueva Pipeline Surf Coaster en SeaWorld Orlando.

La flamante novedad asegura vivir una emoción completamente nueva a los amantes de la cultura del surf, que buscan experiencias cargadas de adrenalina.

Pipeline es la primera montaña rusa del mundo en la que el pasajero, o “jinete”, se monta parado en una formación que simula una tabla de surf, que puede alcanzar los 96 kilómetros por hora.

El recorrido presenta una serie de giros y ondulaciones de acero que recrean la sensación de surfear las olas del mar, desafiando alturas de hasta 33 metros.

Antes de la apertura definitiva al público visitante, el parque invitó a un miembro del equipo de Voy de Viaje para que se convierta en el primer argentino en subirse a Pipeline.

Walter “Che Toba” De Boever, cordobés por adopción desde hace más de 18 años, partió desde el aeropuerto de Córdoba hasta Orlando para contarnos más sobre este estreno.

Ya de regreso relata: “Esta invitación representó una gran alegría, no sólo por la oportunidad de convertirme en un first rider de esta montaña rusa tan especial, sino también fue como obtener una llave de acceso a un laboratorio de investigación marina, un tema que siempre me apasionó desde que era chico, cuando veía en televisión los documentales de Jacques Cousteau”.

Centro de Rescates de Corales

La traducción literal de Pipeline en inglés es tubería, nombre con el que los surfistas denominan a las famosas olas tubo. Pero ¿qué relación tienen el mar, el surf y esta montaña rusa?

El objetivo de esta asociación de íconos relacionados al mar en el parque temático es ayudar a crear conciencia entre los visitantes sobre la preservación de los entornos naturales, incluidos los arrecifes de corales de Florida.

Desde hace varios años, existe una sociedad entre SeaWorld Orlando y la Fish & Wildlife Foundation que, junto a otras organizaciones gubernamentales de los Estados Unidos, trabajan en la conservación y restauración de los arrecifes de coral.

Los corales no son rocas ni plantas, aunque sean similares, sino se trata de animales. “No parecen tener vida y están en el fondo del mar, por eso no visibilizamos su problemática. Sin embargo, lamento contar que se están muriendo por una bacteria originada en los océanos cada vez más contaminados por el plástico, los químicos y la elevación de temperatura del agua por el calentamiento global. Los corales son vitales para la existencia de toda vida marina”, afirma Walter “Che Toba”.

Dentro del parque se encuentra un amplio edificio donde funciona el Centro de Rescates de Corales. Desde este mes, cualquier persona que visita el parque puede ingresar, realizar una especie de recorrido auto guiado e interactuar con los biólogos que allí trabajan, quienes responderán todas las consultas.

Subidas y bajadas a pura adrenalina

Pipeline es una atracción de adrenalina asombrosa. También existen otras montañas rusas en SeaWorld, teniendo en cuenta que es el parque temático de Orlando con la mayor cantidad de este tipo de atracciones.

Luego de subirse a todas ellas, Che Toba nos cuenta su ranking, comenzando con la que más le gustó.

Manta, relacionada con una manta raya, además de su altura y loops invertidos, resulta única ya que los visitantes se montan acostados boca abajo. “Te sentís Superman volando a una velocidad de 90 kilómetros por hora por encima de una gran superficie del parque”, nos cuenta.

Mako es el nombre de una especie de tiburón y el de la montaña rusa más rápida del parque, llegando a los 117 kilómetros por hora.

Kraken, el gran pulpo mitológico, se denomina a la más extrema del parque por sus curvas y contracurvas y también por el vértigo que simula al monstruo sumergiéndose en el agua. Kraken toma altura y cae hasta debajo de la superficie de la tierra, ingresando por una parte del parque y saliendo por la otra a 105 kilómetros por hora.

Ice Breaker es otra de las más nuevas, abierta en 2022. No es de las más rápidas, alcanza los 84 kilómetros por hora, pero se destaca porque simula un barco rompehielos en el polo y, para tomar impulso y poder “romper algunas subidas”, tiene momentos en los que retrocede a gran velocidad. Gritos asegurados.

También hay dos montañas rusas acuáticas, embarcaciones que flotan sobre rápidos de agua con altura. Una es Infinity Fall y la otra Journey to Atlantis. “En mi ranking, las colocaría a ambas por encima de Ice Breaker, pero es una opinión personal. Hay que ir para vivir un día a pura aventura en Orlando”, cierra su testimonio Che Toba.

¿Te animás a subirte? Mirá lo que te espera:

Datos útiles

Más información

Parques SeaWorld Orlando: www.seaworldparkslatino.com

Para conocer más de la problemática de los corales y del trabajo del Centro de Rescate: www.chetoba.com.ar/centro-de-rescate-de-corales-seaworld-fcrc.php