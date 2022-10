Tres opciones para deslumbrarse con la noche neoyorquina

De día es una cosa, pero de noche tal vez hasta sea mejor. Bueno, en realidad ambas versiones de Nueva York tienen sus encantos, y bien vale exprimir la estadía y conocer todas las alternativas que se puedan.

Si bien Broadway es una referencia ineludible en materia de espectáculos y turismo, para alguien que no asistió con anterioridad a un evento del circuito teatral más conocido del mundo, es absolutamente deslumbrante. Fuimos a ver Harry Potter and the Cursed Child.

Opciones para descubrir en Nueva York. (Foto: Mariángeles Samamé)

La experiencia comienza apenas se ingresa al Teatro Lyric: envuelto en sus luces y el magnífico techo de su hall principal ya invita a despertar los sentidos que luego se siguen estimulando con la variedad de merchandising temático dedicado al mundo de Harry Potter.

De lleno a la obra, sucede “la magia”. Todo está dispuesto para disfrutar en un silencio absoluto donde los personajes realizan su performance y la puesta en escena no se hace esperar para sorprender: muebles que se corren, luces y sonidos, personajes flotando por todo el teatro. Una experiencia que hay que vivir (al menos) una vez en la vida.

La obra es magnífica y hace honor a las excelentes críticas que ha recibido. Para el buen disfrute de toda la experiencia es recomendable no sobrecargar la agenda de ese día y poder disfrutar bien las tres horas y media que dura el espectáculo, repartidas en dos actos y un intermedio de 20 minutos.

Una visita a New York no está completa sin una experiencia en Broadway.

Cocktails y un carrusel en el piso 18

Tomar tragos en un rooftop neoyorquino es de por sí un plan tentador, pero cuando llega la noche y se encienden las luces del magic hour, con su muy instagrameable puesta en escena, la experiencia se vuelve completa.

Y si eso no es suficiente, está el Magic Hour Rooftop Bar & Lounge, en el hotel más grande de la ciudad, que con su concepto de “parque de diversiones urbano” orientado a los adultos ofrece vistas únicas del Empire State Building.

Opciones para descubrir en Nueva York. (Foto: Moxy)

Este lugar es simplemente increíble. Invita a sentirnos niños grandes dando una vuelta en su carrusel florido con un trago en mano. En el piso 18 del Hotel Moxy Time Square, cuenta con cinco ambientes distintos: el vestíbulo de entrada similar a una galería presenta animales topiarios caprichosos en posiciones sugerentes y atrevidas.

Sigue un pequeño salón interior tiene un ambiente definido por sus creadores como “urbano-industrial sexy”, con paneles de malla de alambre remachados en el techo y las paredes. Los aplausos se los llevan dos áreas al aire libre separadas: una con vista al Empire State Building y otra con un ambiente de estilo carnavalesco, con un área de asientos que gira como un carrusel antiguo.

Paseo nocturno desde el agua

Navegar por los ríos East y Hudson nos permite seguir alimentando el espíritu con las vistas más icónicas del skyline de Manhattan y sus vecinos Nueva Jersey y Brooklyn.

Opciones para descubrir en Nueva York. (Foto: Mariángeles Samamé)

La experiencia se convierte en algo absolutamente inolvidable si lo hacemos cenando a bordo del Bateaux New York, donde se puede disfrutar de una exquisita cena que tiene su punto cúlmine al acercamos a la Estatua de la Libertad.

Durante tres horas quedamos absolutamente capturados por todo lo que nos rodea: un cocktail, la brisa y los suaves sonidos de una banda musical que interpretan covers complotan para el disfrute total.

El barco sale a las 19 del muelle 61 y regresa a las 22. El embarque comienza a las 6.15, lo que da el suficiente tiempo para relajarnos y pensar en las opciones del menú de tres pasos. Es recomendable reservar con tiempo, porque estas experiencias son muy populares y la capacidad se agota rápidamente.