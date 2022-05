Tres museos submarinos que llevan el arte a otro nivel (o profundidad)

Estamos tan acostumbrados a tratar a las obras de arte con un cuidado extremo (que no las toquen, que no se quiebren, que no se ensucien) que pensar en una colección completamente tapada en agua ¡incluso salada! es casi imposible. Pero sí, hay algunos espacios donde las muestras toman lugar en lo profundo del océano, y así se ven:

MUSA Underwater Museum of Art

En Cancún se encuentra el museo más grande del mundo que une al arte y la conservación. Se trata de una colección de esculturas modernas que se integran con el fondo marino, creando así una muestra viva, en la que los peces y las plantas marinas se adueñan de la superficie.

Ciudad hundida de Baia

Hace 2.000 años existía la ciudad de romana Baia. Se trataba de una localidad de spas y villas muy visitada por Cleopatra y otras personalidades de la aristocracia, que iban a descansar en su clima cálido y aguas termales. Ahí tenían residencia Julio César, Marco Antonio y muchos más. Hoy sólo quedan sus restos, bajo agua, cerca de la ciudad de Nápoles en Italia. Conserva mosaicos, esculturas y ruinas a pocos metros de profundidad.

Museo Atlántico Lanzarote

Este espacio reúne las esculturas impresionantes del artista Jason deCaires Taylor (sus obras también se pueden ver en MUSA). Se encuentra en una zona protegida de Las Coloradas (Islas Canarias) entre 12 a 14 metros de profundidad y tiene una colección de 10 grupos diferentes de esculturas, que reflejan personas en medio de los arrecifes.