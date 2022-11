Río de Janeiro: un plan con lluvia y una sola canción

Un día de lluvia en Río de Janeiro puede no ser una maldición. En una jornada común de sol y playa, el recorrido puede ser algo obvio para cualquier primerizo: el Corcovado, el Cristo Redentor, los morros, la selva, la playa, la arena, una caipirinha. O dois. O mais.

El bar en el que Vinicius de Moraes y Tom Jobim compusieron Garota de Ipanema. (Foto: Daniel Santos)

Pero un plan con nubes y agua persistente puede ofrecer otros horizontes. Por ejemplo, dar la vuelta al mar desde Copacabana e ir hasta Ipanema, el barrio de Vinicius, Jobim, Joao Gilberto, los padres de la bossa nova.

Leé también: Un viaje distinto a Río de Janeiro

La madre es la garota, claro, que se paseaba con gracia frente a ese bar de esquina, que no era del otro mundo aunque allí iba a nacer un mundo en forma de canción.

La lluvia invita a pensar (son las cosas que tienen las lluvias) que, si en aquellos días gloriosos y efervescentes de 1962 hubiera llovido, a lo mejor la bossa nova hoy sería triste, como el tango, ahogada en gotas de agua o en tragos de whisky. Nunca mezclados.

Heloisa Eneida Menezes Paes Pinto, la musa de 'Chica de Ipanema'

Por empezar, la chica de Ipanema (Heloísa) tal vez ni hubiera ido hasta la playa con su dulce balanceo, o no tendría el cuerpo dorado por el sol al pasar frente al bar Veloso de calle Montenegro.

Pero hubo luz y calor hace 60 años, y los cariocas amanecieron con un ritmo propio como el que soñaban maníacamente Joao Gilberto y su guitarra, a veces encerrados entre la neblina de hierbas en un baño, probando la acústica contra los azulejos, pensando en una nueva forma de tocar.

En un día de nubes y de lluvia intensa, visitar aquel bar es un gran plan en Río de Janeiro: es el orgullo de los “cariocas de la yema” (nacidos y criados allí), pero también de quienes eligieron la forma de vida de Río, moldeada entre acordes de guitarra y palabras dulces, arena y mar.

“Garota de Ipanema”, ayer y hoy

Garota de Ipanema se llama el lugar desde hace tiempo. No hay modo de equivocarse, porque el nombre está en el empedrado de la vereda, en el menú, en el cartel exterior o en cada pared y columna del bar, que luce las fotos de ella y de ellos, y hasta un fragmento de la partitura encuadrada y firmada por Vinicius / Jobim, como estandarte sobre la mesita de creación.

El bar en el que Vinicius de Moraes y Tom Jobim compusieron Garota de Ipanema. (Foto: Daniel Santos)

Hoy, a los 79 (tenía 19 cuando fue la musa inspiradora inesperada), Helô Pinheiro es una súper estrella y exitosa empresaria. Entre otras cosas, lleva adelante la marca de bikinis Garota de Ipanema, que los lugareños dicen con gracia que es el mejor negocio del mundo: “Con la tela de una corbata hoy se hacen 20 bikinis”.

Casi como una reacción a “perder” la capital del país (en 1960, a manos de Brasilia), Río de Janeiro logró apenas dos años después -como acto reflejo- “ganar” la capital cultural de Brasil.

Lo hizo con la bossa nova, con A garota... sobre la base de la samba traída de los esclavos negros, pero con un nuevo encanto de clase media intelectual.

Si el mundo entendiera el espíritu de la bossa nova, sería un mundo perfecto. Eso dicen. Porque hasta cuando cuentan historias de amores perdidos las cantan en positivo, de modo tranquilo, destacando siempre la “beleza”.

Así como los artistas ganaron fama en particular, los cariocas lo hicieron en general: los paulistas (de San Pablo, la “capital industrial”) les catalogan de poco trabajadores.

El bar en el que Vinicius de Moraes y Tom Jobim compusieron Garota de Ipanema. (Foto: Daniel Santos)

“El Cristo tiene los brazos abiertos esperando ver a un carioca que trabaje, para aplaudir”, es la broma más común. Ellos tienen una teoría a la defensiva: quien soporta todas las tentaciones de Río de Janeiro y finalmente llega al trabajo, es “el verdadero trabajador”.

Las tentaciones tienen forma de olas, de día; o de bares, de noche. Y de puntos de encuentro las 24 horas, en las mil y una playas con estilos tan distintos sobre el mismo mar.

Notas desafinadas

La aparición de la bossa nova (bossa era un término de la década de 1950 que se utilizaba para hablar de un camino o un modo de hacer las cosas) fue extraordinaria, pero molestó a quienes sólo oían acordes desafinados donde había disonancias.

Se tiraban con notas (periodísticas de un lado, musicales del otro), con profundos cuestionamientos de ida y vuelta. Desafinado o Samba de una sola nota son algunas canciones-respuesta. Sabemos quién ganó esa batalla cultural, pero con el diario de 60 años después es re fácil.

Las canciones siguen intactas; las longas noites cariocas también. Aunque llueva. No hay tristeza vieja que una bossa nova no limpie o herida que una playa no sane.

Ipanema, la praia de las “aguas malas” en lengua tupi guaraní, acunó este fenómeno mundial que hoy replica con los clásicos de entonces y los nuevos artistas; o se multiplica obstinadamente en ascensores, música funcional de consultorios o sonidos de espera.

Ipanema es la marca del mapa que afirma que Río de Janeiro sigue siendo la capital cultural. Como lo fue durante 198 años, en tiempos de colonia, imperio o reconquista.

Voy de Viaje está en Río de Janeiro gracias a la invitación de Embratur, tanto para la gran ciudad como para visitar localidades de la Costa Verde.