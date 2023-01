Recuerdos de un viaje a La Habana

La primera vez que viajé a Cuba fue en el asiento de atrás del auto de mi papá, escuchando a Silvio Rodríguez. La segunda vez aterrizamos en La Habana a media mañana. Nos acercamos a un mostrador discreto del aeropuerto José Martí para pedir un taxi que nos lleve hasta el hotel que reservamos desde Argentina. Entiendo, rápidamente, que acá el tiempo transcurre diferente: a los cubanos les gusta charlar, y a C también, por lo que el trámite nos lleva no menos de una hora.

Una vez en camino, bajamos las ventanas y dejamos entrar el calor y la humedad. C continúa conversando, esta vez con el conductor. A tiene mi cámara en mano y dispara fotos cotidianas, una detrás de la otra. La ciudad, deshilachada, me seduce con sus gritos, olores, música y colores desgastados. En el desorden brota lo auténticamente bello.

Llevamos algunas de las mejores pistas anotadas en un cuaderno pequeño. Dejamos las valijas y salimos caminando por la Habana Vieja hasta un paladar. El término, exclusivamente cubano, designa a comedores montados en casas de familia que abren sus puertas habilitando uno de los salones con algunas mesas, sillas y listo el restaurante.

La ciudad, deshilachada, seduce con sus gritos, olores, música y colores desgastados. (Imagen ilustrativa Pixabay)

Tenemos hambre. Me apuro a pedir una lasaña de la que luego me arrepentiré: las pastas no maridan bien con los 34 grados de sensación térmica. Un ventilador de techo gira desanimado y me ayuda a terminar el plato; es la porción más grande que vi en treinta años. Ahora sí, estamos listas para salir a patear la ciudad.

Lee también: Siete datos para tener en cuenta antes de viajar a La Habana

Día 1: callejear, callejear, callejear

Caminamos por la avenida Paseo del Prado, desde el Capitolio hasta el Malecón. Un parque arbolado divide la arteria de doble vía, y en los bancos de mármol los locales comparten juegos de mesa. Durante el atardecer se arma un mercado de arte improvisado. Nos detenemos al lado del atril en el que Rigo pinta paisajes sobre lienzos.

El artista deja de mirar por un rato su obra y nos regala una clase de política o lo que más bien podría ser el esbozo de una tesis sociológica. Dice que los hombres y las mujeres, a diferencia de los animales, se corrompen. En su país, por un sándwich; en otros, como el nuestro, por dinero. “Sándwich, dinero, dinero, sándwich. No hay mayores diferencias”, sentencia.

El Malecón es un monumento a la apropiación del espacio público. (Foto: Facebook La Habana Travel)

Seguimos caminando. En las calles laterales, niños y niñas juegan a patear pelotas descosidas. Llegamos hasta El Malecón; nos pega en la cara el olor a mar. Este lugar no figura como monumento, pero lo es: un monumento a los encuentros, a la apropiación del espacio público; a la capacidad ilimitada de divertirse. Acá, el mundo se reduce a unas cuantas risas y a un chapuzón.

Día 2: bailar hasta morir

Nos despertamos temprano; pese a que la noche anterior nos dormimos tarde. Estuvimos leyendo “El amante” de Marguerite Duras y charlando sobre la Revolución, tiradas en la cama. Salimos para el centro; una gran fiesta literaria: los puestos callejeros y las librerías de segunda mano brotan por las calles de la capital. Al volver, nuestro equipaje sufrirá sobrepeso por los libros, las cervezas y el ron en caja.

Lee también: Cuba: las claves para aprovechar la vida local por fuera de los all inclusive

La lista de imperdibles incluye La bodeguita del medio, un típico restó bar famoso por haber sido frecuentado por Hemingway y por conservar la firma original de Salvador Allende; el Hotel Nacional, al que llegamos en moto taxi y a donde tomamos mojitos brindando por más viajes y la heladería Coppelia. En La Habana, el helado es cultura.

La danza desprejuiciada tiene lugar en Buena Vista Social Club. (Foto: Airbnb)

Es domingo y al llegar nos topamos con una cola larga y otra más corta. Después de esperar un rato en la primera de ellas, destinada únicamente para locales, uno de los trabajadores nos conduce por el atajo para turistas. La única diferencia es la forma de pago (y el tiempo de espera, claro): CUC vs. pesos cubanos. Ese día solo sirven dos sabores: chocolate y crema americana.

La noche saca lo mejor de nosotras: estamos en Buena Vista Social Club; un famoso club social donde después de cenar se corren las mesas y se baila hasta morir. Piso a más de uno tratando de seguir, en vano, el ritmo del son. El conductor del show deja su micrófono y se suma a nuestra danza desprejuiciada. Somos las últimas en abandonar el lugar.

Lee también: Cayo Largo: ¿el más lindo de Cuba?

Cómo llegar a La Habana y con qué destino puede combinarse

Saliendo desde Córdoba, con una o más escalas, es posible llegar hasta La Habana volando en aerolíneas como Copa o Latam. Y como las playas de Cuba son algunas de las más hermosas del mundo, el viaje a la capital se suele combinar con Cayo Guillermo, Cayo Santa María o Cayo Largo del Sur; uno de los más elegidos.