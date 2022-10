Nueva York: la ciudad que nunca descansa

Nueva York nunca es igual, de noche o de día, desde el Time Square o en el barrio de Brooklyn. Multifacética, encantadora, sorprendente, tiene propuestas para todo tipo de visitantes.

Con la ayuda de la guía oficial de la ciudad realizamos para Voy de Viaje un itinerario imprescindible de varios, entre nuevas atracciones, clásicos neoyorquinos, propuestas culturales como museos o espacios únicos al aire libre.

Opciones para descubrir en Nueva York. (Foto: Mariángeles Samamé)

La “Gran Manzana” tiene de todo, y a pesar de lo enorme y aparentemente inabarcable, es una ciudad muy fácil para descubrir sus encantos a cada paso.

Para empezar, nos concentramos en todo lo que el barrio de Brooklyn tiene para ofrecer. Es uno de los cinco distritos de Nueva York, y su nombre proviene de la ciudad de Breukelen. En el siglo XVII, muchos inmigrantes de los Países Bajos se instalaron allí, y comenzaron a forjar la identidad de este destino inigualable.

Leé también: Tres opciones para deslumbrarse con la noche neoyorquina

Con una infinidad de propuestas, una atmósfera vibrante y gastronomía para todos los gustos, Brooklyn fascina y cautiva a cada paso. Algunas opciones para un próximo viaje.

Time Out Market New York

El Time Out Market es uno de los nuevos espacios gastronómicos de Nueva York, en el corazón de Dumbo, un barrio al que es posible llegar tras cruzar el Puente de Brooklyn.

Lleva abierto menos de un año, pero ya se ha convertido en uno de los destinos gastronómicos más populares de la ciudad, no solo por sus opciones gastronómicas sino por las maravillosas vistas que ofrece del barrio de Manhattan y del puente, desde su Roof Top Bar ubicado en el quinto piso.

Opciones para descubrir en Nueva York. (Foto: Mariángeles Samamé)

Dentro de este mercado de comidas hay más de 20 locales, incluidos restaurantes, cafés, panaderías o hamburgueserías, en cuyos menús se puede disfrutar de cocinas del mundo, desde los platos típicos de México hasta los de Italia o Japón.

Está ubicado en el Dumbo (nada que ver con la película de Disney, sino con “Down Under the Manhattan Bridge Overpass”), un área que supo ser industrial y durante las décadas de 1980 y 1990 comenzó a transformarse con la presencia de artistas, arquitectos y diseñadores atraídos por los bajos costos de alquileres.

Jardín Botánico

El Brooklyn Botanic Garden es un paseo bien distinto dentro de una Nueva York repleta de opciones variadas. A pocos minutos en metro desde el centro de la ciudad, este maravilloso jardín urbano de 21 hectáreas se convierte en un paseo diferente para conocer el emblemático barrio de Brooklyn.

Está junto al vecindario de Park Slope, y tiene más de un siglo de historia: comenzó su desarrollo en 1910, gracias a una donación de 25.000 dólares por parte de un desarrollador, y fue inaugurado un año más tarde.

Opciones para descubrir en Nueva York. (Foto: Mariángeles Samamé)

La guía cuenta que un tiempo atrás el botánico por el que actualmente pasan más de 700.000 visitantes al año fue un depósito de cenizas de carbón.

Una de las primeras atracciones es el jardín japonés diseñado por Takeo Shiota e inaugurado en 1914, suficiente para convertirse en el primer jardín público japonés de Estados Unidos y uno de los más antiguos y visitados del mundo.

Una caminata por el lugar transporta y detiene el tiempo. Los ruidos se apagan y la naturaleza se impone con toda su fuerza.

El paisaje presenta colinas artificiales contorneadas alrededor de un estanque, una cascada y una isla, junto con unas rocas cuidadosamente colocadas. Los elementos arquitectónicos incluyen puentes de madera, faroles de piedra, un pabellón de observación, un santuario sintoísta al que se accede a través de un espectacular torii de madera de color bermellón.

Torii significa “lugar de pájaros”, y es una estructura tradicional de Japón con forma de arco que nos indica que entramos a un lugar sagrado.

En todo el parque podemos encontrar más de 19 mil plantas y una increíble cantidad de aves. Esto se debe a que el parque se ubica dentro de la Atlantic Flyway, uno de los cuatro corredores aéreos de aves migratorias que atraviesan los Estados Unidos.

Jardín Botánico. Algunos de los imperdibles son el Jardín Shakespeare, con más de 80 tipos de plantas mencionadas en las obras de William Shakespeare; el Paseo de las Celebridades, un homenaje a estrellas que vivieron en el barrio, como Barbra Streisand, Woody Allen, Isaac Asimov, Rita Hayworth, Harry Houdini, entre otros; el Museo de los Bonsai, con una colección de importancia mundial, y especies de más de 100 años; o la Explanada de los Cerezos, donde los cerezos “Kanzan” suelen florecer a finales de abril, la primavera de aquel país. Sus flores se asemejan a pequeñas rosas agrupadas en densos ramilletes que cubren por completo las ramas. Es una foto que no te podés perder.

Museo de Brooklyn

Los pocos metros que separan al Jardín Botánico del Brooklyn Musem, los integran en este paseo por el barrio neoyorquino.

Es un museo de arte con más de 50.000 metros cuadrados (el segundo más grande de la ciudad), donde se puede disfrutar de colecciones permanentes de arte mundial con obras maestras egipcias antiguas, arte africano, pintura europea, artes decorativas, salas de época y arte contemporáneo. Con su estilo Beaux-Arts, sus puertas abrieron en 1897 y dicen que sus arquitectos lo querían convertir en el museo más grande del mundo.

Es posible estar horas y horas recorriéndolo. Cuando preguntamos cuál es el sector imprescindible, recomiendan el Visible Storage (“Almacén Visible”) en la quinta planta.

Este “Luce Center for American Art” es un espacio con una vasta exhibición de objetos que ofrece una mirada al interior de cómo funcionan los museos y brinda una idea de las extensas colecciones de arte de los Estados Unidos.

Opciones para descubrir en Nueva York. (Foto: Mariángeles Samamé)

Mientras que solo unas 350 obras están a la vista en la instalación de Arte Americano adyacente, esta instalación brinda acceso abierto a unos 2000 de los muchos miles de objetos estadounidenses almacenados, disponibles para que los estudiantes, académicos y el público en general los vean e investiguen.

La visita que hicimos coincidió con la muestra de un artista y diseñador visionario y disruptivo como Virgil Abloh (1980–2021), que transformó la manera en que entendemos la moda, el arte, el diseño y la música en la cultura contemporánea.

“Figuras del lenguaje”, es la primera exposición del museo dedicada al trabajo de este talentoso artista nacido en Chicago y que abarca dos décadas de sus trabajos, incluidas las colaboraciones con el artista Takashi Murakami, el músico Kanye West y el arquitecto Rem Koolhaas entre otros. Estará disponible hasta el 29 de enero de 2023.

Datos útiles

Cómo llegar. Viajamos a Nueva York gracias a Copa Airlines, que ofrece vuelos desde Córdoba a NYC vía Panamá. El viaje se comienza a disfrutar desde una magnifica experiencia en su Cabina Ejecutiva. Todo está perfectamente pensado para que a cada instante existan detalles de atención y servicio para un viaje estupendo. Desde el trago de bienvenida al kit de viaje eco friendly (confeccionado con materiales reciclados) son parte de las iniciativas de la compañía para proteger el ambiente, reducir la huella de carbono y el desecho plástico. Más información en www.copaair.com . Instagram: @copaairlines

Dónde hospedarse. Recomendadísima es la cadena Moxy Hotels. Nos alojamos en estos geniales y multipremiados hoteles que combinan excelente ubicación, servicio y diseño. Además, como dicen en el hotel ofrecen “un Wi-Fi furiosamente rápido y gratuito”. Si querés vivir Nueva York de manera diferente, Moxy es una excelente opción. Consultar por Moxy Times Square en www.moxytimessquare.com y en Instagram @moxytimessquare. O por el Moxy East Village en www.moxyeastvillage.com o en Instagram @moxyeastvillage .

Time Out Market New York. Se puede llegar en metro. Los más cercanos son York Street (F) y High Street (A, C). También en el New York Ferry, embarcando en Wall Street Pier 11 (Ruta East River) y bajando en Dumbo/Fulton Ferry. Son solo ocho minutos de navegación.

Brooklyn Museum. Es posible combinar la visita con un paseo por Prospect Park y el Zoo, o el Brooklyn Botanical Garden. La visita a este distrito de Nueva York es un plan amigable para viajar también con niños ya que el ritmo en esta zona es un poco más tranquilo y permite visitas distendidas. El primer sábado de cada mes, el museo abre sus puertas de manera gratuita. Durante más de 21 años, todos los meses (excepto enero, julio y septiembre), de 17 a 22 es posible ingresar y disfrutar de actividades especiales (a excepción de algunas muestras). Se requiere inscripción previa a través de la web www.brooklynmuseum.org. La entrada está sujeta a capacidad en el momento de su llegada.