Naxos, un sueño hecho isla

Entre las idílicas y soñadas islas de las Cícladas griegas hay una que se destaca por tamaño (es la más grande de ese grupo en el mar Egeo), por tener la mayor cantidad de playas de arena, un mar de ensueño y pueblos que te dejan sin aliento.

A sólo 40 minutos en ferry, desde la conocida Mykonos, y a 40 minutos de avión, desde Atenas, nos encontramos con una isla privilegiada por sus escenarios naturales, su estilo de vida pausado, aunque sea un punto turístico de nivel mundial y por una infraestructura que sorprende.

Chora -Jora se pronuncia- es la forma en que se denomina a todas las ciudades principales de Grecia, en un concepto de difícil traducción, pero si nos vamos a la Chora de Naxos nos mudamos a la belleza. En este lugar está el puerto, muy cerca de allí el aeropuerto y por toda su superficie fluyen las callecitas blancas y angostas repletas de santa ritas (o Bouganvilias), paredes blanquísimas, puertas azules y rojas, negocios exquisitamente decorados y diseñados, cientos de restaurantes, tabernas y bares.

Grecia es un lugar al que siempre queremos volver por sus paisajes maravillosos con aguas turquesa, transparentes y arenas finas. (Gentileza: Marcelo López)

Chora, en Naxos, tiene el tamaño justo para recorrerla caminando y disfrutar de sus atardeceres, junto al puerto, en algún barcito perdido o recorriendo despacio las calles sin ningún tipo de objetivo concreto.

No sólo tenemos la ciudad en sí misma, sino que también allí podemos visitar en lo más alto el castillo medieval. Éste, en plena reconstrucción, nos marca la importancia que tuvo Naxos en el mar Egeo y nos ofrece, al mismo tiempo, otras vistas geniales.

Muy cerca de allí nos encontramos con un ícono de la Naxos, presente en todas las fotos, videos, ilustraciones y memorias de esta isla. Hablamos de la famosa Portara, del Templo de Apolo. Esta estructura monumental Minoica fue parte de un templo que, misteriosamente, nunca se construyó, sin embargo, quedó de testimonio para ser “venerado” por miles de turistas todos los días en la caída del sol. Es un lugar épico y muy instagrameable. Curiosidad: en el mar apenas terminado el islote hay estructuras sumergidas de las que aún se desconoce su uso y edad.

Naxos se caracteriza por ser una de las islas del Egeo con mayor cantidad de playas de arena. Esto podría sonar raro, pero en el Mediterráneo, en el Egeo, una gran parte de las playas tienen piedras -más grandes o más chicas- que no les quitan encanto, pero hace que se posicionen un poco más abajo en el ranking de playas mundiales. Si a aguas turquesa, transparentes, idílicas, les sumamos arenas finas ¡ya estamos en un sueño hecho realidad!

Vamos a la playa

Tarea difícil y sacrificada la de ponerse a recorrer Naxos buscando playas, pero en ese metier puedo contar mi historia. Entre las que más nos gustaron están las de Prokopios, muy cerca del centro (Chora); es un lugar amplio, con arenas doradas y muy cómodo para estacionar, para moverse y pasar el día. Hay sombrillas que se alquilan, pero también espacio para poner la propia. El agua es muy transparente, con olas pequeñas y consistentes y un clima muy familiar.

Naxos tiene el tamaño justo para recorrerla caminando y disfrutar de sus puestas de sol. (Gentileza: Marcelo López)

Moutsouna, al otro lado de la isla en un pueblo que alguna vez fue minero, hoy es una belleza para guardar en fotos y recuerdos. Una pequeña bahía a la cual hay que llegar después de cruzar las partes más altas de Naxos (hay picos de casi mil metros sobre el nivel del mar) y un recorrido sinuoso, resulta un paseo en sí mismo. Ni bien llegamos el lugar sorprende, da la bienvenida un restaurante hermoso que ocupa toda la calle y se extiende debajo de los árboles junto a la arena. Si continuamos unos metros, otro bello restaurante asombra. La playa es pequeña pero bellísima, el agua no tiene parangón y el ambiente es único, casi como un fotograma de la película que elijas.Alyko es una playa muy famosa para los deportes acuáticos, está enmarcada por un hotel abandonado, totalmente intervenido por artistas y grafiteros, lo que le da un aire muy especial.

Finalmente, Pyrgaki es una franja larga de arena, con el mismo mar deslumbrante y el sabor de lo agreste. Totalmente despojada, sólo con un hotel boutique, algunas sombrillas esparcidas y mucho, mucho espacio.Otra vez la maravilla del mar Egeo baña sus costas y dibuja un paisaje típico de Grecia, la Grecia insular, árida y bella. Todas las playas de la isla son realmente buenas, lo que hace que sea difícil, muchas veces, decidirse por una.

No todo es mar

Naxos es tan diversa que también tiene encantadores pueblos interiores y de montaña que merecen ser visitados y recorridos, porque cada uno de ellos tiene un encanto particular. Presentamos tres que son, de alguna forma, los más conocidos.Filoti es muy conocida por sus plantaciones de olivos y sus iglesias bizantinas; está a 18 kilómetros de la ciudad, situada en una posición muy especial que le da una vista de anfiteatro a las montañas con las laderas del monte Zas. Su pequeña calle principal lleva a una plaza central rodeada de pequeños cafés. Entre lo que podemos visitar, se destaca la iglesia Bizantina de Panagia y la Torre Barozzi, una reminiscencia del dominio veneciano de la isla.

La Portara es uno de los monumentos más famosos de la isla, se trata de una enorme puerta de mármol ideal para disfrutar los atardeceres. (Gentileza: Marcelo López)

Apeiranthos, 10 kilómetros más adelante y 150 metros más arriba de las montañas. Este pequeño pueblo en el faldeo de las montañas tiene la particularidad de tener, además de vistas espectaculares, cuatro museos. El museo Arqueológico de Apeiranthos, el de Arte Folklórico, el de Geología y el de Historia Natural.Otro de los pequeños pueblos de montaña es Halki, la antigua capital de Naxos. Éste fue una de las localidades con mayor poder económico del pasado de la isla y eso se refleja en sus mansiones y edificios coloridos. Tampoco le faltan las iglesias bizantinas y algunas torres venecianas. Uno de sus puntos altos es la destilería Vallindra Kitron.

Datos útiles

Cómo llegar. Vía ferry desde Mykonos, para pasar antes por otras islas y dar un buen recorrido.

Dónde alojarse. La mejor zona para alojarse está próxima a Chora, ya que la isla tiene una buena red de rutas y caminos.

Transporte. Es fundamental alquilar un auto. Hay transporte público, pero recorrer todos los lugares puede ser un poco tedioso. El estacionamiento es gratuito en casi todos lados y hay enormes playones de estacionamiento público, así y todo algunas veces no es fácil conseguir un lugar.

Ver el atardecer. Para ver el atardecer en el Templo de Apolo hay que llegar con tiempo. Un lugar espectacular para un sunset, con algún trago y un buen plato griego es Paradiso Taverna, en la playa de Agia Anna. En Moutsouna, el restaurante recomendado es See you Soon.

Más información. www.visitnaxosnow.com