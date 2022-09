Más de 200 agentes de viaje vivieron una experiencia mágica con Disney

Más de 200 agentes de viaje de toda Argentina vivieron una jornada mágica el jueves pasado. En el Hotel Hilton de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo un evento exclusivo para profesionales del turismo.

El evento fue organizado por Disney Destinations, equipo comercial que forma parte de Walt Disney Company, con el objetivo de capacitar y entrenar a los agentes de viajes de América Latina.

Bajo el lema “Tu Eres La Magia”, el encuentro comenzó a las 9 de la mañana con un desayuno de networking que los agentes de viajes compartieron. Simultáneamente tuvieron la oportunidad de tomarse fotografías en espacios ambientados con los últimos lanzamientos de los parques de Disney, como Avengers Campus.

Evento Disney en Argentina. (Gentileza Federico Costantino/Galaxy Vacations)

Luego dio inicio la presentación de la mano de Elena Outlan (gerente de estrategia de Marketing de Disney Destinations) y Julieta De Grazia (manager de ventas para Argentina, Chile y Peru de Disney Destinations) quienes compartieron información acerca de la importancia que tiene el rol del agente de viajes en la planificación de las vacaciones a Walt Disney World y expresaron su agradecimiento a toda la comunidad de agentes de viajes por el apoyo.

Evento Disney en Argentina. (Gentileza Federico Costantino/Galaxy Vacations)

Posterior a eso, Julieta fue en la encargada de presentar el show que tuvo como anfitriones a Bruno Coccia e Inbal Comedi, quienes desplegaron un espectáculo que incluyó algunos de los mayores hits de Disney como “When you wish upon a star” y “Yo quisiera ya ser el rey”, mientras relataron todas las novedades sobre Walt Disney World Resort, Disneyland y Disney Cruise Line. Para cerrar, se les unieron los protagonistas de la magia, los personajes Mickey & Minnie Mouse, Donald, Pluto y Goofy, con sus vestimentas haciendo alusión a la celebración más mágica del mundo, el 50 aniversario de Walt Disney World.

Finalmente, todos los participantes tuvieron su momento para sacarse su tan deseada foto con sus personajes favoritos. Sin dudas fue una jornada para el recuerdo, porque por sobre todas las cosas, los agentes de viajes volvieron a compartir los eventos presenciales.

El equipo de Galaxy Vacations, operador turístico de Latinoamérica, estuvo presente en el evento y compartió la información de ese día.