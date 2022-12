Los mejores fragmentos de Salvador de Bahía

A la hora de viajar, son muchas las personas que arman listas de puntos para recorrer. Un poco por ansiedad, otro poco por placer, hago listas a cada rato: la de las compras, la de tareas laborales pendientes, la de lugares que quiero conocer, la de películas que no me gustaría olvidar, la de canciones que voy a escuchar, la de rituales que me hacen bien.

Al momento de planificar un viaje dejo de lado las sugerencias que aparecen en las guías turísticas: prefiero pedirle a alguna amiga o amigo que haya conocido el destino (o que viva allá) sus preferidos. También leo lo que encuentro a mano y no tan a mano; buscando los fragmentos menos conocidos para armar mis propios recorridos.

Estas anotaciones se transforman rápidamente en el mapa que me orienta por el laberinto que siempre constituye una nueva ciudad. Los rincones dejan, por un rato, de ser anónimos: ahora camino con las alegrías y también con los fantasmas ajenos. Con historias que, en definitiva, nos hacen sentir menos solos, menos solas.

Estoy en Salvador de Bahía. El viento trae golpes de tambores. Abro mi cuaderno:

1. Caminar por las calles adoquinadas del Pelourinho

El Pelourinho es el centro histórico de la ciudad y una gran confusión para el sentido de la orientación: de a ratos parece un barrio de Lisboa, algo más deshilachado y con un olor penetrante a acarajé. Pero aunque pueda parecer portugués, sus raíces tienen origen en África Occidental.

De a ratos, el Pelourinho parece un barrio de Lisboa, algo más deshilachado y con un olor penetrante a "acarajé". (Foto: Facebook Visit Salvador da Bahia)

Subo y bajo las laderas tomando fotografías de las pintorescas casas de colores. Me detengo a escuchar la música que sale de algún patio a modo de festividad y también de resistencia: Salvador alguna vez fue el puerto de trata de esclavos más grande de América, y al igual que en todo Brasil, las expresiones culturales son un medio de protesta.

2. Recorrer algunas de sus iglesias

Los locales dicen que Salvador tiene 365 iglesias; una por cada día del año. Aún suponiendo que haya algo de exagerado en este dato, es cierto que basta con alzar la vista para encontrar un campanario. Una de las más conocidas es Nosso Senhor do Bonfim, con sus típicas cintas, un amuleto católico mixturado con la religión yoruba.

Una de las iglesias más conocidas es Nosso Senhor do Bonfim, con sus típicas cintas. (Imagen ilustrativa Pexels)

Los colores rosa, naranja, blanco, azul, verde, violeta, rojo y amarillo de las fitas representan diferentes divinidades de los ancestros africanos. La historia siempre se resignifica. En seguida una mujer con turbante en la cabeza y grandes pendientes dorados me apresura: debo atar una cinta a mi muñeca, pedir tres deseos (uno por cada nudo) y no quitarla hasta que se corte. Creer o reventar.

3. Ver el atardecer en el Farol da Barra

Los faros me atraen desde que era niña, y el de la Barra se parece en todo al de un libro de mi infancia: blanco y negro, a rayas. Nos sentamos con V y con C en el pasto, nos disponemos a contemplar uno de los espectáculos más maravillosos: el atardecer. Algún día (estoy segura) viviré frente al mar.

Farol de Barra, uno de los lugares más mágicos para ver el atardecer en Salvador de Bahía. (Foto: Facebook Visit Salvador da Bahia)

4. Visitar el Mercado Modelo

En la Ciudad Baja, a pocos metros del Elevador Lacerda, se encuentra un edificio de estilo neoclásico que reúne más de 200 puestos. Es de mañana, llegamos temprano. Nos apuramos a elegir algunos vestidos, pareos, peines de madera, collares de semillas, dulce de coco, cachaça, sandalias y carteras de rafia.

En el Mercado Modelo hay más de 200 puestos. (Foto: Facebook Visit Salvador da Bahia)

5. “Milhos” y “sucos de maracujá” a toda hora

La ciudad está rodeada de playas urbanas, y algunas de las más lindas son Praia do Farol da Barra, Praia de Itapuã y Praia de Piatã. Comer choclo, jugar a la paleta, leer: las horas mejor gastadas son siempre las de mar. Cuando cae el sol, las luces comienzan a encenderse y los bares sacan las mesas a la calle. Nos aprontamos, con los cabellos duros por el agua salada y los últimos restos de filtro solar.

La ciudad está rodeada de playas urbanas. (Foto: Facebook Visit Salvador da Bahia)

Cómo llegar a Salvador de Bahía

Salvador de Bahía cuenta con un aeropuerto internacional a menos de 30 kilómetros de la ciudad, y recibe diariamente vuelos locales desde distintas ciudades de Brasil, como Río de Janeiro y San Pablo. Gol, Aerolíneas Argentinas y Latam son algunas de las empresas que hacen estas rutas desde Córdoba.

Con qué destino se puede combinar Salvador de Bahía

Las playas de Salvador son, además de urbanas, muy concurridas. Por eso, este destino se suele combinar con Praia do Forte, que se encuentra a 80 kilómetros de la capital. Para llegar hasta allá, basta con tomar algún colectivo. La frecuencia es alta y el viaje lleva menos de dos horas.