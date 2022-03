La Torre Eiffel creció seis metros. Mirá cómo quedó

🇫🇷 Je vous souhaite une très belle semaine ! C'est bientôt le printemps, le moment idéal pour venir me rendre visite 🌸😎



🇬🇧 I wish you a very nice week! It's almost spring, the perfect time to come visit me 🌸 😎#tourEiffel #EiffelTower #MondayMotivation pic.twitter.com/OIguHIV2jd