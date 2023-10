La Ruta Macondo en Colombia

Cada una de estas ciudades tiene un atractivo particular, ya sea por su casco histórico, su mar, el río, el tren o el alma del pueblo. Cada lugar donde García Márquez (o Gabo, como lo llamaban) vivió por un tiempo fue una inspiración para sus más de 50 obras que le permitieron convertirse en Premio Nobel de Literatura.

La Ruta Macondo propone una experiencia turístico-literaria que invita a conocer y descubrir, además de los circuitos tradicionales de cada destino, parajes culturales, mundos literarios y experiencias narradas o recreadas del patrimonio territorial de cada lugar. Las ciudades de este recorrido se encuentran ubicadas en los departamentos Magdalena, Atlántico y Bolívar de Colombia.

Cartagena de Indias: denominada así por su parecido con la bahía de Cartagena en Murcia España, esta ciudad fundada por Pedro de Heredia en 1533, lo tiene todo. (Gentileza: Fundación Gabo)

García Márquez nació el 6 de marzo de 1927, en Aracataca. Vivió allí hasta los ocho años, en una casa grande y hospitalaria comprada en 1912 por su abuelo, el coronel Nicolás Márquez. La casa original tenía paredes de bahareque y techo de palma. Luego de un incendio, la familia tuvo que reconstruirla a nueva con mejores materiales. Gabo pasó allí sus primeros años de infancia.

Visitar esta casa convertida en museo supone entrar en el universo primigenio en el que forjó sus escritos ya que se pueden reconocer las descripciones de las primeras casas de Macondo en su novela “Cien años de soledad”, inspiradas en esta vivienda. Actualmente, la casa museo puede visitarse de martes a sábado de 9 a 12 y de 14 a 17, con entrada gratuita.

La casa museo cuenta con sus 14 ambientes característicos de las viviendas caribeñas de la primera mitad del siglo 20 y los nombres de cada espacio fueron definidos por Gabo. (Gentileza: Fundación Gabo)

La casa compuesta de 14 ambientes, cuenta con un taller de platería que era el cuarto donde su abuelo pasaba largas horas del día haciendo pescaditos de oro con minúsculos ojos de esmeralda. A unos centímetros de su mesa de trabajo, Nicolás Márquez había dispuesto un espacio para que Gabriel pudiera dibujar a su antojo en la pared.

En su libro “Vivir para contarla”, Gabo describió este espacio: “Mi abuelo hizo pintar de blanco un muro de su platería y me compró lápices de colores y, más tarde, un estuche de acuarelas, para que pintara a gusto, mientras él fabricaba sus célebres pescaditos de oro. Alguna vez le oí decir que su nieto iba a ser pintor, y no me llamó la atención porque yo creía que los pintores eran sólo los que pintaban puertas”.

El tren de Gabo

El 18 de febrero de 1950, Gabriel García Márquez acompañó a su madre en un viaje en tren desde Barranquilla a Aracataca, para vender la casa de sus abuelos. Fue una travesía de ida y vuelta al pueblo de su infancia, en el corazón de la zona bananera colombiana. Ese día, el escritor descubrió el inmenso valor literario que tenían los años de su niñez y apreció el peso de las historias de sus ancestros en sus producciones.

El tren fue durante muchos años el medio de transporte más utilizado por los cataqueros. Actualmente funciona como tren de carga. (Gentileza: Fundación Gabo)

La estación de ferrocarril es otro lugar de visita de este pequeño pueblo, pues allí estuvo paseando en el año 2007 el mismo Gabo, a bordo del tren turístico que unía Santa Marta con Aracataca. El recorrido duró cinco horas desde las plantaciones de plátanos de Ciénaga hasta la casa museo, el colegio Montessori donde estudió, la casa del telegrafista –donde trabajó su padre- y el comisariado de la United Fruit Company.

Barranquilla

García Márquez estaba enamorado de Barranquilla, no sólo por el río Magdalena que lo embelesó, sino por el valor afectivo que le tenía a esta gran ciudad. Barranquilla fue lugar de días escolares (cursó dos años allí) y de más grande de serenatas, cuentos, lecturas, amigos, parrandas y anécdotas que fueron plasmadas en sus libros y en su paso por el diario El Heraldo.

Gabo solía frecuentar una “cueva” en el barrio de Getsemaní con sus colegas del diario El Universal. Antiguamente era un suburbio de la ciudad. (Gentileza: Fundación Gabo)

En este medio gráfico escribía la columna “La Jirafa” con el seudónimo de Septimus. Allí redactaba notas de música, cine, crónicas sobre amigos, discursos de coronación de reinas de carnaval, poemas en prosa y relatos breves de ficción a manera de laboratorio literario de sus obras futuras. Frases, temas, motivos, personajes de “Cien años de soledad” figuraban, frecuentemente, en sus columnas iniciales.

Forjó profundas amistades de la literatura colombiana denominadas El grupo Barranquilla. Entre ellos, Álvaro Cepeda Samudio, Germán Vargas y Alfonso Fuenmayor, quienes lo introdujeron al mundo cultural de la ciudad y lo incluyeron en diversos proyectos periodísticos. Además, en esta ciudad vivió escenas tan románticas como su primera cita con Mercedes Barcha y su boda en 1958, en la iglesia del Perpetuo Socorro.

Navegando por el río

El río Magdalena fue un lugar de inspiración para Gabo por su bello entorno natural de agua y naturaleza, pero también es actualmente un espacio de disfrute para los más de un millón de habitantes barranquilleros y para los turistas. Allí se puede realizar un tour navegable en embarcaciones de dos horas, pasando por la Ciénaga de Mallorquín para realizar un avistamiento de aves y vegetación propia de la región.

Este malecón queda ubicado en la histórica Vía 40, entre la calle 79 y la rotonda de la aleta de tiburón. (Gentileza: Fundación Gabo)

Otra singularidad que tiene Barranquilla es su fusión entre el mar caribe y el río Magdalena. Bocas de ceniza es la desembocadura de la arteria fluvial donde se encuentra una obra de ingeniería con tajamares que estrechan las bocas del río para que la fuerza y la velocidad de la corriente muevan los sedimentos y permitan la navegación.

Otro atractivo que aún se encuentra en desarrollo es el Gran Malecón. Se trata de cinco kilómetros de la ribera occidental del río Magdalena, con una senda para caminar o hacer ejercicio y un importante sector gastronómico. También se encuentra un gran parque de 50 metros de ancho con plazas y juegos infantiles, donde se sembraron algunos árboles en homenaje a Gabo.

Cartagena de Indias

Esta localidad es una de las más importantes de la Ruta Macondo porque allí descansan los restos del mayor escritor universal. Esta bella ciudad, capital del departamento Bolívar, fue residencia en distintas épocas del escritor colombiano: en 1948 cuando vivió por primera vez; hasta junio de 2013, cuando fue su último paso.

Trabajó como redactor en el diario El Universal y, posteriormente, en el semanario Crónica. Su estancia en Cartagena le valió para escribir tres libros, donde invita a hacer un viaje imaginario por rincones cartageneros. Éstos son: “Del amor y otros demonios”, “El amor en los tiempos del cólera” y su autobiografía “Vivir para contarla”.

El deseo del escritor fue que sus cenizas reposarán en Universidad de Cartagena. El busto de bronce de un García Márquez fue esculpido por la artista británica Katie Murray. (Gentileza: Fundación Gabo)

Esta ciudad cuenta con un centro histórico excelentemente preservado y por ello declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984; sus pintorescas callejas, casonas con tejados, balcones repletos de flores, iglesias, monumentos y plazas arboladas son pura fuente de inspiración para García Márquez, como para cualquier persona que visita Cartagena.

Gabo tuvo una estrecha relación con el barrio Getsemaní, que se caracteriza por su arte callejero, sus colores, sus “cuevas”, bares y hoteles boutique. También con la preciosa vista panorámica al mar que se aprecia desde los 10 kilómetros de murallas reforzados por baluartes y garitas, que abrazan la ciudad. Fue el baluarte de San Francisco Javier, el que marcó el inicio de su obra “Relato de un náufrago”.

El mejor oficio del mundo

En 1994 creó la Fundación por el Nuevo Periodismo Iberoamericano (actualmente denominada Fundación Gabo) con la intención de enseñar a periodistas del mundo sobre ética profesional, rigurosidad y la calidad narrativa del oficio periodístico en Iberoamérica. La fundación se encuentra ubicada sobre la calle San Juan de Dios.

La última parada obligatoria para honrar la memoria del creador del realismo mágico es el Claustro de la Merced de la Universidad de Cartagena, donde Gabriel García Márquez descansa junto con su esposa y compañera de vida, Mercedes Barcha. Cada hito de la ruta Macondo se puede recorrer caminando o en paseo en carroza.

Concurso de relatos

Hasta el 21 de octubre se encuentra abierta la convocatoria para participar del concurso de relatos “Macondo sí tiene quien le escriba” para niñas y niños de entre 10 a 13 años, que tiene como intención dar a conocer historias de héroes que han dejado una huella en los territorios de Iberoamérica. El concurso organizado por Fundación Gabo junto a CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), premiará a 20 historias, con una publicación y con un viaje de carácter formativo, cultural y recreacional donde el niño -acompañado de un adulto- recorrerá la vida y obra de García Márquez por Aracataca, Barranquilla y Cartagena de Indias.

Consultar bases y condiciones en: https://centrogabo.org/concurso-de-cuentos-ninos-jovenes-2023

Los jóvenes escritores podrán participar hasta el 21 de octubre con un cuento inédito, con una crónica, ensayo, entrevista escrito en español. (Gentileza: Fundación Gabo)

Datos útiles

Cómo llegar. Copa Airlines, Córdoba-Panamá-Cartagena de Indias.

Ruta Macondo. Por tierra en auto o autobús, desde Cartagena-Aracataca: 251 kilómetros, Cartagena –Barranquilla: 152 kilómetros.

Dónde dormir. Alojamiento en Cartagena, base doble: desde U$ 40 hasta U$ 150. Alojamiento en Aracataca, base doble: desde U$ 23. Alojamiento en Barranquilla, base doble: desde U$ 30 hasta U$ 70.

Dónde comer. Precio de comida por persona: de U$ 12 a U$ 25. En puestos de la calle, los valores oscilan los U$ 5.

Excursiones. Paseo en carroza por Cartagena: de U$ 21 a U$ 41 (duración: de 20 a 40 minutos). Tour navegable río Magdalena (Barranquilla): U$ 20.

