Islas Galápagos, un lugar diferente al resto del mundo

Se dice que son las islas encantadas, que viven tortugas gigantes, que están detenidas en el tiempo, que Darwin escribió la teoría de la evolución luego de conocerlas. Galápagos es todo esto y mucho más: es realmente un tesoro en el medio del Océano Pacífico, o mejor dicho muchos tesoros con diferentes joyitas cada uno.

Las Islas Galápagos forman un archipiélago que pertenece a Ecuador, enclavadas a casi 1.000 kilómetros de distancia del continente. Se llega en avión pero, a decir verdad, la sensación al llegar es que se atravesó un túnel a otra dimensión, un viaje espacial o algo así.

Un recorrido por el increíble archipiélago de las Galápagos. (Foto: Andrea Molina)

Deben su exclusiva belleza a su remota localización, así como a un pasado histórico que las mantuvo alejadas de la civilización hasta hace muy poco tiempo.

Tras su descubrimiento, en 1532, las islas fueron convertidas en refugio de bucaneros, despensa de balleneros, paraíso de naturalistas y actualmente constituyen uno de los destinos turísticos más visitados de Sudamérica.

Paraíso natural de las Islas Galápagos

Reconocidas mundialmente por su riqueza medioambiental y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, las Galápagos poseen una flora y fauna únicas y llevan adelante distintas políticas de conservación y cuidado de su ecosistema.

Las partes que se pueden recorrer corresponden a sólo un cinco por ciento del territorio, el resto permanece virgen y sin presencia humana.

Este archipiélago está conformado por 13 islas de mayor tamaño, varias islas pequeñas, islotes y arrecifes. Cada una posee características particulares y son sorprendentes los cambios entre una y otra.

Los animales son los grandes protagonistas de Galápagos: posee una increíble variedad de especies, e inclusive un 20 por ciento de la fauna es endémica, es decir que no se halla en ningún otro lugar del planeta.

Lo más maravilloso es que se encuentran libres, en su estado natural. Las personas son las que deben adaptarse a su espacio y convivir de manera silenciosa y respetuosa, una experiencia muy enriquecedora.

Galápagos es realmente un paraíso natural. El estar atravesado por la línea del Ecuador le brinda también características excepcionales en cuanto a su geografía y clima. Sus paisajes naturales incluyen playas paradisíacas, manglares, túneles de lava, lagunas, bosques, edificaciones naturales de piedras que son hogar de las aves y el viento ¡y la lista sigue!

Es también tierra de volcanes. Actualmente, hay nueve volcanes activos en las islas y es considerado un “punto caliente” muy importante en el mundo. La presencia volcánica no sólo forma parte permanente del paisaje, sino que también transmite una energía muy especial. El clima de las Galápagos también puede considerarse paradisíaco, con temperaturas cálidas propias de su ubicación ecuatorial, moderadas por la frescura de las brisas marinas.

Relax y tranquilidad

Para ir a Galápagos, antes que nada se recomienda bajar un cambio y desconectarse de todo el acelere de la vida urbana cotidiana. Relajarse es fundamental para vivir la experiencia completa. Conocer todas las islas es prácticamente imposible y no debe ser el objetivo del viaje, el sólo hecho de estar ahí es un privilegio y una vivencia única.

Todo depende de los intereses que se tengan, la cantidad de días y el presupuesto que se maneje. Se aconseja dedicarle entre 7 a 15 días para poder conocer distintas islas, hacer paseos y también descansar admirando el paisaje. Los traslados entre islas implican tiempo y dinero, por lo que se sugiere hacer base en una o dos de ellas y desde ahí ir realizando excursiones a las demás.

Galápagos cuenta con dos aeropuertos en diferentes islas (Baltra y San Cristóbal), una buena idea para optimizar el tiempo es llegar a uno de ellos y partir desde el otro. Básicamente, son tres las islas con servicios turísticos desde donde salen diariamente las excursiones al resto: Santa Cruz (próxima al aeropuerto de Baltra), San Cristóbal e Isabela.

Un poco de sus islas

San Cristóbal es la isla más oriental del archipiélago y una de las más elegidas por quienes desean tranquilidad y desconexión. A diferencia del resto de las islas posee una fuente natural de agua fresca procedente de una laguna cratérica conocida como Junco.

Hay varios puntos para conocer, por lo que se recomienda dedicarle un par de días. Próxima al centro urbano esta Playa Mann, arenas doradas y un calmo mar turquesa te esperan junto a un montón de lobos marinos disfrutando de la playa; algunos en el agua, otros descansando en la arena, las lobas amamantando a sus bebés y sus característicos sonidos de fondo todo el tiempo.

A pocos metros se puede conocer de manera gratuita el Centro de Interpretación Ambiental para aprender de la historia y conservación de la isla.

También se puede seguir un tranquilo sendero hasta el Mirador Cerro Tijeretas, llamado así por la gran presencia de estas aves en el lugar, para apreciar el privilegiado paisaje desde la altura y divisar el muelle Tijeretas.

En este muelle sobre transparentes aguas se puede nadar con lobos marinos, peces tropicales y observar estrellas de mar, peces y tortugas marinas.

Otro de los caminos que se abren desemboca en la bella Playa Punta Carola, uno de los puntos favoritos para disfrutar del atardecer con el faro de fondo y la compañía de los lobos marinos.

San Cristóbal posee muchas playas soñadas para disfrutar de sus paisajes, su fauna y su paz. Algunas imperdibles son Puerto Chino, playa Cerro Brujo, Bahía Rosa Blanca y Bahía Sardina.

Otros animales para descubrir son iguanas, cangrejos y una fascinante variedad de aves como los famosos piqueros patiazules.

El León Dormido de Galápagos

Otra de las postales más famosas de esta isla es una formación rocosa de 149 metros de altura conocida como “León dormido”, sitio predilecto para el snorkel y el buceo, donde además de infinidad de peces y tortugas marinas es muy común nadar con tiburones.

Luego de tantas emociones, caminatas y mar es momento de comer algo rico: en la zona llamada El malecón se encuentran muchos locales de comida para distintos gustos. Los más recomendados son los platos de mar o comida local.

Santa Cruz es la isla más poblada y con mayor movimiento de Galápagos y está ubicada muy estratégicamente al medio de las islas. Eso permite ir a diferentes destinos en todas sus direcciones. En esta isla encontramos a las grandes estrellas de Galápagos: ¡las tortugas gigantes!

Para conocerlas se puede ir al Parque Nacional Galápagos, donde está el centro de crianza y la Estación Científica Charles Darwin. En estos lugares se puede aprender todo acerca de las tortugas, sus especies, historia y conservación.

Por otro lado, se debe ir a la llamada “parte alta” de Santa Cruz donde hay diferentes ranchos de cría de tortugas gigantes. Aquí, cientos de tortugas viven en libertad y se realizan caminatas para observarlas en su ambiente natural, una experiencia realmente emocionante.

En muchos de estos ranchos hay túneles de lava para recorrer. En este camino hay una parada obligada para conocer dos inusuales formaciones geológicas conocidas como “Los Gemelos”, que albergan una espesa foresta.

Allí se respira un aire húmedo con olor a tierra mojada, a verde. Sus exclusivos bosques de escalesias dan abrigo a una increíble diversidad de helechos y plantas de importancia medicinal.

Hacia Bahía Tortuga

Otro paseo imperdible es ir a Bahía Tortuga. Partiendo desde El malecón se presenta un sendero peatonal de unos 2.5 km, una hermosa antesala antes de llegar al mar. En este camino de dificultad baja reinan los cantos de pájaros y se disfruta de la flora local: maravillosos cactus opuntias, exclusivos de Galápagos, y árboles de palo santo que bañan con su delicioso perfume el camino.

Finalmente, se llega a Playa Brava, una extensa costa de arena blanca donde anidan las tortugas (de ahí su nombre), y un mar azul con intenso oleaje.

A 10 minutos de caminata por el mar están los manglares, donde se pueden ver muchas iguanas y otras especies del lugar. A continuación está la bahía conocida como Playa Mansa, con el agua totalmente planchada.

Según los intereses, el presupuesto y los días de los que se disponga se pueden hacer excursiones por las otras islas. Cada una tiene distintos encantos. Desde Santa Cruz, los tours van a Isabela, Floreana, Santa Fe, Seymour, Bartolomé, entre otras.

Para visitar los distintos destinos es imprescindible ir en embarcaciones y con guías autorizados.

Galápagos es uno de los lugares más maravillosos del planeta, un verdadero viaje a la vida para encontrarnos con la naturaleza en su más pura expresión y vivir aventuras en un paisaje de ensueño, rodeados de los más simpáticos y particulares animales.

Datos útiles para tu viaje a las Islas Galápagos

Cómo llegar y moverse. La única manera de llegar es en avión desde Ecuador. Hay vuelos diarios desde Quito y Guayaquil con una duración de dos horas. En el aeropuerto se debe abonar una tasa de U$S 20 por la tarjeta de control de tránsito TCT y la entrada al Parque Nacional Galápagos que es de U$S 50 para miembros del Mercosur. Para moverse entre islas se toman unas lanchas que cuestan unos U$S 35, y las excursiones son siempre con guías habilitadas y cuestan un promedio de U$S 150. Otra opción mucho más lujosa es realizar un crucero de varios días por las islas, sus precios van desde los U$S 3.500.

Dónde alojarse. Hay una gran variedad de opciones que van desde habitaciones por Airbnb a lujosos hoteles y todas las opciones intermedias. Una muy buena opción en Santa Cruz es la K-leta Boutique Guesthouse, una habitación doble con baño privado y desayuno incluido cuesta U$S 65 y su atención es excelente. https://www.thedarwinpath.com/en/accommodation .

Qué comer. Disfrutar de la comida regional en Galápagos es realmente un placer, obviamente la comida de mar no puede faltar, como el ceviche, los mariscos o el arroz marinero. También hay que degustar el delicioso pan de yuca y la gran variedad de frutas. Las opciones más económicas son los menús de U$S 5 que ofrecen sopa, plato principal y un vaso de jugo. Para disfrutar una fusión perfecta de comida local y gourmet está el restaurante Muyu en San Cristóbal, ubicado frente al mar, este local ofrece opciones regionales con insumos orgánicos que provienen de su propia huerta o productores locales, una explosión de sabores. https://es.muyugalapagos.com/.

Qué no puede faltar. No olvidar llevar buen calzado, ropa cómoda, protector solar, repelente de mosquitos, cámara de fotos, máscara de snorkel y algunas pastillas para el mareo vienen muy bien si no se está acostumbrado a navegar.