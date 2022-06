Esta grúa en Ámsterdam oculta un Airbnb muy curioso

El dicho dice que no hay que juzgar un libro por su portada, pero ¿Qué pasa con los alojamientos? En este Airbnb la idea de que no todo es lo que parece se refuerza. Mirá cómo es por dentro The Crane, la curiosa grúa de Ámsterdam donde podrías reservar una noche.

Por dentro

Se trata de un departamento moderno ubicado en una estructura portuaria gigante. Está en un muelle industrial y tiene vistas al río IJ. Al contrario de lo que podría parecer al ver el exterior tosco que se conserva casi sin reformas, el interior no tiene nada que envidiar a los de tierra firme. El celeste intenso del metal exterior deja paso a otros tonos más cálidos y apagados. El departamento tiene tres plantas, cocina de lujo y está alejado del bullicio de la ciudad.

Foto: Airbnb.

De puerto a barrio bohemio

Está en la isla KNSM, una antigua zona portuaria que se convirtió en uno de los barrios más bohemios y creativos de Ámsterdam. “Solía ser el centro del comercio mundial en el siglo XIX” explica la plataforma de reservas. Desde las ventanas se pueden ver a los barcos llegando al muelle y desde el balcón se disfruta todo el paisaje.

La zona es un buen lugar para encontrar galerías de arte, locales de decoración y restaurantes. Además queda cerca de algunos puntos icónicos de la ciudad como museos y jardines. ¿Un alojamiento extraño? Seguro, pero sin dudas acogedor.