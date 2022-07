Cómo visitar China sin viajar a China

Dicen que si pudiéramos cavar en dirección al centro de la Tierra, y no sólo limitarnos a viajar por la superficie, para llegar hasta China debiéramos hacer un pozo en algún punto de Argentina.

Quizás por error de cálculo, los que yo cavé me dejaron más cerca de mi casa: a la milenaria República Popular la conocí a través de sus barrios, todos ellos fuera de Asia.

Un poco por ansiedad, otro poco por el placer y la nostalgia de que nadie nos impida el mundo, me acompaña el sentimiento de que cada lugar por el que paso sin detenerme es una historia que no se concretará nunca.

Por suerte somos una especie en movimiento, y al acercarnos a otras comunidades podemos vivir las mil vidas que queremos para los días que nos falten.

Vayamos, entonces, hasta el resumen de mis viajes por China:

Barrio chino en Buenos Aires

Llegamos con A, L, J y F en subte y con hambre. Ya estuve acá hace algunos años pero, por alguna extraña razón, siento que es la primera vez.

El Barrio Chino de Buenos Aires es una porción del barrio de Belgrano, que se configuró gracias a la oleada inmigratoria de la década de 1980. La entrada es inconfundible: el imponente arco con tejas y dragones, en Juramento y Arribeños, nos da la bienvenida.

A ambos lados de la calle, tiendas y supermercados con productos típicos. Primera parada: uno de sus tantos restaurantes de comida asiática. El duelo acaba de comenzar: chop suey o chow mein.

Empanadas chinas de entrada, claro, eso no se duda. Y cerveza elaborada a base de arroz. Ahora sí, estamos listas para salir a comprar té; ungüentos para los dolores; cerámicas donde apoyar palitos chinos y algunas otras chucherías.

Los bazares venden adornos típicos que dan una postal muy colorida. (Turismo Buenos Aires)

También estamos listas para que las galletas nos hablen de nuestra fortuna, porque estoy segura, lo que el destino tenga para decir se asimila mejor con la panza llena. El texto que me concede la tirita de papel que viene dentro no usa metáforas, no es indirecto.

Me mira a los ojos, me dice con voz de siglos: cumple con tu objetivo. Rodeada de las orquídeas más hermosas, al lado de una estatua de piedra, me quedo pensando, absorta, cuál será la orilla a la que debo llegar.

Barrio chino en Lima

Acá también, un arco rojo en la calle Capón indica la llegada, al mismo tiempo que en letras chinas pregona: Bajo el cielo, todos somos iguales. No hay nada en común con la arquitectura colonial de sus alrededores.

El arco rojo, la entrada al barrio chino de Lima, Perú. (Foto: Wikipedia / Lilapagola)

Nos tomamos una selfie; tenemos cara de haber alcanzado la cima del monte Everest pero no, estamos en el Barrio Chino de Lima, en la emblemática zona del Centro Histórico de la ciudad.

Por su altura, parece que a L la escenografía le queda pequeña. Yo en cambio encajo holgada. En San Francisco, Estados Unidos, se encuentra la mayor comunidad china en el extranjero. Le sigue Lima.

Perú recibe inmigrantes desde fines del siglo XIX. Es sábado a la mañana, miles de personas caminan en medio del rojo predominante del lugar al ritmo de la música oriental, mientras se mezcla el olor a cerdo asado con el incienso.

Me detengo: un trozo de ceniza ardiendo cae sobre una baldosa. Nadie se inmuta, las personas alrededor siguen concentradas mirando el golpear cadente de un cuenco de metal color oro. John Choy, maestro en el horóscopo chino y en la limpieza de aura, practica la ceremonia de la suerte para la que fue contratado.

La mujer pregunta cuánto tiempo durará el efecto del ritual, y Choy le responde, sin dudar, que un año. Abandonamos el lugar preguntándonos cómo es que la buenaventura aprendió de plazos.

Barrio chino en Nueva York

Es domingo, vamos sin mapa, dando lugar al azar. M tomó en pocos días más subtes que en toda su vida, e imagino su cabeza como un caleidoscopio de lugares en un idioma que no habla pero del que disfruta sus formas y colores.

Chinatown. La presencia china en Nueva York suma nuevos componentes desde 2013 (AP)

Doblamos en una esquina y nos topamos con el Barrio Chino de Nueva York por casualidad. Aparecen mercados de especies, frutas y verduras, olor a cilantro, a pimienta, a flores.

Fundado a mediados del siglo XIX como refugio de la inmigración asiática para protegerse de los abusos raciales, sus calles superpobladas y angostas son algunas de las más bulliciosas en las que nos tocó estar.

Sé que no vamos a pasar mucho tiempo recorriendo. Intento absorber palabras, personas y paisajes como una esponja en este escenario infinito que es el Chinatown.

De regreso al hostel, las letras vuelven a resultar familiares y las palabras, a tener sentido. Ya no necesito llenar de significados sugeridos por mi imaginación los carteles que hablan en una lengua ajena para mí. Pienso, sin ningún tipo de evidencia empírica, que éste, el de Manhattan, es el barrio que más se debe asemejar a la China original.