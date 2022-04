Cómo es el hotel inglés que busca curar tu corazón roto

Si alguna vez sufrís de mal de amores seguramente te tiente ir a The Heartbreak Hotel, el alojamiento que ayuda las mujeres a lidiar con las separaciones, en un espacio compartido y, obvio, muy bello. Y después podrías enviar los recuerdos de tu ex a este museo de las relaciones rotas ¿Por qué no? Tener el corazón roto nunca fue tan cool.

Triste, pero con vistas

La idea del hotel fue de una psicóloga y una autora y life coach que idearon un retiro sin distracciones, sin alcohol ni tecnología donde ofrecer una terapia de transformación que devuelva el bienestar después de una bajón amoroso. Para eso eligieron un lugar con vistas panorámicas y cercano a la playa de Norfolk en el Reino Unido.

La experiencia está a cargo de un equipo completamente femenino y incluye detalles como bolsas de agua caliente, mantitas, bebidas dulces y hogares con fuego. Todo un ambiente acogedor para que las huéspedes sólo tengan que concentrarse en la terapia y su bienestar. “Es realmente un realineamiento y un autodescubrimiento” se invita.

¿Por qué el formato retiro?

El equipo detrás del hotel cree que es necesario un sitio donde las mujeres puedan dedicarse a ellas mismas y dejar de lado otras tareas que suelen ocupar sus agendas como las domésticas y el cuidado de los niños.

Además de terapia grupal y lindos ambientes, el Heartbreak Hotel ofrece un menú de comidas nutritivas a base de plantas y una ubicación cercana a la playa, porque según se explica, la inmensidad del mar es curativa. Con esta perspectiva un mal de amores se ve mucho más llevadero.