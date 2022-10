Cinque Terre: tesoros que unen mar y montaña en la Liguria italiana

Llegar a ese encuentro entre el mar turquesa y cinco pintorescos pueblitos, al calor (y al sabor) de la cultura italiana. Subir entre escaleras y pasadizos a los balcones naturales que tienen vista privilegiada, para contemplar esos estallidos de color en la montaña.

Mar adentro. Este color del agua y esta vista, desde Monterroso. (Foto: Milagros Martínez)

Cinque Terre es un viaje a uno de los secretos mejor escondidos de la Liguria. Para esos itinerarios apretados por el continente europeo, este paseo se puede hacer en un día y si elegís llegar por vía terrestre, probablemente lo primero que escuches en la estación de tren sea esa advertencia que es música para los oídos: “Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla!”.

El tren sale desde La Spezia con muy buena frecuencia y si lo tomás en dirección a Génova, vas a encontrarte con distintas paradas para frenar en cada pueblo y conocer el Parque Nacional de las Cinco Tierras.

La primera en aparecer es Riomaggiore. Le siguen, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso al mare. ¿Pero quién dijo que hay que respetar el orden para descubrir estos tesoros? Podés empezar por cualquiera, subir y bajar del tren para recorrerlas y vivirlas a tu manera.

Parque Nacional Cinque Terre, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. (Foto: Milagros Martínez)

Como lo anuncian y explican sus carteles, se trata de un paisaje construido por el hombre. Con 15 kilómetros de extensión, entre Levanto y La Spezia, esta zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Cada una con su encanto y su belleza, cuenta la historia que estas construcciones de colores se elevaron así en la montaña, entre medio de terrazas de cultivo, para que los pescadores pudieran distinguir a lo lejos dónde estaba su casa.

Playa y amor por la cocina italiana

“Como cuando la arena quema y te da igual porque sabés que corrés hacia el mar. Así deberíamos vivir”, leí hace poco en el anonimato de las redes sociales. Y de inmediato me trasladé a esa emoción de tener ahí a una inmensidad turquesa, atravesada por una piedra elegante que se eleva sobre Monterroso, típica de estas postales.

No importa el clima, con veranito o días más frescos la tentación de los pies en el mar es más grande. Una recomendación: llevarte calzado acuático porque acá las playas no son de arena fina. Hay muchas piedritas pequeñas que continúan incluso en el fondo del océano y caminar descalzo no es lo más agradable.

Focaccia y prosciuto de Parma, con vista a Monterroso. ¿Qué puede salir mal (Foto: Milagros Martínez)

A los gustos hay que dárselos en vida y qué mejor que probar una buena focaccia con prosciutto di Parma, admirando estas tierras. Monterroso es de las cinco la que tiene acceso con playa y claro, esta condición la convierte en la más codiciada. Con una pasarela elegante, repleta de barcitos y esa vista al infinito, es la elegida para permanecer más horas durante el paseo.

Vernazza, entre las favoritas y musa inspiradora

Sus calles peatonales conducen al puerto y es imposible no enamorarse de esa escena con barquitos, que parece pintada por un artista. Este cuadro se completa con las casas color pastel y sus típicos balcones con ropa colgada.

Caminar por estos senderos es encontrarse con trattorias para disfrutar de un pescado fresco o una buena pasta con pesto, el sello de la cocina ligure. Nada más placentero que frenar en la gelatería y sentarse a disfrutar un helado de limón o de pistacho.

Vernazza, el pueblo en el que se inspiró la película Luca, de Pixar. (Foto: Milagros Martínez)

Es muy lindo también descubrir las tiendas de recuerdos con todo tipo de productos a base de limón, típico de esta zona. Y por qué no, volver a la Argentina con una aceitera y una vinagrera de cerámica que recuerdan este lugar con paisajes pintados a mano, cada vez que la veas sobre tu mesa.

Vernazza es tan hermosa que hasta inspiró la película animada Luca (de Pixar) y se puede ver con todo su esplendor en el momento en que los personajes corren una carrera delirante por las callecitas empedradas de este paraíso.

“Santa Mozzarella”, dice Giulia, la protagonista audaz y divertida, mientras sus amigos encaran todo tipo de travesuras en este pueblo que descubren desde su mirada pícara. La pureza del agua, los tesoros ocultos, la vida y las expresiones tan tanas, se ven retratados a la perfección en esta producción que se ganó el corazón de muchos fanáticos.

El director de este filme, Enrico Casarosa, le rinde tributo a estos cinco poblados, en los que explica que el tiempo parece haberse detenido porque aún se mantiene el mismo estilo de vida y el encanto de esa infancia transcurrida entre fines de la década de 1950 y principios de 1960, retratada en su obra.

Candados en honor al amor y estas postales típicas de Italia, que también se repiten en Cinque Terre. (Foto: Milagros Martínez)

Alcanzar la perspectiva desde lo alto de Vernazza vale cualquier esfuerzo. En este enclave, que es uno de los más pintorescos del paseo, están la Iglesia Santa Margherita d’Antiochia y un castillo, la foto casi obligada que se llevan todos los viajeros. Al costado de la iglesia hay un acceso que te lleva por un camino de cuento a tener esa vista panorámica para el recuerdo.

Paseo por tierra o por mar

Los barquitos del puerto de Vernazza que enamoran a los viajeros. (Foto: Milagros Martínez)

Una alternativa para conocer estas maravillas es tomar un paseo en barco, que también sale desde La Spezia, y en el que es posible admirar a bordo de un ferry la magnitud de este lugar. Pero subirse al tren y atravesar la montaña durante su recorrido es una forma de conocer este Patrimonio de la Humanidad, que no tiene desperdicio.

Si vas con la mirada atenta, podrás descubrir también los viñedos y olivares que se asoman en las laderas. Sí, porque de estos lugares también sale el más exquisito aceite de oliva y vinos aclamados por los paladares más exigentes.

Mar adentro. Este color del agua y esta vista, desde Monterroso. (Foto: Milagros Martínez)

Para mí Italia es esa familia que elige, esa calidez de su gente y esos platos irresistibles con lo más básico y sublime de la cocina. Recordar cualquier viaje es también una forma de honrar a quienes me hicieron querer tanto esta tierra.

La Nonna que adopté de grande creció con un fuerte amor por toda la Liguria y comparto esta frase sobre disfrutar el presente, sin demasiada certeza por el futuro, que tanto me repetía: “Quant’é bella giovinezza, Che si fugge tuttavia. Chi vuol esser lieto, sia. Di doman non c’é certezza”.