Cinco películas de viajes protagonizadas por mujeres para maratonear

Hay películas que no pasan de moda, son los clásicos de siempre que aunque no hayas visto, probablemente sepas de qué se tratan. En ocasión del Día de la Mujer, te dejamos (sin spoilers) algunos de los títulos que tenés que volver a ver y si no las viste ¿Qué estás esperando?

1. Las últimas vacaciones

Esta historia sigue a Georgia Byrd (protagonizada por Queen Latifah), que lleva una vida muy monótona en Nueva Orleans. Hasta que descubre que sufre una enfermedad terminal y decide vender todas sus posesiones para tener sus últimas vacaciones en destinos soñados de Europa.

2. Cartas a Julieta

Una joven estadounidense viaja a Verona en Italia y descubre en sus paseos un lugar secreto, donde los amantes que buscan respuestas le escriben pidiendo consejo a Julieta, el personaje de la tragedia clásica. Una de las cartas le llama la atención y decide responderle a la mujer que la escribió en 1957.

3. Comer, rezar, amar

No podía quedar fuera de la lista una de las películas más icónicas de Julia Roberts. Es la historia de una mujer que emprende un viaje de autoconocimiento por el mundo y en cada destino se dedica a una de las tres actividades que le dan nombre a la peli.

4. Mamma Mia!

Está basada en un musical de teatro, con letras del grupo Abba. Mientras recorre los paisajes increíbles de las islas de Grecia, una joven que está a punto de casarse decide investigar cuál de los novios de la juventud de su mamá es su padre.

5. Bridget Jones: Al borde de la razón

Después de conseguir su ansiada historia de amor, Bridget Jones es feliz, pero como no podía ser de otra manera todo le empieza a salir mal. Un viaje a Tailandia termina por dar vuelta el equilibrio perfecto que tanto le costó en su vida amorosa.