Casino, teatro y 20 restaurantes: parece una ciudad, pero es el crucero más grande del mundo

El mundo siempre está pendiente de los nuevos récords que se rompen a lo largo y ancho del globo, desde edificios que se superan en altura hasta piletas cada vez más profundas, los ganadores se llevan la atención de todos. Ahora los ojos están puestos en este increíble crucero que se acomoda como el de mayor tamaño hasta la fecha. Conocé cómo es:

Maravilla de los mares

Esa es la traducción de su nombre, en ingles Wonder of the Seas, esta nave forma parte de la flota de Royal Caribbean, famosa por tener algunos de los barcos más impresionantes del mundo. El crucero tiene nada menos que 362 metros de longitud, 66 metros de ancho y pesa 230.000 toneladas. Está diseñado para albergar a 6.988 pasajeros y 2.300 tripulantes.

Puro lujo

No sólo sus dimensiones lo hacen único, sus comodidades también. Los casi siete mil huéspedes pueden encontrar en sus salas todo lo necesario para no extrañar la tierra firme: Hay 20 restaurantes y 11 bares, en diferentes plantas ¿El más impresionante? El que está especializado en coctelería, donde los bartenders son robots, que preparan las bebidas al gusto de cada pasajero.

Para pasar el día los atractivos incluyen una pista de patinaje, un simulador de surf, cuatro piletas, el tobogán más alto que existe en el mar y un parque botánico con más de 20.000 plantas naturales. Para la noche se puede elegir entre casino, teatros con más de 100 artistas, cine al aire libre, bar de karaoke y boliche. Básicamente es una pequeña (o no tanto) ciudad flotante.