Patagonia: cómo es la experiencia de caminar por el glaciar Perito Moreno

J y M planean un viaje al sur del país. “¡Qué lindo! ¿Me llevan?”, me apresuro a preguntar. J me comparte su cronograma con ansiedad y entusiasmo. Y, además de decirme que una de las cosas más importantes que deberíamos hacer antes de salir es chequear el clima (y sobre todo, cargar abrigo), agrega algo revelador: que aproveche para caminar sobre el glaciar Perito Moreno.

Me asombro. ¿Esto es posible? Empiezo a buscar excursiones por Internet. Cumplo los requisitos que exige la empresa que ofrece el servicio: tengo estado físico para caminar al menos siete horas y media, más de 18 y menos de 50 años, sin enfermedades cardiovasculares, asma ni cirugías recientes. J me alienta a reservar mi lugar: nunca seré más joven que hoy.

El glaciar Perito Moreno tiene 60 metros de altura y se extiende en una longitud de 50 kilómetros. (Foto: Turismo Nación)

La previa

Llegamos a Santa Cruz hace dos días. El despertador suena temprano. Un guía joven me busca por el hotel; y con frío y sueño me subo al colectivo que nos lleva al Parque Nacional Los Glaciares. En el camino me entero de que el calafate es un arbusto nativo, con un fruto azul de aspecto similar al arándano. Los miro desde la ventanilla mientras pienso que este es uno de los datos que voy a recordar siempre.

Al llegar, nos avisan que contamos con una hora para caminar por las pasarelas del Perito Moreno (a donde estuve también el día anterior), y recorrer alguno de los senderos autoguiados. Esta masa de hielo de 60 metros de altura, que se extiende en una longitud de 50 kilómetros, pertenece en mi mente a un mundo paralelo. Aprovecho a contemplarlo un rato más.

Una vez en el puerto Bajo de las Sombras, embarcamos para cruzar el lago Rico, y luego de 20 minutos de navegación frente a la imponente cara sur llegamos a un refugio de montaña. El trekking comienza por la morrena (como se llaman las lomas o colinas que se encuentran cerca de los glaciares). El paisaje incluye bosque y cascadas.

Los crampones (puntas metálicas para las suelas de las botas que permiten adherirse al hielo) son imprescindibles para caminar sobre el glaciar. (Foto: Turismo Nación)

Adentrarse al glaciar

Tras dos horas de caminata, y luego de colocarnos cascos, arneses y crampones (puntas metálicas para las suelas de las botas, que permiten adherirse al hielo) nos adentramos en el glaciar. En seguida me doy cuenta de que moverme implica esfuerzo; y que cada uno de mis pasos resulta torpe. Espero que me cueste menos que lo que me costó aprender a andar en rollers a los seis.

A mi alrededor todo es blanco. Pienso en los ojos negros del esquimal protagonista de un libro de mi infancia; y en su capacidad de reconocer matices en lo que otros considerarían simplemente blanco. Con el paso de los minutos me familiarizo con el hielo, empiezo a conocerlo mejor, a entender cómo debemos tratarnos.

Durante las tres horas siguientes aparecen lagunas azules, profundas grietas de esas en las que parece que de caernos en su interior llegaríamos a la China, enormes sumideros, incluso cuevas. Sobre todo, me invade la sensación indescriptible de estar dentro de un glaciar; ese que hasta hace un rato parecía inaccesible, distante. Y que ahora invita a que me siente tranquila a almorzar; diciendo con majestuosidad: lugar, sobra.

Durante la caminata aparecen lagunas azules, profundas grietas, enormes sumideros e incluso cuevas. (Foto: Turismo Nación)

El regreso

Al finalizar la caminata emprendemos el regreso por el mismo camino que lleva hasta el refugio. Perdí la noción del tiempo, pero, por la altura del sol, pasaron muchas horas ya. Tomamos la embarcación desandando los pasos de la mañana. Antes de bajar, brindamos. “Viajera agradecida”, digo para mis adentros. En nuestras copas, el hielo no es el del freezer de casa, sino un pedacito del Perito Moreno.

Datos útiles para caminar por el glaciar Perito Moreno

Qué opciones de caminatas hay. Existen dos tipos de caminatas: Minitrekking, de dificultad media, y Big Ice, de dificultad alta. Una de las empresas que ofrece el servicio es Hielo & Aventura. Para tener en cuenta: cualquiera de las dos consumen el día completo, y están sujetas a condiciones climáticas.

Es importante vestir ropa cómoda y llevar abrigo, protector solar, guantes y gorro. Los valores oscilan entre los $40.000 y los $80.000, respectivamente. No incluyen comida ni bebida, así como tampoco la entrada al Parque Nacional, que puede comprarse online o al llegar al lugar.

Cómo llegar a El Calafate. Desde Córdoba, haciendo escala en Buenos Aires, es posible llegar a El Calafate volando por Aerolíneas Argentinas. Lo mejor es comprar los pasajes con varios meses de antelación (entre tres y seis), para conseguir tarifas promocionales. El glaciar Perito Moreno se encuentra a unos 70 kilómetros de la ciudad.