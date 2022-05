“Hola está Pablo” cuenta su primera experiencia de cicloturismo en Miramar

El fin de semana se realizó la segunda acción de cicloturismo #MeteleUnCambio, con la presencia del influencer cordobés (perrero y +30, como se define) Hola está Pablo?

Y sí, Pablo estuvo. Y no sólo eso: estuvo sobre las ruedas de su bicicleta, y con su medio de transporte (más el de generación de contenidos, el celu) se lanzó a la experiencia en torno a Miramar de Ansenuza, la increíble región cordobesa.

“Ya conocía Miramar, pero lo viví súper diferente a todas las veces anteriores que la visité”, dijo Pablo tras concluir el recorrido. Es que, esta vez, hubo un desafío adicional: “Nunca había hecho cicloturismo y me pareció una manera re linda de conocer un lugar. Siempre lo tomé como un medio solo para ir de un lugar a otro, pero esta experiencia de recorrer, parar, conocer, seguir andando, volver a parar, aprender, me pareció hermosa”, agregó.

Paisajes de Miramar

Para Pablo, el paisaje de Miramar “es hipnótico”. Y detalló: “Los atardeceres, los flamencos... ofrece realmente una postal diferente a cada hora que uno pasa. Sí, lo re volvería a hacer y visitaría Miramar mil veces también. Seguro lo haré, porque cada vez que voy conozco algo diferente”.

Combinar el ejercicio con la experiencia turística, es un plus. “Todo lo que me haga hacer deporte sin que me dé cuenta, ya es un golazo”, aseguró divertido. “Realmente, en mirar el paisaje, parar a aprender algo y seguir, ni te das cuenta de que te estás ejercitando. Y aprendés, conocés, te movés, te divertís con tus amigos, familiares o con quien hayas ido. Es una experiencia para repetir”, concluyó.