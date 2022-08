Azur: cómo es la “Experiencia 360″, un nuevo concepto en la hotelería argentina

Azur Real Hotel Boutique no es solo un hotel: desarrollado sobre una casona de 1915 y revalorizando la historia de la ciudad de Córdoba, invita a conectarse con el bienestar a través de la autenticidad y excelencia en la hospitalidad.

“Algo tan simple como sentirse en tu casa, pero con todos los servicios de un hotel 5 estrellas”, aseguran. De esto se trata Azur, en el centro histórico de Córdoba Capital.

El Hotel Azur Real Boutique presenta su nueva Experiencia 360. (Foto: gentileza Azur)

Ahora, el hotel lanzó una propuesta única en el país, que se diferencia de cualquier alojamiento habitual: la Experiencia 360.

No es un all inslusive, es todavía más

Sus dueños cuentan que es “lo más parecido a un all inclusive, pero decidimos no utilizar esa palabra porque no somos un hotel de cadena. No es todo, todo el tiempo, sino una cuidadosa selección de las mejores experiencias que se pueden vivir en el momento ideal. Todo tiene un por qué y una razón de ser. Una cadena de momentos inolvidables que regalan una inmersión total al alma del hotel”.

Agregan además que se destaca de una experiencia regular en Azur, que ya hace la diferencia. “La premisa fue autodesafiarnos: ¿Cómo podíamos hacer diferente y más exclusiva la experiencia de venir a Azur? Para nosotros, la casa donde funciona el hotel es un organismo con vida que va cambiando con el tiempo, que cuenta historias e invita a vivenciar emociones cuando nos conectamos con cada uno de sus espacios”.

Baños de Azur, en pleno centro cordobés. Imagen: Azur Real Hotel

“El antiguo circuito de aguas del SPA subterráneo, con su recorrido a la luz de las velas, el cálido salón de su restaurante Bruma y las manos que cocinan con amor y recuerdos cada uno de sus platos, las habitaciones con historia y personalidad desarrolladas en los espacios originales de la casona patrimonial... si unimos todo eso con el diferencial de poder ofrecer un servicio 100 por ciento personalizado, armado a gusto de cada cliente, nos da como resultado nuestra más exclusiva experiencia, donde nos podemos explayar en hospitalidad, y donde no existen los límites para ofrecer un servicio distintivo”, detallan.

La Experiencia 360 se ofrece en sus versiones de 1 o 2 noches, y solo se puede realizar alojándose en la nueva suite del hotel.

Azur: el hotel con un SPA subterráneo

Los Baños antiguos de Azur fueron creados con la premisa de volver a las raíces y recuperar el concepto original del SPA (según sus siglas en latín: Salutem per aquam), este espacio busca reconectar a sus visitantes con el bienestar utilizando el agua como medio y protagonista. Un circuito de dos horas para relajar cuerpo y mente en un recorrido de aguas en diferentes estados y temperaturas.

El Hotel Azur Real Boutique presenta su nueva Experiencia 360. (Foto: gentileza Azur)

Ubicado en el subsuelo del hotel Azur, y utilizando técnicas de arquitectura jesuítica (tan característica de esta ciudad), se desarrolló este proyecto bajo el concepto del uso del agua y los beneficios para la salud que las antiguas civilizaciones le otorgaban. Un ritual vivencial en un templo que invita a la introspección bajo la luz de las velas.

Se puede disfrutar esta propuesta de forma independiente o en complemento con otros servicios del hotel y del SPA: masajes, tratamientos, rituales, o el maridaje ideal con la gastronomía de Bruma basada en productos de estación.

Contactos en la página web o a travése del Instagram @azurhotel.