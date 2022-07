Seis tips para viajar con amigos y lograr una experiencia inolvidable

Smiles, el programa de millas creado por la línea aérea GOL para los amantes de los viajes, se suma a la celebración del Día del Amigo con una promoción para vos y tus amistades.

Hasta el 20 de julio inclusive, es posible suscribirse a Club Smiles a través de Club Múltiple, en el cual los clientes podrán asociar de dos hasta cinco amigos en simultáneo a Club Smiles 1000, a una tarifa promocional de $950 por los primeros seis meses.

Sólo es necesario el DNI y una única tarjeta de crédito. En tres simples pasos, cada miembro podrá empezar a juntar millas todos los meses para poder alcanzar ese viaje con amigos soñado.

Con este programa se pueden acumular millas de diversas maneras: volando con GOL o con las aerolíneas asociadas, transfiriendo puntos de tu tarjeta de crédito, o suscribiéndote al Club Smiles, con lo que se reciben millas todos los meses y se obtienen beneficios exclusivos.

Viajar con amigos: claves del éxito

Ante la llegada del 20 de julio, además de planificar una salida para celebrar la fecha, es un momento ideal para proponer hacer un viaje con amigos y compartir una experiencia única.

Para quienes no han viajado en grupo, puede parecer abrumador organizar y ponerse de acuerdo, por eso es necesario saber algunos consejos para que, a la vuelta, sigan siendo amigos.

1. Elegir el destino. Más que exactamente un lugar para viajar, es importante poner en común qué tipo de viaje quiere cada uno. ¿De relax o de aventura? ¿Playa o ciudad? ¿Un lugar histórico o moderno? De no llegar a ponerse de acuerdo, hay destinos que ofrecen opciones que se adaptan a distintos gustos. Optar por uno de ellos, puede ser una gran alternativa. Por ejemplo: Río de Janeiro o Barcelona combinan playa y ciudad.

2. Hablar de presupuestos. Saber con cuántos recursos cuenta cada uno es importante para que no se generen tensiones en el momento de decidir sobre gastos. También, para tener una aproximación de qué y cuántos destinos podrían conocer, qué actividades podrían costear, qué tipo de alojamiento es el más conveniente, etc. Según cuánto deseen gastar, se puede optar por hotel, hostels con cuarto privado o compartido y/ o departamento.

3. Dividir tareas. Ya sea en la etapa de planificación o en el mismo viaje, tener tareas asignadas es vital para evitar roces. Cada uno puede encargarse de un aspecto del viaje, por ejemplo, alguien del vuelo, otro del alojamiento, de las actividades, y así.

4. Armar itinerario. Saber con anticipación qué podés hacer en tu viaje te va a permitir hacer reservas de vuelos, excursiones, transportes y alojamientos por adelantado, en especial cuando vas a visitar más de un destino. Así vas a evitar gastos extras y aprovecharás el tiempo al máximo.

5. Ser flexibles. No todo es predecible y evitable. Hasta en los mejores viajes puede ocurrir algo inesperado, y ser flexibles es lo que te va a permitir estar tranquilo y disfrutar al máximo tus vacaciones. Estar abierto a cambios, sugerencias o experiencias que no estén contempladas en la planificación, así como estar preparados para afrontar cualquier contratiempo, va a hacer de tu viaje un momento de disfrute y no de tensión constante.

6. Disfrutar. Con el viaje planificado, sólo queda dejarse llevar y divertirse con amigos, construyendo recuerdos que quedarán para toda la vida.