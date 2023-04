Fernando de Noronha, el verde paraíso brasileño

Fernando de Noronha con playas de arena blanca en una costa y con rocas oscuras en la otra, está ubicada a 545 kilómetros de Recife, capital del estado de Pernambuco. Es la isla principal de un archipiélago de 21 islas volcánicas y la única habitada por poco más de 3 mil almas.

Dos Irmãos son los dos peñascos volcánicos en la Bahía dos Porcos, que componen la postal por la que se conoce a Noronha. (Gentileza: @cherruttipinitravelers)

Américo Vespucio descubrió esta isla de 17 kilómetros de largo y siete kilómetros de ancho, en 1503. En su cuaderno de viaje escribió “el paraíso está aquí” y con eso inspiró al filósofo Tomás Moro a inventar, en 1516, el término utopía, una isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto.

Más tarde, este lugar fue un presidio por más de dos siglos y una base militar norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, antes de ser restituida al estado de Pernambuco.

En 2001, la isla fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Este paraíso está atravesado a lo largo por una única ruta, la BR363, de allí salen las calles que derivan a las playas, a un lado y al otro. Las playas se clasifican, como dicen los brasileños, entre las de mar de fora, que miran a África y que son parte del Parque Nacional Marino; y las de mar de dentro, que miran hacia Brasil y pertenecen a un Área de Protección Ambiental.

Azul, verde y dorado. Los colores del mar abierto, las lagunas y las playas se replican en la bandera del archipiélago. (Gentileza: Alisson Paixao/123RF)

“Mar de dentro, mar de fora”

Las ocho playas del mar de dentro son de libre acceso y de arena blanca y fina. Entre ellas están Boldró, Cacimba do Padre y, la más grande, Conceição. Ésta es una amplia bahía que comienza en el inquietante Morro do Pico, un cerro rocoso, angosto y de 323 metros de alto, y se cierra en grandes rocas planas que entran en el mar. Entre noviembre y febrero se forman olas de hasta cuatro metros que atraen surfers de todo el mundo. Ver cómo el sol se pone detrás del morro con forma de cohete resulta una de las razones del viaje.

Otras seis playas se encuentran dentro del Parque Nacional, en el mar de fora. La mayoría son de rocas oscuras de origen volcánico y a las que se accede solamente con un pase, como la Bahía de Sueste. Allí las tortugas gigantes llegan para comer y aparearse. Está permitido hacer snorkel por cuenta propia, sin embargo hacerlo con un guía asegura el encuentro con las tortugas verdes, Chelonia mydas, que pueden medir hasta 1,70 metros y pesar 250 kilogramos; y con las de carey, Eretmochelys imbricata, que no llegan a un metro y 90 kilos. Estas especies estuvieron en serio riesgo de extinción y fueron recuperándose gracias a Projeto Tamar, que cuenta con un centro de visitantes en el acceso a playa Boldró, con mucha información, charlas ambientales y réplicas de las cinco especies de tortugas que habitan la costa brasileña.

La variedad de tortugas Chelonia mydas puede medir hasta 1,70 metro y pesar 250 kilogramos. (Gentileza: @cherruttipinitravelers)

Atalaia es la playa más protegida del Parque. Únicamente puede visitarse en grupos de 30 personas acompañados por un guía y un guarpadarque y permanecer media hora. Después de una charla de los biólogos del Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) se recorren 1,6 kilómetros a pie hasta la playa. Una gran piscina de 40 centímetros de profundidad se forma en la bajamar, donde los peces quedan atrapados. Está prohibido usar patas de rana y tocar nada con manos o pies. La única posibilidad es la flotación y los infractores reciben un silbido de reprimenda.

"Jacuzzis" naturales en Atalaia. Lejos de las miradas y las corrientes, las piletas naturales ofrecen aguas cálidas y relajantes. (Gentileza: Elder Salles)

No muy lejos de allí está Caieiras, donde también la bajamar forma piscinas entre las rocas negras para hacer snorkel pero sin vigilancia. Allí pueden verse miles de cangrejos rojos y verdes; erizos; estrellas de mar y otros bichos que solamente los biólogos marinos conocen. Bajo el agua todo se vuelve leve. Somos un ser vivo más dentro de este acuario infinito de colores en movimiento y comprendemos que a eso hemos venido hasta aquí.

Pasarelas y miradores

Otro paseo imperdible es recorrer la pasarela que lleva a la Bahía dos Golfinhos, Bahía do Sancho y Bahía dos Porcos, donde las Mabuias, una especie de lagartija de hasta 10 centímetros endémica de la isla, acompañan a los caminantes. La playa de la Bahía dos Golfinhos es la única con acceso prohibido. Desde el mirador, al amanecer, podemos ver a los delfines que regresan después de alimentarse en alta mar. La pasarela continúa hasta el segundo mirador de Bahía do Sancho, ubicada en el primer puesto entre las mejores playas del mundo, según Traveller’s Choice. Se accede por una escalera vertical de 40 metros construida entre rocas estrechas y no hay, como en todas las playas de Noronha, ningún servicio. La última parada es Bahía dos Porcos, postal por la que es conocida Noronha: una bahía con dos enormes peñascos oscuros y simétricos, los Dos Hermanos.

Es necesario tener el pase de EcoNoronha para recorrer las pasarelas y acceder a las playas Dos Golfinhos, Sancho y Dos Porcos. (Gentileza: @cherruttipinitravelers)

La isla impone un ritmo de aventura: trekking por los morros para llegar a una playa de difícil acceso, pasarelas, escaleras y rocas puntiagudas. Por la noche no queda mucha energía y tampoco hay demasiado para hacer. Vila dos Remedios es el pequeño centro histórico, donde están la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios de 1737, las ruinas de un fuerte de 1600 y unos pocos locales y restaurantes.

Beijupirá es uno de los mejores restaurantes de la isla, ideal para disfrutar de la cocina local basada en pescados y frutos de mar. (Gentileza: @cherruttipinitravelers)

Noronha pide descanso y reponer fuerzas para nuevas aventuras al día siguiente. Y nada mejor que dormirse con el arrullo del mar.

Los Sí y los No