Un paseo por destinos marítimos donde la belleza no siempre está en el mar

La primera vez frente al infinito mar es inolvidable. El sonido, el color, el viento, el contraste con la arena, el olor, el sol reflejado, las olas u olitas, la espuma. No importa qué océano sea, o sea. Es el Mar, con eme mayúscula. A toda persona le queda al menos un registro de ese instante, aunque no pueda describirlo al detalle. Tal vez, apenas sea un registro en la memoria emocional de alguna época.

Ilha Grande: una vuelta a la isla más hermosa del litoral de Brasil. (Foto: Daniel Santos)

El frío, el cálido, el bravo, el que tiene sargazo, el transparente, el sereno, el turquesa, el marrón. Sería hermoso pensar que es uno solo, que se transforma por donde pasa, siempre hipnótico y seductor.

Para mucha gente, no hay vacaciones sin él (o ella: “la mar astaba sarana”), y busca frenéticamente destinos del Caribe, de la Patagonia, de la costa bonaerense, de Brasil, de Uruguay, o mares al otro lado del mar, según la crisis o el bolsillo. Lo que alcance. Las ganas no faltan. Nunca faltan.

Todos los mares el mar

Ahí están todos los mares, distintos y magnéticos. Es fácil encontrar crónicas viajeras que parecen calcadas unas de otras, donde hablan de arena, de atardeceres en el horizonte, del sonido de las olas.

Distintas opciones de playas, que hacen la diferencia: Isla Grande. (Foto: Daniel Santos)

A pesar de que la foto se convierte inmediatamente en el objeto de nuestro deseo, y como a los perros de Pavlov se nos hace agua salada a la boca con la palmera y el color turquesa, lo más lindo de los mares es lo que los diferencia, no lo que los iguala.

Puede ser comer el ceviche más rico del mundo en un vasito de plástico en el puerto de Panamá; o dormir bajo las estrellas en la isla Barú, frente a Cartagena; o escapar del venido a menos Acapulco para probar langosta en su vecino y humilde Pie de la Cuesta; o esquivar el Caribe “popuchic” de Cancún y elegir la virginidad de Mahahual en México.

Distintas opciones de playas, que hacen la diferencia: Mahahual. (Foto: Daniel Santos)

O caminar sobre conchillas hasta que quedan los pies lacerados en San Antonio Este; mirar ballenas desde la costa de Puerto Madryn; comer vieiras gratinadas en Isla Grande, Brasil; refrescarse en las frescas playas uruguayas, bo; aprovechar una recorrida por la playa de la Barceloneta después de caminar por un barrio de miles de años de Barcelona; aprenderse de memoria las tablas de mareas de Las Grutas, como la tabla periódica de los elementos en el colegio.

Toque de distinción

Si el mar fuera sólo esa inmensidad del agua imposible de abarcar, sería plan de pocas veces. Como Hemingway escribió que nadie jamás está solo en el mar, es posible afirmar que ningún destino con mar le debe todo al mar.

Incluso pese a los efectos que produce el mar en nuestras vidas, el viaje perfecto debe tener algo más. Si es sobre un crucero, será el crucero, como un parque de diversiones flotante.

Hay gente que tiene más experiencia, más mar encima, incluso más amor al mar, pero así y todo es posible recorrer distintos océanos y encontrar aquello que los distingue.

Mares del sur argentino

Primero, Argentina (segundo, Francia... imposible evitar el chiste). Mar frío, salvaje, agreste. Incluso en Las Grutas, de aguas cálidas en comparación con otras argentinas, son frías en comparación con otras de afuera.

Distintas opciones de playas, que hacen la diferencia: San Antonio Este. (Foto: Daniel Santos)

El Mar Patagónico se diferencia con el contexto, con esa sensación de ser todavía un poco virgen, inexplorado. Más allá de Las Grutas, hay destinos que ganan su encanto y se vuelven populares por su impopularidad. San Antonio Este, cada vez con más visitas, es un diamante en bruto que hay que pulir.

Tiene playas hechas de montañas de conchillas amontonadas por las olas y el viento (sucundún, sucundún), donde hay caracolas gigantes o cadáveres de cangrejos de diversos colores que impresionan por su tamaño. Caminando bastante, hay sitios donde los lobos marinos reposan al atardecer, y se muestran reacios a los curiosos y a sus fotos.

Se puede renegar de que los servicios son insuficientes (aunque en la última década se ha transformado todo), pero ahí está la paradoja: cuando sean suficientes, perderá esa virginidad que la hace única.

Más al sur está Puerto Madryn, una ciudad hecha y derecha, con una playa tan extensa que permite separar bien las modernas construcciones con el antiguo mar.

Distintas opciones de playas, que hacen la diferencia: Puerto Madryn. (Foto: Daniel Santos)

Aunque en verano no estén las ballenas, hay pingüineras extraordinarias para visitar; casas de té galés en Gaiman; el gran Museo Paleontológico “Egidio Feruglio” en Trelew; la playa de Puerto Pirámides en la Península de Valdés. Todo cerquita (aunque en la Patagonia los conceptos de lejanía y cercanía no sean iguales a los de en otras partes).

Hacia a Costa Atlántica

Hacia arriba, el mar argentino nos lleva por Viedma y Carmen de Patagones, Monte Hermoso, Necochea, Miramar, hasta la región más conocida, que va de Mar del Plata a Pinamar y acaba en San Clemente del Tuyú.

Lo que hace diferente a cada uno no es el mar, que es casi calcado, sino la intervención urbana: la ciudad más grande, el pueblo más coqueto, el bosque más frondoso, el de más boliches, la de los teatros. La Costa Atlántica es bella, hasta la Bahía de Samborombón donde el río empieza a meterse en el camino del Atlántico y lo transforma.

Siempre Uruguay

Ese “ríomar” hace distinta a buena parte de la oferta uruguaya: Colonia de Sacramento, la misma hermosa Montevideo y hasta Piriápolis sufren un poquito esa indefinición geográfica. La suerte cayó del lado de Punta del Este, donde el mar espera bravo a la vuelta de la esquina y anticipa el camino hacia arriba, repleto de encantos variados.

Hay para todo gusto: el pueblo hippie, la ciudad cheta, el rincón de pescadores. En todos, incluso subiendo en el mapa, la temperatura del agua se aleja un poco del frío argentino, pero tampoco es tanta la diferencia.

Pero como hablamos de que el mar no es lo distinto en este paseo errático, en la mayoría de Uruguay la gran diferencia está en su gente. Hay una sensación de estar en casa siempre, porque el trato es cordial y el uruguayo es amable y buen anfitrión por definición.

Si lo dice una persona del interior argentino, es porque se parecen mucho en el trato campechano y honesto. Si lo dice un porteño, es porque son hermanos unidos por el cordón umbilical rioplatense.

Brasil, sabemos qué se siente

Brasil es el lugar que elegiría toda persona de Argentina que quiera buscar mar (o un Mundial de Fútbol). No importa qué Brasil, porque casi no hay lugar feo conocido.

Por supuesto, los destinos más cercanos animan a cualquiera a largos viajes en auto o a una interminable travesía en colectivo, cuyo esfuerzo se paga con praias, caipirinhas y la vida en “havaiana” con samba de fondo.

Playa en Florianópolis Brasil turismo verano

Florianópolis, Camboriú, Bombas y Bombinhas no son el sinónimo del destino de los jóvenes argentinos, como en la década de 1990, cuando el mundo de los viajes comenzó su transformación.

La oferta sigue intacta para esa franja etaria, pero también es la apuesta familiar más próxima, ideal para echarse a caminar sin límites o arrojar a un niño a la arena sin tecnología por varias horas.

Comer variedades de peixe y mariscos, recorrer las ciudades o los pueblos, explorar destinos, vestirse de blanco para recibir el Año Nuevo y besarse a la medianoche del 31.

Hay tanta diferencia en darle la vuelta a la misma “Floripa” que ese menú lo vuelve encantador, y puede no haber un día igual al otro.

Pero de Brasil, claro, todavía mejor puede resultar subir hasta Río de Janeiro, una ciudad inmensa, con mar, entre morros, selva, con comunidades (cada vez más quieren dejar de llamarlas “favelas”). Y playas de encuentros.

Barcos de más de un mar cristalino de color turquesa en Arraial do Cabo, Río de Janeiro, Brasil (Elder Salles / 123RF)

Desde Río hacia Cabo Frío o desde Río hacia Paraty e Isla Grande, la maravilla no acaba. Y nada es igual frente al mismo mar.

Isla Barú e islas del Rosario

Cartagena de Indias enamora con su pasado de corsarios y piratas, con su historia colonial, con su ciudad amurallada de sus callejuelas antiguas y balcones coloridos.

Merece un par de días su centro histórico, con paseo en carreta incluido, y una tarde la parte de este destino colombiano “más Miami” , con lujosos edificios, hoteles, avenidas coquetas y restaurantes de alta gama.

Distintas opciones de playas, que hacen la diferencia: Barú. (Foto: Wikipedia)

Pero es a parte es como un shopping; igual en cualquier parte del mundo. La gracia está en otro lado. Después de disfrutar de arepas callejeras, tomar café típico, bailar en el histórico Quiebra Canto una cumbia, joropo, vallenato o porro, es tiempo de irse para las islas.

Las del Rosario forman un archipiélago hermoso, para recorrer en embarcación con algunas paradas para hacer snorkel o dejar la huella en la arena mirando la nada.

Barú, mejor sin multitud

Pero el destino más bonito es Barú, que no es una isla sino una península: se puede llegar por tierra desde Cartagena, pero es más disfrutable hacerlo en 45 minutos en lancha.

Lo que Barú tiene de paraíso, lo compensa con la agresiva oferta de e vendedores y masajeadoras ambulantes, que pueden convertir el descanso en pesadilla.

Y con el momento en que llegan al muelle muchas embarcaciones juntas, atestadas de visitas, donde todo se vuelve un poco abrumador. Cuando se van, aparece la magia. De noche, Barú es hermosa. Hay puestitos humildes para comer, palapas para dormir, chozas para improvisar una estadía, carpas para compartir. Y el mar para nadar de noche, también.

México (vía Panamá)

Un viaje a México puede incluir una parada en Panamá, más si volamos por Copa Airlines. Si la suerte no es esquiva y nos deja unas 12 horas de margen, hay que dejar el aeropuerto y recorrer la ciudad.

Alcanza para visitar el famoso Canal, pispear el centro histórico, bajar en el oloroso puerto y comer delicioso pescado en un restó de baja gama y alto sabor.

Distintas opciones de playas, que hacen la diferencia: Mahahual. (Foto: Daniel Santos)

También se puede programar una estadía panameña en medio del viaje a otra parte, porque hay también playas para quedarse más que de puro paso.

Pero esta vez vamos a México. No a Cancún ni a Playa del Carmen, sino al sur del estado de Quintana Roo. Los que saben, aseguran que Mahahual es lo que supieron ser aquellos destinos antes de ser “turistizados” (colonizados por los turistas): virgen de edificios, de autopistas, de shoppings, de grandes restaurantes y hoteles gigantes. Eso sí, está repleto de iguanas que recorren las posadas despreocupadas y de gente amable que prepara tragos ricos para tomar en la costa.

Está creciendo, recuperándose de un huracán arrasador de hace menos de una década, pero todavía guarda esa inocencia que otros destinos perdieron. Quizás la pintada en el muro ya no exista: “Sin poesía no hay Mahahual”. El mar es el mismo 200 kilómetros hacia arriba, pero en Cancún no hay poesía.

Del lado del Pacífico

Otro México posible está del otro lado, en otro mar. Acapulco, el México que nos mostró el cine de otras décadas, está sobre el Pacífico pero no es pacífico.

El narco convirtió a esa increíble ciudad en algo parecido a una “zona de guerra”, y aunque busca salirse todavía no puede del todo. A solo 10 kilómetros se encuentra Pie de la Cuesta, un lugar casi desconocido.

Es apenas una franja de terreno angosta al lado de una única ruta, cruzada por callecitas que acaban en el mar o en la laguna de Coyuca.

Está repleta de posadas sencillas junto al mar, donde preparan comidas y bebidas para quedarse por tiempo indeterminado.