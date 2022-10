Flor Ferrero y Andy Ferreyra: distintas maneras de sentir Europa en experiencias únicas por el Viejo Continente

Destino final, Europa. Por un lado, Andy Ferreyra; por el otro, Flor Ferrero. Los dos periodistas cordobeses de El Doce coincidieron en el Viejo Continente algunas semanas aunque con planes separados: estuvieron ciudades diferentes (algunas repetidas), pero en común vivieron las experiencias que les dejaron sensaciones de asombro ante las maravillas.

Y, por supuesto, hicieron las inevitables comparaciones de aquel a este lado del mundo.

Andy Ferreyra realizó un viaje por Europa y contó a Voy de Viaje sus mejores experiencias. (Foto: gentileza Andrés Ferrerya)

Andrés programó su viaje de 30 días con su pareja, aunque el plan original era de 15 en Europa y 15 en el Mundial de Qatar.

No se pudo: el país, el dólar, la pandemia, las restricciones, el mundo, las crisis, la guerra. Todo pareció complotar para que no lo hicieran, pero allá fueron.

Flor viajó por El Doce para cubrir un viaje de quinceañeras por Europa. Un viaje que sufrió varias postergaciones por la pandemia, y la definitiva concreción tuvo esa carga especial de poder hacerse para que el grupo de chicas cumpliera el sueño demorado.

Flor Ferrero realizó un viaje por Europa y contó a Voy de Viaje sus mejores experiencias. (Foto: gentileza Flor Ferrero @floorfe)

Madrid, Barcelona, Niza, Mónaco, Pisa, Roma, Florencia, Venecia, Zúrich, Lucerna, París, Londres.

Tres destinos increíbles de Europa

En diálogo con Voy de Viaje, ambos periodistas contaron sus experiencias, y destacaron los lugares más increíbles de estas travesías.

“El plan empezó en 2018, apenas volví del Mundial de Rusia. Esa vez fui solo, y quería repetir pero en pareja”, dice Andrés una madrugada desde Barcelona, uno de los tantos puntos del mapa viajero.

“Esa fue la génesis, pero las condiciones atentaron contra el plan, hasta que decidimos estos 30 días: teniendo en cuenta el costo, quisimos aprovecharlo en un viaje más largo”, detalla.

La primera satisfacción es haber podido cumplir el sueño de viajar, a pesar de devaluaciones, diferentes fases de la pandemia, economía inestable, cepos y restricciones. La segunda es el plan distinto: “El viaje en solitario lo disfruté mucho, te permite resolver cosas, ver distinto; pero tener con quién compartir, contar, disfrutar de estos destinos, es extraordinario”.

Andy Ferreyra realizó un viaje por Europa y contó a Voy de Viaje sus mejores experiencias. (Foto: gentileza Andrés Ferrerya)

El carácter del viaje que hizo Flor es muy diferente, e incluía a los destinos más increíbles de España, Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, con “una buena dosis de parques de diversiones” como los de Warner Bros (Madrid), Port Aventura (Barcelona o EuroDisney (París).

Tanto ella como Andrés pudieron elegir a duras penas tres ciudades favoritas de un itinerario tan intenso y maravilloso.

“Me ponen en un aprieto... amo los Top 3, pero me cuesta elegir solo tres ciudades o experiencias de la cantidad que viví en esas semanas. Así que voy a elegir aquellas que creo que dejan las huellas más profundas en lo que respecta a sensaciones”, dice Flor.

Andrés la hizo más simple y prefirió quedarse con tres que no conocía con anterioridad, lo que justifica por qué lugares como Barcelona no están en el top. “Voy con Londres, Ámsterdam y Florencia”, dice Ferreyra.

Londres, Ámsterdam y Florencia: elegidos de Andy Ferreyra

“De Londres amé el orden, que todo funcionara, que sea una ciudad amplia, que tuviera diferentes centros de atracción extendidos a lo largo de toda la ciudad. Similar a París en ese sentido, más allá de las diferencias turísticas y culturales de cada una. En todo momento, en Londres hay actividad, y eso es una maravilla. Todo funciona”, describe Andrés.

“Ámsterdam es el Edén. Es sencillamente un paraíso en el que se siente la libertad: desde la posibilidad de caminar libremente hasta andar en bicicleta por toda la ciudad. Hicimos muchos kilómetros allí”, dice.

Andrés Ferreyra realizó un viaje por Europa y contó a Voy de Viaje sus mejores experiencias. (Foto: gentileza Andy Ferreyra)

En el repaso por esos tres días, fueron al Barrio Rojo, probaron cosas, vivieron experiencias inolvidables... hasta durmieron en un hostel de 3x3 (“un cubo”) pequeñito. “Es una ciudad a la que volvería siempre. Ofrece cosas muy lejanas a las nuestras... ofrece paz. Paz en la movilidad urbana, donde el tránsito fluye. Paz en la cordialidad de la gente, todo “.

De Florencia volvieron maravillados de las callecitas, de una ciudad en la que todo parece perfectamente pensado. “Si bien es una ciudad con muchísima historia, fue reacondicionada sin dejar de mostrar los orígenes a pesar de la modernidad. Me llama mucho la atención la capacidad de reinventarse que tienen estas ciudades, que la comparten también Londres y Ámsterdam”.

Tres experiencias únicas de Flor Ferrero

En el primer lugar, Flor pone la experiencia de pasear en góndola. “Para mí, fue un episodio de un libro de realismo mágico. Desde tierra firme. La escena de las góndolas se ve muy fotografiable y forma parte del decorado. Desde adentro, ves a Venecia desde sus venas. Los balcones o edificios antiguos de colores, alguna que otra ropa colgando en las ventanas, los turistas que te saludan desde la orilla y el agua que te hamaca mientras recorrés la ciudad”, describe.

Flor Ferrero realizó un viaje por Europa y contó a Voy de Viaje sus mejores experiencias. (Foto: gentileza Flor Ferrero @floorfe)

Para coronar el viaje, sobre la góndola iban un cantante y un guitarrista que entonaron Volare. “Las chicas del grupo que iban adelante, al costado y atrás, aplaudían, cantaban y hacían que se sumen los turistas que iban pasando. Terminamos todos muy emocionados, viendo el atardecer. Ese momento me lo guardo para siempre en el corazón. Contarlo a través de un móvil desde la misma góndola es de lo mejor que me pasó y va a pasar en mi carrera”.

Otro hito de su viaje fue ver La Fontana di Trevi de noche. “Roma es una ciudad increíble de día, para aprender historia hacia donde mires. Pero para hacer el móvil de Telenoche tuvimos que ir a la 1.30 de la mañana”.

Flor Ferrero realizó un viaje por Europa y contó a Voy de Viaje sus mejores experiencias. (Foto: gentileza Flor Ferrero @floorfe)

Flor asegura que pensaron que no iba a ver a nadie, pero había extranjeros tomando helado y pidiendo deseos. “Nos pusimos a conversar con una pareja de Boston, una familia chilena y un grupo de españoles. Comparamos un poco cuánto valía en nuestro peso lo que tirábamos en la fontana para pedir el deseo (que es “regresar a Roma”) y nos recomendamos heladerías”, dice.

La Dolce Vita, Elsa y Fred, la fontana de fondo. Parecía una película en vivo.

“Con la sensación de estar en una peli, nos quedamos un rato contemplando uno de los monumentos más imponentes del mundo hasta que nos sacó la policía porque tenían que cerrar el lugar”, cierra Flor.

Flor Ferrero realizó un viaje por Europa y contó a Voy de Viaje sus mejores experiencias. (Foto: gentileza Flor Ferrero @floorfe)

La tercera experiencia es recorrer en colectivo el camino por los Alpes Suizos. “Hicimos varios recorridos en colectivo y otros en tren. Dejamos atrás Italia, hicimos una noche en Zurich para seguir a París. Allí, vimos los Alpes suizos. Son esas imágenes que vemos en los chocolates o en latitas de galletas, que estaban frente a nuestros ojos. Le sacábamos fotos con los celus y fotos mentales a los colores de los Alpes, las vacas u ovejas y las casas a lo Heidi. Para colmo, hicimos una parada en Lucerna que es una ciudad hermosa. Fue maravilloso”.

Recuerdos de Europa

En este punto, tanto Flor como Andy difieren. A él mucho no le interesa traer souvenir de recuerdos, ella tomó una decisión diferente.

“Tengo decidido que de cada viaje me traigo una taza. Me gusta que los souvenirs sean cosas útiles, para realmente acordarme donde estuve”, dice Flor.

“Como amante de la comida y el café, una taza sintetiza todo lo que quiero de un recuerdo. Así que me traje una taza de un soldado imperial de Star Wars que compré en EuroDisney (lugar que me fascinó y no se si volveré alguna vez) y otra con forma del clásico colectivo londinense”.

Flor Ferrero realizó un viaje por Europa y contó a Voy de Viaje sus mejores experiencias. (Foto: gentileza Flor Ferrero @floorfe)

Con esos objetos, cada vez que quiera utilizarlos, se acordará de cuánto disfrutó “las caminatas por el Barrio Chino de Londres o de Convent Garden, ese sitio de Londres que combina muchas cosas que me gustan: el arte, los bares y negocios de ropa con algunos vintages. Sin dudas, de mis ciudades favoritas”.

Para Andrés, la cosa es distinta en ese sentido. “No tenemos la costumbre de llevarnos cosas. No compramos más que algún imán típico de un lugar, a veces. Sí tomamos muchas fotos, grabamos videos. nos quedan esos recuerdos”.

Ferreyra dice que sí suelen comprar ropa y prefieren invertir en eso más que en la compra típica de recuerdos turísticos.

Cumplir el sueño

Andrés Ferreyra realizó un viaje por Europa y contó a Voy de Viaje sus mejores experiencias. (Foto: gentileza Andrés Ferreyra)

Tanto Andrés como Flor coinciden en que cumplieron sus sueños. Él, de recorrer durante un mes las ciudades más increíbles en pareja, ella de hacerlo por trabajo, para ejercitar su pasión, “que es contar”.

“Los viajes, cerca o lejos, despiertan una parte de mí que me permite conectar. Y hacerlo con un grupo de quinceañeras me permitió otro mood, como dicen ellas”, agrega Flor.

Flor Ferrero realizó un viaje por Europa y contó a Voy de Viaje sus mejores experiencias. (Foto: gentileza Flor Ferrero @floorfe)

Ambos coinciden en que Europa es inagotable y sorprendente. Para conocer, aprender, disfrutar, descubrir.

Es inabarcable para uno, dos o cien viajes. Cada ciudad, cada pueblo, cada rincón europeo tiene algo para mostrar, desde lo nuevo a lo viejo, desde lo simple a lo complejo. Desde un museo milenario hasta un plato de la mejor gastronomía.