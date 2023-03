Aspen: en la cima de cuatro montañas

Aspen está instalado en el imaginario colectivo como uno de los mejores destinos mundiales para esquiar, y con justicia. Pero es todavía más: invita a recorrer sus encantos naturales como sus museos o propuestas gastronómicas, y a planear una próxima visita.

Llegamos con la invitación de Aspen Snowmas, la empresa que opera las cuatro montañas del complejo de ski más destacado del estado de Colorado, en un itinerario de cuatro días por este fantástico destino estadounidense.

Una experiencia en Aspen, un destino top mundial para los amantes de la nieve. (Foto: Mariángeles Samamé)

Es posible llegar desde Argentina con algún vuelo en conexión con alguna ciudad estadounidense (en nuestro caso, fue vía Houston). Todo en Aspen, incluido el aterrizaje, es llamativo: el aeropuerto Aspen/Pitkin County está tan entre las montañas que se dice que es el único aeropuerto ski in / ski out: parece que uno puede bajar del avión esquiando.

Además, la terminal aérea es pequeña, sencilla y evita la sensación inicial de desorientación de todo viajero. Es muy fácil tomar el servicio de shuttles gratuito, donde cada pocos minutos se conecta con el “downtown” (es el mismo sistema de transporte que conecta también con las cuatro montañas de Aspen Snowmass).

Días inolvidables en Aspen, destino top mundial

Antes de salir se nota que afuera la temperatura será muy baja, y se presiente la inconfundible atmósfera de los destinos de nieve, previo a unos inolvidables días en uno de los destinos top a nivel mundial.

Esta tierra originaria de los indios Ute cobró notoriedad en los años 1800 por ser una importante montaña minera de plata que al finalizar la explotación redefinió su rumbo para aprovechar la altura (a 2.400 metros sobre el nivel del mar) y el frío. El producto resultante encuentra su mayor valor en que cuenta con la mejor nieve del mundo, y hoy es elegida principalmente por australianos y brasileños, pero también por personalidades internacionales de la talla de las Kardashians, Gwyneth Paltrow o Justin Bieber, por nombrar sólo algunas.

Todo en Aspen permite vivir experiencias, y la atención sobresale en cada servicio que pudimos disfrutar, desde la hotelería, la gastronomía, el arte y las compras y, por supuesto, la nieve y las montañas. Empezamos por ahí.

Cuatro picos asombrosos

De las cuatro montañas, la de Aspen Mountain es la estación más ligada al pueblo, porque está al alcance de la mano y los esquiadores bajan con las botas directo a los hoteles. Es espectacular lo unido que está el pueblo con la montaña blanca y radiante.

En pocos minutos, se puede pasar de la habitación del hotel a la pista de ski, siempre y cuando se tenga la destreza necesaria, ya que es una estación para esquiadores expertos.

Posee buenas pendientes y terrenos exigentes. Una gran telecabina lleva hasta la cota máxima de la estación: 3.418 metros. Se llama “Silver Queen Gondola” y gracias a ella se puede acceder al 100% del desnivel.

Para quienes no poseen el nivel de ski para disfrutarla esquiando, se la puede conocer y llegar a su cima a través de actividades como el “snowshoe tour”, que consiste en una caminata por la nieve calzados con raquetas de nieve que no solo es divertida y original sino que es interesante: se realiza acompañado de un guía del centro de estudios ambientales de Aspen, que brinda información, educación y crea un momento de conexión consciente con la naturaleza.

Snowmass es el punto en el que hicimos nuestro primer día de ski: un instructor argentino de apenas 22 años (los argentinos son muy buscados por su excelente desempeño dando clases a los turistas) que realizó una clase introductoria muy divertida para “las primeras esquiadas”. Esta estación tiene más de 1.300 metros de desnivel y un terreno esquiable más grande que las otras tres estaciones juntas. Por eso, resultó el punto de inicio ideal, por la amabilidad del terreno para los principiantes. Tiene además snowparks, zonas de debutantes, terreno para los más valientes.

Más jornadas de ski

Buttermilk fue la montaña para la segunda jornada de ski. Es la más pequeña de las cuatro estaciones, la de menor desnivel (618 metros) y la de menor dificultad. Es una gran opción para el disfrute de todos los niveles de esquiadores y divertida por su alfombra mágica, los snowparks, los refugios y todas las atracciones. Es la montaña que desde hace más de una década es sede de los X Games de invierno.

Aspen Highlands es la última estación, pero no la menos importante. Es bastante completa: con 421 hectáreas y más de 1.100 metros de desnivel, tiene pistas y terrenos de todo tipo: pistas verdes y azules muy bien pisadas y con un ambiente agradable. Presenta bastante pendientes, ideales para esquiadores de nivel medio-alto.

Por último, hay que mencionar “la gran olla”. Es el pico de la montaña, al que solo se puede llegar caminando y que se encuentra a 3.777 metros de altura. Es posible ascender tras superar 218 metros de desnivel cargando los esquís para apreciar una de las mejores panorámicas.

Las montañas no solo son centros de nieve para disfrutar de diferentes actividades en invierno (de noviembre a marzo o abril es la temporada fuerte de nieve). Según varios locales, se puede disfrutar del verano con paisajes excepcionales haciendo trekking, hiking, bicicleta y una nutrida grilla de festivales y actividades: dicen que quien va en verano se enamora definitivamente de Aspen.

El equipamiento de nieve y la ropa perfecta

El clima, las características del destino y las actividades determinan que tanto ropa como equipamiento sean dos cuestiones fundamentales a atender para disfrutar cómodos de la aventura.

A tales fines, todo está pensado y dispuesto para no solo alquilar, sino facilitar y hacer que este “trámite” sea una experiencia. En nuestro caso, para los ítems de pantalón y chaqueta de nieve contamos con la ayuda (y casi asesoramiento de imagen) de Lorenzo, de la empresa Suit Yourself. En su vehículo (como una tienda móvil) va a los hoteles y se encarga de sugerir talles, colores y calces, no solo para estar calentitos sino también “para sentir la vibra de Aspen y estar lindos para las fotos”, dice.

En materia de esquíes, cascos y bastones, fuimos a probarlos a AspenX (al lado del hotel Little Nell), donde se puede disfrutar de una bebida de cortesía y recrear la vista mirando la línea exclusiva que Prada diseñó para este ski rental . Mientras, el personal se encarga de seleccionar lo necesario para la jornada de ski. Como si fuera poco, lo trasladan al centro de ski para que los turistas no deban cargarlo. Todo está pensado y ejecutado para el disfrute absoluto sin preocupaciones.

Arte y compras en Aspen

El centro de la ciudad, en la base de las montañas, es un lugar hermoso para explorar. Hay variadas tiendas de marcas de primer nivel, diversos restaurantes (hay más de 80 establecimientos gastronómicos) y galerías de arte. La vibra de “estrella de rock” de la montaña continúa en el centro, donde se concentran las opciones para hacer compras, comer algo rico y salir por la noche disfrutando de las luces estilo navideño que decoran las calles hasta el fin del invierno.

El centro puede ser un paraíso para los fanáticos de las compras de primer nivel, como Burberry y Ralph Lauren, encantadoras boutiques y galerías de arte que exhiben obras de artistas locales. En Aspen se percibe un “código de vestimenta” implícito, y según contaron nuestros guías, todo aquel que se precie de ser un visitante top de Aspen no puede dejar de pasar primero por Kemo Sabe, una prestigiosa tienda de sombreros que se encarga de ser “el topping del look perfecto”, como se describen.

Un punto destacado para conocer es el Museo de Arte, que es gratuito y presenta diversidad de muestras. Tiene un gift shop accesible y un restaurante descontracturado en el último piso para disfrutar de una deliciosa sopa de tomate caliente o un tostón de salmón ahumado. Los turistas suelen acudir terminada la jornada de ski a disfrutar de otro punto interesante. También pueden disfrutar de un sábado a la noche en el museo en versión boliche, iniciativa para acercar al público joven.

Experiencias gastronómicas

Comer en los refugios de montañas es una recompensa al final o al medio de la jornada de ski. Tienen un hermoso ambiente que ofrecen comida buffet, baños muy bien equipados, sillones al lado de hogares a leña o junto a ventanales con una vista alucinante. Todos tienen tiendas de souvenirs y otros artículos (algunos curiosos como una especie de curitas que se colocan dentro de las zapatillas y con el movimiento se calientan: una genialidad por cuatro dólares).

Chica es un establecimiento de comida latina que tras abrir en Miami y Las Vegas desembarcó en Aspen en 2021. Es de la chef venezolana Lorena García, y allí se puede disfrutar de una fiesta de sabores latinoamericanos en un entorno elegante, pero descontracturado, en pleno centro.

Element 47 está dentro del lujoso hotel Nittle Nell. Este restaurante fine dining que lleva por nombre una referencia al número que ocupa la plata en la tabla periódica de los elementos, es un reducto para vivir una experiencia sublime.

Tiene una premiada carta y servicio de vinos, donde se destacan la entrada de degustación de quesos con seis variedades acompañados con frutas frescas y secas y miel de panal, entradas como caviar u ostras y platos exclusivos como carne de wagyu o pulpo grillado.

Destaca también su carta de tragos, como el que culmina las copas en la mesa con un dispositivo que forma una gran burbuja de goma de mascar: magia pura para todos los sentidos. Dentro del mítico y tradicional Hotel Jerome, Restaurante Prospect presenta una decoración exquisita y un ambiente de película. Tiene una atención distinguida y ofrece una banquete excepcional con delicias como carpaccio de carne con aceite de lemongrass, cilantro, lima, ajos crispy, choclos asados con manteca de miso, lima y cebollas crispy, variedad de sabrosísimos vegetales en diferentes cocciones y postres para no dejar de fotografiar con combinaciones de chocolates con frutas.

Dos estilos de hoteles, diferentes pero recomendables por igual

En nuestro viaje a Aspen tuvimos la posibilidad de vivenciar dos estilos de hotelería, pero tanto Limelight como The Little Nell son absolutamente recomendables.

Limelight. Es un alojamiento de estilo descontracturado, excelente atención, habitaciones amplias y muy bien equipadas con microondas, pava eléctrica, frigobrar y “bebederos” en pasillos para recarga de agua (tan necesaria para mantenerse hidratado por la sequedad del clima y la altura de la montaña). Incluye desayuno continental y también la posibilidad de cenar en su lounge una comida “confortable y descontracturada”.

Animarse a tomar un baño caliente en las piscinas exteriores es una experiencia para valientes cuando la temperatura baja a menos 20 grados, pero quienes la prueban aseguran que es un hito obligado del viaje.

The Little Nell es una joya en Aspen. Es el único 5 estrellas “diamante” del destino, y es un hotel de lujo ski-in/ski-out con amenities de lujo, servicios personalizados y detalles sobresalientes como el souvenir de cortesía que es nada más y nada menos que una hoja de plata que representa el árbol Aspen que da nombre al destino. También destaca la variedad de snacks dulces y salados del frigobar sin cargo en todas las habitaciones.

No podemos dejar de mencionar el hogar que se enciende con una tecla y termina de brindar a la atmósfera de la habitación una escena de película.