Aquí están, estas son... las 25 mejores playas del mundo

Las plataformas de viaje más populares hace tiempo se han convertido en un modo de conocer las tendencias de esta actividad a lo largo y a lo ancho del mundo.

Rankings, intenciones de búsqueda, opiniones, comentarios, permiten descubrir los gustos de viajeros y viajeras de todas partes, y así tener más claridad para definir las próximas salidas.

Tripadvisor acaba de publicar la lista con las 25 mejores playas del mundo, y sólo ver las fotos genera ganas de correr a sacar un pasaje a cualquier destino.

Aquí están las elegidas:

1. Grace Bay Beach

Es un lugar de arena dorada, aguas azules y cristalinas, con olas tranquilas. Se encuentra en la costa noreste de la isla de Providenciales, Turk and Caicos. Ya ocupó 19 veces los primeros o segundos lugares en las listas de Tripadvisor o World Travel Awards. Toda Grace Bay es impresionante, sin rocas, algas ni contaminación, y con una extensa barrera de arrecifes que la protege del oleaje del Atlántico, lo que ayuda a mantener el agua en la playa tranquila y segura. Forma parte del Parque Nacional Princess Alexandra, que también incluye Bight Beach, Smith’s Reef, Bight Reef (Coral Gardens), Leeward Beach, Little Water Cay, Half Moon Bay y el destino de ecoturismo de Mangrove Cay. El origen del nombre es curioso: se llama así por Grace Jane Hutchings, esposa de Hugh Houston Hutchings, comisionado de las Islas Turk and Caicos de 1933 a 1934.

Una de las postales más lindas de Cuba se consiguen en Varadero, con su arena fina, sus aguas azules increíbles. La Playa de Varadero también es conocida como Playa Azul, y es una de las más famosas de Cuba. En realidad, se trata de seis playas, de las cuales las tres más extensas son Varadero, Rincón Francés y La Alameda. Sus aguas cristalinas y su arena fina se prolongan a lo largo de más de 20 kilómetros en la Península de Hicacos, en la provincia de Matanzas. Además, las temperaturas cálidas se mantienen durante todo el año. Este destino paradisíaco es elegido cada año por visitantes internacionales como nacionales.

3. Turquoise Bay

La bahía de Turquoise fue reconocida repetidamente como una de las mejores playas de Australia Occidental para practicar snorkel, y también de todo el mundo. Es accesible para veraneantes durante todo el año. Para llegar, hay que viajar 60 kilómetros al sur de Exmouth. Es ideal para el snorkel porque el arrecife de Ningalu está situado a varios metros de la playa. Es famosa por sus cristalinas aguas vírgenes que bañan las playas de arena blanca. Coloridos corales, tortugas, calamares y numerosas especies de peces de todos los colores posibles.

4. Quarta Praia

Morro de Sao Paulo, Brasil. La Quarta Praia está en la isla de Tinharé. Es una villa libre de automóviles, con playas rodeadas de palmeras. Sus aguas son cálidas y las vistas asombrosas, destacan los usuarios sobre este destino de Brasil que le ganó a tantas y tantas playas del país. Se encuentra a 60 kilómetros al sur de la capital bahiana Salvador. Forma parte de un archipiélago de seis islas, de las que sólo tres están habitadas. En toda la zona, las playas tienen número: la Primera Playa es ideal para la práctica de deportes acuáticos; la Segunda hay mucha actividad de día y de noche; la Tercera está separada de la segunda playa por la Ilha da Saudade (hay un camino de madera que facilita la llegada) y es el mejor lugar para practicar submarinismo. La Cuarta y la Quinta son las más apartadas, consideradas playas semidesiertas.

5. Eagle Beach

Hace unos años quedaron en el tercer puesto, pero se mantienen en el top 5 gracias a sus arenas blancas y el color del mar. Es la playa más amplia de Aruba, con vistas increíbles del océano caribeño. Cuenta con dos de los más fotografiados árboles fofoti en Aruba. Cuatro especies de tortugas marinas anidan en la isla, y la mayoría de los nidos se encuentran en Eagle Beach.

6. Radhanagar Beach

En la isla Havelock, en la India, se encuentra este lugar de aguas de color turquesa y escasa profundidad. Playa Radhanagar es la más visitada de todas las islas. Se encuentra en la costa occidental de Swaraj Dweep (Isla Havelock), lejos del ajetreo de la ciudad. Es un lugar tranquilo y silencioso. Tiene uno de los entornos más llamativos y la vista del atardecer es alucinante.

7. Baia do Sancho

Varios años ocupó el número uno de esta lista de Tripadvisor, pero sigue manteniéndose en lugares de preferencias. Está en Pernambuco, en el archipiélago Fernando de Noronha de Brasil. Agua cristalina, ideal para practicar deportes acuáticos, cuenta con un mirador con vista al Morro Dois Irmãos, reconocido como una de las postales del archipiélago. El archipiélago está a 545 kilómetros de Recife, y se ha convertido en uno de los destinos más codiciados por visitantes nacionales y extranjeros. Cuenta con 21 islas, con una extensión de 26 kilómetros cuadrados

8. Trunk Bay Beach

Se encuentra en el Parque Nacional de las Islas Vírgenes, St. John, de los Estados Unidos. El área de la playa se divide en la playa principal de Trunk Bay y el área de servicios. Hay un sendero submarino para hacer snorkel en el arrecife de coral. Los viajeros también destacan los hermosos atardeceres.

9. Baía dos Golfinhos

Es la tercera de Brasil entre las mejores 10 del mundo. Se encuentra en Pipa, y destaca por su encanto natural, las aguas tranquilas y el espectáculo de los delfines. Anteriormente se llamaba Praia du Corral, y allí los nativos y pescadores practicaban la pesca en corrales. Sus tranquilas aguas invitan a bañarse, pasear en kayak o a pie por la aerna. Hay que tener en cuenta los horarios de las mareas.

10. Isola dei Conigli

En Lampedusa, Islas de Sicilia, se encuentra este lugar maravilloso. Se trata de una auténtica maravilla, en un escenario de ensueño y en un clima encantado. Tiene una increíble fauna marina y sus aguas cristalinas son elegidas de todas partes del mundo. Lampedusa es una pequeña isla que surge al centro de una amplia bahía. Arena blanca, aguas turquesas y una fresca brisa marina”. Para llegar es necesario caminar 20 minutos, pero vale la pena.

11. Cable Beach

En Broome, Australia, se encuentra este lugar en el que es posible hacer picnic, pasear en camello o disfrutar de los restaurantes de la playa. Se trata de un tramo de 22 kilómetros de arena blanca en el Océano Índico oriental. Recibió su nombre del cable telegráfico tendido entre Broome y Java en 1889. Tiene acantilados bajos de color ocre rojo, con olas que son generalmente suaves. Allí existe una de las playas nudistas más famosas de Australia.

12. Playa de Falésia

En Olhos de Água, en el sur de Portugal. Tiene un acantilado que comienza en la playa de Barranco das Belharucas y se extiende hasta Vilamoura. “Los bellos acantilados de arena roja dan a una playa de arena blanca que se extiende hasta donde alcanza la vista frente al océano verdiazul”, señalan los usuarios de Tripadvisor.

13. Hapuna Beach State Recreation Area

Puako, Hawái. Es una de las playas de arena blanca más extensas de Hawái, a lo largo de la costa de Kohala. Ofrece buenas condiciones para nadar, hacer bodyboard, tomar el sol y bucear. Durante la primera parte del año, también es posible ver ballenas migratorias en la distancia. Tiene servicios, áreas de picnic, baños y duchas, y cuenta con una zona rocosa ideal para practicar esnórquel”.

14. Siesta Beach

Siesta Key, Florida. Cayo Siesta está en el condado de Sarasota en Florida, Estados Unidos, y hay quienes la llaman el “caribe norteamericano”. Es una isla con una playa hermosa de arena de cuarzo, recomendada para ver la puesta de sol o dar un paseo después del desayuno. A poca distancia en auto del centro de Sarasota, Siesta Key se encuentra junto al Golfo de México. Esta pintoresca isla ofrece tiendas, centros turísticos, restaurantes y vida nocturna. Conocido por su brillante arena, aguas turquesas y muchas comodidades junto a la playa, es un destino de visita obligada.

15. Maho Bay Beach

También en las Islas Vírgenes, es una de las favoritas entre isleños y turistas. Cuenta con una hermosa arena blanca y la sombra de imponentes cocoteros, sino que su comodidad la convierte en la playa de St. John perfecta para familias y niños. Oleaje suave, entrada poco profunda y fácil acceso. Es una estrecha playa con mucho sol y sombra. Eso sí, puede estar muy llena en días festivos y temporada alta.

16. Poipu Beach Park

Poipu, Hawái. Está ubicada en la comunidad de la costa sur de la isla de Kauaʻi en Hawái. La playa es un parque que cuenta con guardavidas, con áreas para nadar y bucear, y un lugar para surfear sobre un arrecife solo para expertos. Una parte es ideal para la familia y practicar snorkel, y otra para los amantes del surf.

17. Playa de Muro

Playa de Muro es uno de los destinos más paradisíacos de la Isla de Mallorca, en España. Tiene aguas turquesas, playas de fina arena, puestas de sol de ensueño… y un sinfín de atributos que la han convertido en una de las mejores playas de España y de Europa.

18. Playa Manuel Antonio

Está en el Parque Nacional Manuel Antonio, Costa Rica. Es considerada “la joya escondida” del país, ubicada en Quepos. Está a sólo tres horas de San José, la capital. Allí se fusiona con la zona montañosa cubierta de la selva donde habitan distintas especies de flora y fauna. En el parque se ven perezosos, monos, aves, mapaches, iguanas, y con suerte ballenas en la playa.

19. Playa Norte

Isla Mujeres. Es una playa de arena con muchas palmeras, sillas de playa, restaurantes y bares. Es la número 1 de las 17 playas del lugar, y brinda la oportunidad de sentirte como en un videoclip de música tropical. Playas hermosas, agua perfecta, son ideales para la tentación de alejarse del estrés cotidiano. Está repleta de bares para quienes además de descansar buscan algo de movimiento en medio de aquel paraíso de aguas azules.

20. Nungwi Beach

Se encuentra en Tanzania, en África del Este. Es una de las más bonitas de la isla de Zanzíbar, muy cercana al pueblo que le da nombre (Nungwi). Se destacan sus increíbles puestas de sol, y la combinación de arena blanca y agua de distintos colores según la hora.

21. Magens Bay

Una más de las Islas Vírgenes y van... Magens Bay está en la región norte de St. Thomas en el Caribe. Tiene una gran playa de arena blanca bien protegida, y es uno de los destinos turísticos más populares. Se encuentra en la cabecera de una bahía profunda, cuyos brazos son la península de Peterborg al este y Tropaco Point al oeste.

22. Nissi Beach

Está en el centro turístico Ayia Napa, Chipre, en el Mediterráneo. Tiene una playa de 500 metros y toma su nombre del pequeño islote de Nissi. Se puede llegar a pie al islote deshabitado a través de las aguas poco profundas y su ubicación proporciona un buen refugio para el resto de la playa. El islote está cubierto de vegetación local de bajo nivel. Se ha puesto de moda entre los jóvenes, no sólo por sus aguas sino por sus bares.

23. Bavaro Beach

Bávaro, República Dominicana. Es la más reconocida por sus preciosas playas y es el principal centro turístico; aquí se concentran la mayoría de los hoteles all inclusive. Para conseguir un alojamiento más económico hay que buscar en la zona El Cortecito y si, por el contrario, se apunta a lo más lujoso, entonces Cap Cana es el barrio indicado. Allí, el agua es cristalinas y la playa está muy bien cuidada.

24. Balos Lagoon

Kissamos, Grecia. Es una de las más hermosas de Grecia, y también del mundo, a 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chania. Se ve como una laguna desde las colinas sobre la playa. Tiene arena blanca, fondos marinos suaves y aguas cristalinas. Frente a la playa, hay una isla rocosa llamada Gramvoussa y en la parte superior de esta isla, hay un castillo veneciano empinado con una hermosa vista de la región y el mar. “Es como estar en otro planeta. Un lugar impresionante con un lago a un lado y una playa al otro”, destacan los usuarios.

25. Yonaha Maehama Beach

Es relativamente desconocida esta playa en Okinawa, Japón, un paraíso de siete kilómetros en la costa oeste de la isla de Miyako. Se puede practicar esnórquel y buceo en sus aguas turquesas y tiene atardeceres incomparables. Es una playa digna de postal, con sombrillas y sillas para disfrutar del paisaje. Dispone de motos de agua y bananas acuáticas de alquiler, e instalaciones con duchas y baños en los alrededores. La isla cuenta con un jardín botánico, y hay tres islas vecinas conectadas por puentes.