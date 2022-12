Cascada La Hornilla: una experiencia de acampe en el centro de las Sierras Grandes

La provincia de Córdoba está llena de bellezas naturales que no dejan de sorprender. En el corazón de las Altas Cumbres se encuentra una de ellas: en un abrupto corte en la llanura de la pampa corre torrentoso el río La Hornilla, formando una espectacular cascada. El paisaje que la envuelve atrae la mirada de manera constante, desprendiendo tonalidades y aromas inolvidables.

Ubicada en la Reserva Hídrica Pampa de Achala, se puede acceder a la cascada La Hornilla por dos vías que parten desde distintos puntos del Camino del Peregrino. Una de ellas comienza en la capilla del paraje Villa Benegas, donde se puede dejar el auto abonando el estacionamiento para luego dar inicio a una caminata de unas tres horas.

En un abrupto corte en la llanura corre torrentoso el río La Hornilla, formando la cascada. (Foto: Romina Musso)

La segunda opción es partir desde el Puesto Pérez, a 9 kilómetros del parador Giulio Cesare. Allí los lugareños brindan servicios de estacionamiento, comida y alojamiento. Desde este punto el trayecto es más corto. Y si bien ambos circuitos son de dificultad baja, es clave contar con la aplicación Wikiloc, ya que la estructura rocosa del camino y los múltiples senderos marcados pueden desorientar.

Cómo es el camino hacia la cascada La Hornilla

Desde la segunda alternativa, un sendero bien marcado se abre paso entre vallecitos y montañas. Mientras el sol acompaña el recorrido, empieza a aparecer la vegetación característica de la zona: entre espinillos, piquillines de las sierras y manzanos de campo, las increíbles vistas al Valle de Traslasierra se vuelven protagonistas, convirtiendo al trayecto en un balcón infinito en medio de la inmensidad.

Lee también: El cruce de las Altas Cumbres: una travesía para unir Traslasierra con Calamuchita

Transitar la Pampa de Achala invita a una contemplación permanente. Mientras la tierra y el cielo se envuelven en un encuentro fraternal, el monarca de la región, el cóndor, se encarga de vigilar en silencio el andar de los caminantes.

Luego de transitar cuatro kilómetros, el sonido del agua anticipa la proximidad a la cascada. La huella comienza a descender hasta llegar a una piedra que se convierte en un mirador perfecto y el constante murmullo del agua entre las rocas se complementa con un silencio sobrecogedor.

Las piedras parecen abrazar las aguas cristalinas del río La Hornilla. (Foto: Romina Musso)

A pocos metros del impactante salto de agua hay un área ideal para descansar o acampar, donde las piedras parecen abrazar las aguas cristalinas del río La Hornilla. Desde ahí, completando la escena, se puede contemplar un atardecer maravilloso. Al llegar la noche, el cielo se llena de estrellas y la luna se convierte en un farol enorme que ilumina la montaña. Cada instante en ese lugar se vuelve inolvidable.

Datos útiles para ir a la cascada La Hornilla

¿Cómo llegar? Desde la capital cordobesa se debe tomar la Ruta Provincial 34 (Camino de las Altas Cumbres) y recorrer 120 kilómetros hasta el parador Giulio Cesare. Desde allí hay que ingresar al Camino del Peregrino y transitar 9 kilómetros por ripio hasta el Puesto Pérez, donde se puede dejar el auto sin límite de tiempo. Hay que abonar $350 por persona para comenzar el recorrido a la cascada. El lugar también brinda servicio de alojamiento y es atendido cálidamente por sus dueños.

Lee también: Los Gigantes: trekking de montaña para toda la familia

¿Dónde comer? En el Puesto Pérez preparan exquisitas empanadas fritas o al horno -se deben encargar con anticipación- y sirven bebidas frescas. También está la opción de comer en el lugar. Las reservas deben realizarse al número 3544648667.

Qué necesitas para acampar en la montaña

Si decidís acampar luego de hacer un trekking, es fundamental que lleves lo justo y necesario, ya que todo se convierte en peso para la espalda. El equipo básico consta de:

Carpa: lo ideal es que sea pequeña y liviana, ya que debe ir atada en la mochila. Una opción para evitar el traslado de la carpa es hacer vivac; es decir, se pasa la noche sin carpa, sólo con bolsa de dormir.

Lo ideal es que la carpa sea pequeña y liviana. (Foto: Romina Musso)

Bolsa de dormir : quizás sea lo más importante, ya que una buena bolsa permitirá pasar una noche tranquila. Vienen de diversos tamaños y aptas para distintas temperaturas. Lo más recomendable es elegir una abrigada .

Aislante : también es indispensable, ya que se encarga de aislar la bolsa de dormir del suelo, permitiendo que no absorba frío.

Anafe o calentador : es espacios naturales se debe evitar prender fuego, por lo cual llevar un anafe o calentador es fundamental para cocinar y hervir agua.

Marmitas : los juegos de ollas para acampar son de menor tamaño y peso, para poder cargarlas con facilidad.

Juego de cubiertos y platos pequeños .

Bolsa de hidratación o botellas de agua .

Linterna : en lo posible, llevar dos: una pequeña de mano y otra frontal, muy útil al caminar o cocinar en la oscuridad.

Toalla de secado rápido.

Botiquín .

Protector solar y repelente.

Qué ropa usar para acampar en la montaña

Lo ideal es vestirse en capas, ya que permiten afrontar el frío y el calor. A su vez, es muy importante caminar liviano, por lo cual es recomendable llevar poca indumentaria.

Hay que agendar: ropa térmica, un polar, pantalón de trekking y/o calza, campera de abrigo e impermeable, medias gruesas y finas, zapatillas de trekking, gorro, buff, lentes de sol y mochila de trekking (lo importante de esta mochila es el agarre hacia el cuerpo).

Contemplar el atardecer desde las Sierras es una experiencia única. (Foto: Romina Musso)

Cómo cuidar el medioambiente

Al momento de realizar este tipo de turismo es fundamental ser consciente, respetuoso y cuidadoso con el lugar que se visita. Tené en cuenta los siguientes aspectos: no alimentes a los animales salvajes, volvé con la basura que generes, no te lleves cosas de recuerdo y no hagas fogatas.

Lee también: Glamping: cinco opciones en las sierras cordobesas