Astroturismo en Córdoba: viajar a las estrellas es posible

El cielo inmenso y esos puntitos brillantes que se distribuyen uno a la par de otro siempre me generaron curiosidad y un sentimiento difícil de poner en palabras. ¿Quién no soñó alguna vez con una experiencia que le permita estar más cerca de esas estrellas que alguna vez miró con detenimiento? ¿Quién, a través de alguna película o las páginas de un libro no imaginó tenerlas al alcance de las manos? Para mí, como para muchos, las estrellas tienen una magia indescriptible. Por eso, cuando leí en un chat de la red social Instagram “reserva el sábado 16″ me invadió la emoción.

La invitación para vivir la experiencia “Viaje a las Estrellas – Lluvia de Gemínidas” en las Salinas cordobesas fue “un viaje” (sí, la expresión coloquial me permite definir a la perfección la combinación de emociones y sensaciones por las que atravesé en poco menos de 24 horas). Una hermosa e inolvidable aventura con dos amigas, literalmente, en el medio de la nada, enmarcado en un suelo con salitre y un cielo repleto de estrellas. Y en ese espacio pequeñito entre dos inmensidades, un grupo de personas viviendo una experiencia increíble.

Al recorrido realizado en la traffic que nos trasladó desde Córdoba hasta San José de las Salinas lo podría definir con una palabra: ansiedad. Ansiedad que, al llegar a destino, se transformó en asombro. El atardecer en las Salinas es un momento que todos deberíamos tener la posibilidad de vivir y marca solo el comienzo de una noche increíble.

Al acreditarnos nos entregaron auriculares para poder disfrutar de las charlas de astronomía, música en vivo, clases de yoga y meditación. Un “universo” de colores que vistió la noche en la que pudimos observar a Júpiter a través de telescopios gigantes y disfrutar del hermoso privilegio de poder presenciar y observar la lluvia de meteoros Gemínidas, fenómeno con una frecuencia de 120 por hora y que despertó exclamaciones generalizadas con “cada estrella fugaz que caía”.

El “crujido” de nuestros pasos al pisar la sal en superficie, los colores con los que iluminaban los auriculares (rojos, verdes o azules de acuerdo al canal elegido por el usuario) y las carpas desplegadas en la inmensidad de la noche daban el marco perfecto a una experiencia única. Adaptar nuestros ojos a la oscuridad y respetar los silencios y las necesidades del otro formaban parte del desafío. Y lo logramos. Familias, parejas y grupos de amigos inmersos en un “universo” de experiencias en el que reposeras, conservadores y los equipos de mates poblaron un reducto cercano al espejo de agua en el que el cielo se confundía con la tierra.

Y si el atardecer fue hermoso, tirarse en el piso a disfrutar de un cielo que parecía estar al alcance de la mano redobló la apuesta. Una clase magistral de astronomía y un coro de exclamaciones ante cada dato sorprendente del Universo del que somos parte. Y en el que somos mínimos en medio de la inmensidad.

Unas 1000 personas conviviendo “en el medio de la nada” y con todo por experimentar. Dejando de lado la cotidianeidad y disfrutando de un lugar prácticamente virgen, en un desierto de sal y con las estrellas como testigo. Un espacio para reflexionar, pero también para divertirse; para bailar o para meditar, para dormir bajo un manto de estrellas que toma fuerza cuando la luna se esconde en el horizonte o para admirarlas hasta que el sol empieza a asomar.

Y el amanecer es el tercer capítulo de una experiencia que bien vale la pena vivir. El sol que le gana a la noche, y muestra en todo su esplendor ese manto de salitre, es el que empieza a marcar el fin del viaje. Las carpas comienzan a ser desarmadas, los cuerpos sienten el rigor del desvelo, pero nos vamos de las Salinas con los ojos llenos de estrellas y con el deseo de volver a vivir una noche mágica, como cuando éramos niños y soñábamos con alcanzar una de ellas con nuestras manos.

Astroturismo en las Salinas de Córdoba

Cómo participar de la experiencia multisensorial

