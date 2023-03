Agustina López, periodista de viajes: “Me mueven la inquietud y la curiosidad”

Nací con alas, dice Agustina López. Pocas personas pueden tener tantas millas en aviones como ella, así que no habría que ponerse a discutirle. Igual, ella dice que le salieron desde muy pequeña, mucho antes de ser influencer. Y antes de influencer, es periodista. Lo cuenta desde un avión (más), antes de volver a Córdoba.

“Soy muy inquieta, muy curiosa. Llevo las alas desde muy chica, y tal vez por eso siempre tuve la idea de que quería comunicar eso, ser periodista. Jamás dudé de qué elegiría como profesión”, asegura.

La periodista de viajes Agustina López (@pasaje.en.mano) se convirtió en una referente del turismo en Córdoba, Argentina y el mundo.

La llegada de las redes la llevó por allí, y en poquísimos años construyó un mundo, pasaje en mano. Sí, Pasaje en Mano es el nombre de su proyecto que se amplía a varias redes y a un blog muy personal. “Siempre quise mostrar el mundo, y me tocó hacerlo desde un celular. Quería que vieran un destino como veían mis ojos”.

Unió el periodismo, los viajes, las redes, la fotografía, todo para crear ese cable a tierra que es el proyecto, que empezó “como hobby, como un álbum” sólo para ella. “A la gente le gustaba cómo mostraba las cosas, y los empecé a ayudar a viajar”.

–¿Cuáles son las claves del éxito? ¿Lo que te diferencia?

–Intento hablarle a todos por igual. Intento mostrar las opciones, caras o baratas, lindas o feas, ricas o no tanto... cada lugar tiene sus virtudes y defectos. Como comunicadora, voy a mostrar todo, desde la cabaña al hotel de lujo, de un resort cinco estrellas a una posada. Cuando empecé, faltaba una mirada de una cordobesa. Me sigue mucha gente de Córdoba a la que le ofrecí servicios para sus viajes. Dónde ir, qué hacer, cómo llegar. Empecé a mostrar el mundo de esa manera. Mucha gente que me sigue a veces me dice que les gusta mi forma de contar. Comunico fácil, con un lenguaje simple e información completa. Siempre quise despejar la idea de que el viaje es un lujo. Hay miles de viajes posibles, que empiezan cuando los soñamos, lo buscamos y planificamos.

Pasaje en Mano y la idea de la comunidad viajera

Agustina asegura que intenta siempre estar para su comunidad, y contesta todo lo que puede. Y en la clave del vertiginoso crecimiento de los últimos años está la decisión de “mantener la esencia del principio”.

La periodista y la influencer no se contraponen, se complementan, comparten herramientas. “Sí creo que influyo en la audiencia que me sigue. La mayoría es de Córdoba Capital o de la provincia, y encuentran en mis contenidos formas de llegar a lugares del país o del mundo que quieren conocer”, dice.

“Mezclo todo. Estamos viviendo en una época que todo va con todo, las redes con un diario, el diario con la web, la web con los videos, o encuentros presenciales. El objetivo es ayudar a la gente a viajar y poner la información en sus manos”, dice.

–¿Hay una mirada cordobesa del mundo?

–Creo que sí, pero más una mirada argentina. Vemos con cierta fantasía de que algunas cosas se puedan tener aquí: los trenes, el sistema de transporte en general, la seguridad. Por supuesto que afuera pueden pasar cosas en la calle, pero en general se sale sin miedo, y acá no.

–Si tuvieras que elegir destinos de Argentina, ¿podrías?

–Si ese por paisajes, me quedo con todo. Es increíble, variado, hermoso. Saco Córdoba, porque tendría que elegir mucho de aquí, y voy por lugares con los que conecté. Muchas veces no depende del lugar sino de cómo está uno en un momento específico. Destacaría Puerto Madryn, Jujuy y El Calafate. De Madryn me volví con el corazón en la mano al ver la fauna, las ballenas, los pingüinos, en su hábitat natural. De El Calafate y El Chaltén me enamoré, de toda esa tierra de glaciares impactantes. Y de Jujuy, la Serranía del Hornocal. Y las Salinas Grandes, y Purmamarca.

Para Agustina López, su lugar favorito en el mundo es Madrid. “Es difícil explicar por qué. Fui muchas veces, creo que siete, perdí la cuenta. Y cada vez, volví diferente, transformada.

Las redes, un juego

–¿Creés que las redes tienen fecha de vencimiento?

–No lo sé, pero para mí es un juego. Cuando salió TikTok y una generación empezó a ir hacia allá, me abrí uno. Pero el mundo conecta no con la red social sino con la gente. La perspectiva a futuro es seguir subiendo a la ola. Hay que estar en los lugares que van naciendo, saber ver qué busca la gente en cada momento. Pero la web, mi blog, siempre va a estar ahí.

–Si tuvieras que invitar a un extranjero a Córdoba, a qué lugar lo llevarías.

–Voy a sacar la Capital, porque sería el primer lugar, porque es mi lugar. Lo llevaría a San Javier, en Traslasierra. Se come bien, hay lugares espectaculares, parece detenido en el tiempo, con su vida de pueblo, sus hoteles, viñedos, gastronomía. Todo es excelente, ahí y en los alrededores. Y lo llevaría por el dique Los Molinos, Villa General Belgrano o el río Los Reartes, que es de los más hermosos que hay.