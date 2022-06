Una ciudad argentina fue elegida entre los mejores destinos de esquí del mundo

La plataforma de reseñas Tripadvisor comparte regularmente los podios de las ciudades preferidas por los usuarios en determinadas temáticas, como las que tienen las mejores playas, mejores comidas típicas y en este caso mejores destinos de esquí.

Los mejores del globo

Bariloche fue elegido como el lugar número 20 de todo el mundo, es la única ciudad latina, en un listado dominado por ciudades de Europa y Canadá. En el top cinco están: Zermatt, Suiza “con sus casitas marrones de estilo tradicional y sus callejuelas sinuosas”, Jackson, Wyoming (Estados Unidos), seguida por dos destinos de Canadá: Banff y Whistler (Columbia Británica) y por último Queenstown, Nueva Zelanda. Austria, Italia y Francia también tienen varias ciudades en el listado.

Bariloche

En el lugar 20 se encuentra la localidad argentina y única representante de Latinoamérica. De la misma la plataforma destaca que es “es un destino de esquí famoso mundialmente” y menciona su paisaje entre los más lindos del país. “Los visitantes pueden disfrutar de la nieve, de lagos y de plácidas playas, junto con una animada vida nocturna y cocina gourmet”.

También se menciona la actividad cultural local y los festivales de música, exposiciones y eventos que se pueden disfrutar todo el año. Los resultados se desprenden de los premios de Tripadvisor Traveller´s Choice, en la categoría Best Of The Best, algo así como “lo mejor de lo mejor”. Acá podés ver a los demás ganadores.