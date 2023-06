Talampaya, uno de los tesoros de La Rioja

El Parque Nacional Talampaya, ubicado al noroeste argentino en la provincia de La Rioja, es para visitar más de una vez. En una primera vuelta, las opciones clásicas se centran en conocer el famoso cañón del río Talampaya, Arco Iris y Ciudad Perdida. En esta oportunidad, vamos a dar un giro por distintas propuestas para vivir la inmensidad de este territorio único, conociendo rincones poco explorados e inaugurados recientemente.

Las geoformas de Talampaya dan cuenta de la erosión del agua y el viento a lo largo de millones de años. (Gentileza: APN)

En cualquier época del año, aunque en verano el calor es abrasador y en invierno nos puede sorprender hasta una nevada, turismo local, regional e internacional llega para conocer este sitio Patrimonio Mundial por la Unesco que, junto con el vecino Parque Provincial Ischigualasto, conforman el conjunto continental de fósiles de dinosaurios más completo y antiguo del mundo. Este rincón de Argentina no es para improvisados. Es recomendable planear muy bien la visita antes de llegar porque, debido a la fragilidad de este ambiente y lo que allí se cuida, no se puede visitar de forma particular, sino únicamente con guías y bajo el sistema de excursiones habilitadas.

La Quebrada del Arriero

Visitar la Quebrada de Don Eduardo permite conocer aquellos rincones donde sólo se puede llegar a pie, en un encuentro único con la naturaleza. Es una caminata de tres horas de duración que comienza en la Base Choique (Puerta del Cañón de Talampaya). Desde este lugar se emprenden las distintas actividades de trekking y también de mountain bike.

Una caminata por la Quebrada Don Eduardo permite internarse en el paisaje y acceder a miradores naturales. (Gentileza APN)

En este recorrido se recuerda a Don Eduardo, un arriero del lugar que utilizaba estos caminos antes que fuera declarado parque nacional. Permite ingresar por lechos de ríos y arroyos secos en una gran aventura que visita las geoformas: El Mirador y El Flautista, y luego se dirige al Mirador Falla Geológica. Tras el esfuerzo de la caminata se llega al mirador, punto más alto del recorrido, desde donde se puede ver toda la belleza de Talampaya en una perspectiva poco conocida, con los majestuosos murallones rojizos perdiéndose en el horizonte.

Desde las alturas

Algunas opciones que permiten agregar un plus a la visita es sumarle al clásico recorrido por el Cañón de Talampaya, la caminata hasta el Balcón de Talampaya. Este trekking de dificultad media está habilitado desde 2019, es de corta duración y posee 120 metros por paredones rojizos. Se trata de un mirador natural ubicado a 1.600 metros sobre el nivel del mar que permite dimensionar la inmensidad del paisaje. A medida que se comienza a ascender, la vista cambia totalmente y podemos vivir la experiencia de encontrarnos encima de esas formaciones majestuosas que parecían inalcanzables.

Los Balcones de Talampaya ofrecen una panorámica única y permiten dimensionar la inmensidad del área protegida. (Gentileza: Maximiliano Ceballos)

Las sendas del Parque Nacional Talampaya es el mejor reto para los amantes del mountain bike. Para el próximo 6 de agosto se está organizando una carrera de 60 kilómetros con cupos limitados. Podés acceder a toda la información en el siguiente link: https://talampayamtb.ar/. Esta actividad no contaminante permite el contacto con el ambiente y es un desafío para deportistas de distintas categorías.

A la luz de la luna

Si queremos vivir realmente una experiencia diferente, se puede elegir el paseo nocturno bajo la luna llena por el parque nacional. Para contratar esta opción hay que tener en cuenta que se realizan sólo durante cinco noches por Ciclo Plenilunio (que es la fase lunar en la cual se observa completamente iluminado el hemisferio visible de la luna). Es decir, se realizan únicamente durante la luna llena, las dos noches anteriores y las dos posteriores. Es una oportunidad para vivir el paisaje desde otra perspectiva e imaginar qué se esconde entre las sombras, descubrir el aullido del zorro o el arrullo del caburé y agudizar los sentidos.

La magia de la luna y el cielo nocturno cobran protagonismo detrás de los paredones rojizos del Parque Nacional Talampaya. (Gentileza: APN)

Datos útiles

Intendencia del área protegida. Av. Nicolás Dávila, entre Av. San Martín y calle Ing. Lorenz. Villa Unión, La Rioja. Mail: talampaya@apn.gob.ar. Tel: 03825-470 356. Horario de atención: de 7 a 14.

Cobro de acceso. Se puede adquirir mediante la página web: https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/talampaya o de forma presencial en las áreas se servicios. La entrada debe presentarse de forma impresa o digital para la contratación de excursiones. Tiene validez por una jornada y el segundo día puede adquirirse al 50%.

Prestadores turísticos. Volterra: 351-2171350, 351-2167424, Web: talampaya.com. Cooperativa Talampaya Limitada: 3804-508816, 3804-367727, Web: talampayamilenario.com.ar. Runacay: 3804-489686, Web: runacay.tur.ar; Asociación Civil de Guías: 3825-667816, 3825-522083, Web: talampayaecoturismo.com.ar; Jaime Páez: 3825-677330, Web: talampaya.ok.com.

