Lugares del país ideales para ir en marzo

Las vacaciones de verano de las escuelas ya terminaron, pero eso no significa que no se pueda organizar una escapada en este mes. Un plus de marzo: Las temperaturas del verano aún nos acompañan y la baja de visitantes hace que muchos lugares sean más económicos.

1. Mar del Plata

La feliz es uno de los destinos más clásicos de la temporada de verano de la costa. Cuando termina febrero, la cantidad de visitantes baja notablemente, por lo que es una buena época para ir a disfrutar del mar y evitar los gentíos.

2. Valle de Calamuchita

Una opción dentro de Córdoba y una de las zonas más requeridas en enero y febrero. Si buscaste alojamiento acá seguro sabés lo rápido que se agota en temporada alta en los pueblos más turísticos como Villa General Belgrano y La Cumbrecita. Pasada la temporada es más fácil encontrar lugar en el hotel que te enamoró.

3. Ciudad de Buenos Aires

Cuando pasa el calor intenso de febrero, el plan de caminar las calles porteñas se vuelve más tentador. Si te gusta el turismo urbano, la gran oferta de actividades culturales y gastronómicas se unen para ofrecerte un variado abanico de posibilidades.

4. Ciudad de Santiago del Estero

La ciudad capital de la provincia es ideal para una escapada rápida de marzo, en sólo un día o dos se pueden recorrer los puntos más importantes del centro, todos dentro de un perímetro de unas cinco cuadras, como un complejo cultural con varios museos, un mercado tradicional y un teatro de 1910.