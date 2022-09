“Abrimos los ojos para que entre el paisaje. Abrimos la naricita para que entre el aroma. Abrimos los oídos para que entre la música. Abrimos las manos y los objetos se agarran de ellas. Solo entrando en nosotros, el mundo se conoce a sí mismo”. Fragmento de Un árbol crece y nadie le pregunta por qué.

Día uno en Jujuy

El despertador suena a las 4.30 AM. Nunca me gustó madrugar, pero cada vez que lo hago me vuelvo a sorprender de lo hermoso que es el amanecer. I. intenta, en vano, fotografiarlo: el sol sale por el lado contrario a nuestra ventanilla y una mujer llena su galería del celular en ese instante. En una hora y 10 minutos, el escenario cambia a la velocidad del avión: de húmedo a árido, de verde a rojizo. Estamos en Jujuy.

Tres días y medio en Jujuy, una experiencia de enorme belleza. (Foto: Agostina Clemente)

El clima del noroeste se siente en la piel. La altura (que llega a puntos que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar), en los oídos. Salimos rápido de San Salvador.

A pocos kilómetros de la capital comenzamos a ver paisajes amplios y vacíos, que se meten por las ventanas del auto que alquilamos sin pedir permiso; orillas de un río seco a mi derecha; lentitud y, sobre todo, muchos perros. Prendemos la radio, suena algún carnavalito.

Vamos camino a Purmamarca; es una de las pocas certezas que tenemos. Pasamos la última curva cuando el Cerro de los Siete Colores nos estalla en la cara. Lo miro fijo a los ojos y pienso que si el viaje acabara ahí, volvería satisfecha. Pero para mi suerte, quedan tres días (y medio) por delante.

Tres días y medio en Jujuy, una experiencia de enorme belleza. (Foto: Agostina Clemente)

Estacionamos y empezamos a caminar, fundiéndonos en ese ritmo ajeno que tomamos prestado por un rato y que ahora parece que siempre hubiera sido el nuestro.

Me detengo en cada esquina y en cada puesto. Aunque la feria ocupa unas pocas cuadras, pierdo a I. o I. me pierde a mí para evitar contarme que Río, mi perro, se extravió a poco más de cinco horas de haber salido de Córdoba.

Nos volvemos a encontrar cuando el animal apareció y entonces, ajena a lo que ocurre en casa, me apuro para buscar palabras que expliquen todo lo que acabo de ver mientras él estaba al teléfono.

Pero hay cosas que las palabras no dicen, así que lo invito a recorrer los lugares por los que anduve hasta recién. Tomamos una cerveza y compartimos una tortilla en un chiringuito elegido al azar. Nos preguntamos cómo algo tan simple puede ser tan rico. Dormimos una siesta en la plaza principal. Nos detenemos a mirar un partido de fútbol infantil del Club Santa Rosa. Leo por ahí que Purmamarca, en lengua aimara, significa ciudad desierto.

Llega un mensaje de M.: vayan por el Paseo de los Colorados. Ahora entiendo por qué éste es el lugar preferido de mi amiga. El recorrido de tres kilómetros entre los cerros rojos parece irreal. Nos sentamos sobre unas piedras, desafiamos al eco, meditamos y nos sorprendemos del silencio; que aturde y revitaliza al mismo tiempo. El camino termina detrás del pueblo, pasando por el cementerio local.

Seguimos hasta Tilcara, donde hacemos noche. Nos metemos en La Peña de Carlitos, en una esquina histórica. Cantamos, sin vergüenza, un repertorio que me lleva a la primaria en mi Río Tercero natal. Brindamos con un vino salteño mientras I. intenta componer algún aro, aro, aro que deja en evidencia su falta de conocimiento sobre coplas pero, también, sus siempre intensas ganas de reírse y de aprender.

Día dos

Nos despertamos poco antes de las 9 y después de desayunar salimos hasta Uquía, la localidad que anida a la Quebrada de las Señoritas.

Al recorrido por estos cerros pensábamos hacerlo sin guía, pero al llegar al punto de salida nos encontramos con Víctor y decidimos sumarnos a su itinerario. Partimos del Mirador de la luna y el objetivo es llegar al Cerro Vela (que resalta, blanco y a lo lejos, en medio del paisaje colorado). Llego a la conclusión de que el cielo más azul del mundo vive en Jujuy.

Tres días y medio en Jujuy, una experiencia de enorme belleza. (Foto: Agostina Clemente)

En este trekking de cerca de tres horas pasamos por el Anfiteatro natural y por algunas de sus cuevas. Víctor es un guía de pocas palabras, y más bien respeta callado nuestros tiempos. Nos comparte sus saberes sobre las plantas curativas de la zona y nos habla sobre los rituales como el Inti Raymi, durante el solsticio de invierno.

Esa noche, la más corta del año, los locales realizan ofrendas para que el nuevo ciclo comience de la mejor manera y, después de bailar y comer, con los brazos extendidos reciben el día venidero.

Solo en un momento se vuelve más “verborrágico”: al hablar de Túpac Amaru y de Atahualpa Yupanqui, de las revoluciones que tuvieron lugar en estas tierras antes que la Revolución Francesa, de cómo los indígenas construyeron por orden de los españoles, durante su invasión, iglesias cristianas pero que apuntan al sol; su dios. En ese momento siento (y no puedo evitar compartirlo en voz alta) que pisamos suelo sagrado.

De regreso a Tilcara cruzamos a dos mujeres haciendo dedo al costado de la ruta nacional 9. Frenamos. Vamos para el mismo lado. 18 minutos alcanzan para contar una historia.

Benigna dice, con la voz igual de curtida que la piel de su cara, que vivió 30 años en la mina donde trabajaba su esposo. Que hoy siembra y cosecha para vivir en una localidad de 44 habitantes llamada Colonia. Pienso en la garita en la que esperaba el colectivo junto a su hija, grafiteada, denunciando: Minería = Muerte.

Al llegar, nos disponemos a disfrutar de esta ciudad que se recuesta sobre el valle montañoso de la Quebrada de Humahuaca, cuyo surco define la escala ínfima del ser humano. Almorzamos una tortilla de papas a las cuatro de la tarde. Descubrimos La Ekeka, una librería café hermosa y visitamos el mercado, con sus cerca de 30 variedades de papines andinos. Ya en La Posadita nos sentamos frente a las montañas y esperamos con ansias el atardecer mientras mimoseamos a un gato. Hacemos bien.

Día tres

El plan original incluía la posibilidad de llegar hasta Iruya, Salta. Pero no queremos soltar Jujuy todavía. Así que cargamos camperas (la temperatura bajó casi 30º de un día a otro) y salimos para el Museo en los Cerros.

El espacio, gestado por el fotógrafo Lucio Boschi, se inspira en la sencillez de la tierra, en el respeto al silencio y en la celebración de los pueblos cuando bailan, y cuenta con una colección donada por autores o familiares que apoyan la idea de construir un museo en la montaña, algo que hace unos años hubiese parecido insensato.

Entre ellas se destacan, por ejemplo, la gran Adriana Lestido. También habita aquí una muestra permanente de fotografía argentina en el norte del país, una biblioteca que rinde honor a los pibes y pibas de la región y dos salas externas. Nos detenemos en la primera: del techo cuelgan ocho auriculares, debajo de cada uno, cojines para sentarse a escuchar el sonido ambiente de los monjes de la India durante sus retiros.

La última sala, alejada, se llama Sala del Silencio. La obra se compone de 20 fragmentos de cielos y de un asiento que invita a los antiguos lujos: el ocio y la contemplación. La quietud solo es interrumpida por un visitante que le cuenta al curador que tras la visita continúa viaje hasta Uquía, para comer “en lo de Olga”. El curador aprueba la elección. I. no se duerme ante la posibilidad de llegar a probar la tarta de frambuesas de la que hablan entusiasmados.

Según una reseña de Tripadvisor, “lo de Olga” está Nº 1 de 3 restaurantes de Uquía. Llamamos. Es domingo y solo tiene cuatro mesas, así que cruzamos los dedos. Del otro lado nos dicen que el día viene tranquilo, que nos esperan. Pedimos humita, tamales y empanadas. De postre, la sugerida tarta. Esta temporada trajo frambuesas que alcanzarán para todo el año. Viajar se compone de maravillas así. Solo hace falta entrenar los oídos para que lo importante no se nos pase por alto.

Tres días y medio en Jujuy, una experiencia de enorme belleza. (Foto: Agostina Clemente)

Seguimos hasta la Serranía de Hornocal. El cielo se cubre de nubes y la temperatura no parece dejar de bajar. La altura nos apuna. Pero al frente nuestro hay una formación sedimentaria de colores ocre, amarillo, verde y blanco de la época de los últimos dinosaurios; hace 75 millones de años. “Guardá este paisaje para cuando necesites volver a verlo”, sugiere I. Y aunque el viento insiste en achinar los ojos, nos empecinamos en mirar.

Tres días y medio en Jujuy, una experiencia de enorme belleza. (Foto: Agostina Clemente)

Subimos al auto y empieza a nevar. Queda inmortalizada para siempre mi voz en un video gritando: ¡¡estoy filmando un video, se largó a nevar!! mientras me acuerdo de aquella nevada histórica en Río Tercero. Esa tarde estaba de viaje por Rosario, entonces mi hermano, por teléfono, me dijo que iba a guardar copos para mí en la heladera. Por gentileza, debiera llevarle algunos de acá. A la noche, un pastel de papas nos cobija del frío. No paro de mascar coca.

Yapa

En un rato sale el avión de regreso a Córdoba. Pasamos por Purmamarca solo para despedirla y abrazarla una vez más. Camino al aeropuerto doblamos a la derecha y nos adentramos por Yala a contrarreloj. Escuchamos hablar de ella y no podemos contener nuestras ganas. Allí se encuentran las yungas jujeñas. El sendero cuenta con un túnel de árboles y flores silvestres, y es posible llegar hasta lagunas y cascadas. Cuánta pena da tener que irse.

Datos útiles

Cómo llegar. Aerolíneas Argentinas cuenta con vuelos regulares que hacen Córdoba/Jujuy directo, para cambiar por millas deseosas de ser utilizadas o pagando precios económicos. Recomendación: sacar los tickets con dos o tres meses de antelación.

Tres días y medio en Jujuy, una experiencia de enorme belleza. (Foto: Agostina Clemente)

Dónde dormir. La oferta de hospedaje es amplia. Entre mis preferidos, se encuentran Los Colorados, en Purmamarca, y La Posadita, en Tilcara. Los valores de estos van de los $ 13.000 a los $ 19.000 para dos personas, con desayuno.

A dónde comer. “Lo de Olga” no es la única opción, pero sí una de las imperdibles. Otras recomendaciones: La picadita, en Tilcara, y Pedro Pan, en Purmamarca, donde se puede probar uno de los pasteles de papa (con carne o vegetariano) más ricos que comí.