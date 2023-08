Humahuaca, te presentamos los imperdibles

El destino se presta para road trip. El valle andino de 155 kilómetros de extensión que alberga algunos de los paisajes más poderosos, bellos e icónicos de Argentina está emplazado a 114 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Más allá de los dos mil metros de altura, un rosario de localidades de casas bajas, veredas angostas, montañas peinadas por el viento, cielos infinitos y sones de erkes (instrumento de viento, con diferentes formas y tamaños típico del noroeste de Argentina) y de silencio, bordean la Ruta Nacional 9 y los márgenes del río Grande. De sur a norte y por orden de aparición, nos sumergimos en cuatro pueblos de la Quebrada de Humahuaca para conocer Jujuy a través de sus mejores vistas, sus sabores y su gente.

En Purmamarca, el plan es descubrir el pueblo a pie; almorzar tortillas a la parrilla en cualquier puesto callejero; recorrer la feria de la plaza y los locales de artesanías, y elegir un bar o peña para despedir la tarde. Esta localidad tiene una vedete: el Cerro de los Siete Colores, y la mejor vista panorámica para la foto es la del mirador Cerro El Porito, a 2.350 metros sobre el nivel del mar y a dos cuadras de la plaza. El ascenso tiene una extensión de 12 metros por escalera (despacito, que la altura se hace sentir) y lo ideal es llegar antes del mediodía para la postal perfecta con el sol de frente.

El Cerro de los Siete Colores es la típica postal del paisaje jujeño. El mejor momento para observar su belleza es durante la mañana hasta las 13. (Gentileza: Mauricio Arias/Unsplash)

Otro clásico: el Paseo de los Colorados, un circuito de acceso peatonal por el interior de los cerros con vistas espectaculares, que las personas con alguna limitación para caminar pueden recorrer en vehículo. En cuanto a las compras, en los alrededores de la plaza hay locales de hilados de lujo, como Warmi y Llama Negra.

Arte y gastronomía en Tilcara

Es el destino ideal para hacer base. La mañana resulta el mejor momento para recorrer los puestos de artesanos de la plaza Álvarez Prado, el Mercado Municipal, los locales de la calle Belgrano en busca de hilados y las tiendas de regionales, donde tentarse con quesos de cabra, vinos -recomendadísimo el cabernet bonarda de Amanecer Andino, una bodega de Tumbaya-, y dulces.

Si vas al norte, Tilcara es una parada obligada, ya que ofrece a sus visitantes alternativas para todos los gustos. (Gentileza: Cynthia Consoli)

Para desayuno, brunch o té, La Casa de Champa se trata de un clásico de más de 25 años en el pueblo, donde la especialidad es el strudel, receta heredada de la abuela de Cristina, una de las dueñas. El Nuevo Progreso es la joya definitiva del destino, un restaurante que reúne el arte y lo mejor de las técnicas culinarias, los sabores andinos y los rituales ancestrales en una experiencia honesta, única y deliciosa. Flor Rodríguez honra el producto jujeño en una carta creativa, siempre hay llama, olluco, cordero, quesos de cabra, papa andina, quinoa y los vegetales del momento; todo de pequeños productores y cooperativas. Fernando Fernández, su socio y pareja, pinta con lo que da el territorio -borra de vino, tintura de remolacha, arcillas de colores- y exhibe sus obras en el mismo espacio. Es clave reservar con tiempo.

La Casa de Champa, un clásico de más de 25 años en Tilcara, donde la especialidad es el strudel, receta heredada de la abuela de Cristina, una de las dueñas. (Gentileza: Cynthia Consoli)

Un paseo imperdible: el Museo en los Cerros, una maravilla en la comunidad originaria de Huichaira. Además de una muestra permanente de fotografía argentina y jujeña y las vistas panorámicas, tiene una biblioteca soñada, cafecito y una tienda de regalos donde comprar tesoros regionales exclusivos, como las piezas en cobre y plata de Río de Plata Joyería, diseñadas por artistas locales.

Senderismo en Uquía

El siguiente pueblo, a 33 kilómetros de Tilcara, tiene dos platos fuertes: el primero es la feria de artesanos de la Ruta 9 -justo antes de llegar a Uquía, a la altura de Huacalera, ubicada a mano izquierda de la carretera-, donde comprar vasijas, macetas, cacerolas y cuencos de gres a precios insólitos. El segundo es el hit del destino, un trekking por la Quebrada de las Señoritas, un paisaje del color del fuego, para el que no hace falta un estado físico de competición porque hay opciones. La más accesible es de aproximadamente 45 minutos de ida y otros tantos de vuelta, una caminata autoguiada siguiendo las huellas y las pircas. La dificultad es media-baja, pero la altura es un plus en la exigencia. Es fundamental hidratarse, descansar cuando sea necesario y hacerlo con un buen margen de horas de luz. El mejor momento: el transcurso de la mañana, con el sol entrando en la quebrada. También se puede ir solamente al punto panorámico, o hacer caminatas más desafiantes con guía. En el ingreso ofrecen todas las opciones.

Excursión desde Humahuaca

Es la ciudad cabecera del departamento que lleva el mismo nombre, y el punto de partida para tomar la Ruta Provincial 73, y transitar 25 kilómetros rumbo a las Serranías del Hornocal o Cerro de los 14 Colores. Es uno de los escenarios naturales más imponentes y maravillosos del país, a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Llegar es toda una experiencia, no sólo por las vistas, sino porque tiene sus particularidades. En primer lugar, la altura: la hidratación y el buen descanso son imprescindibles y vale coquear o recurrir a las infusiones y caramelos de coca que se consiguen en todas las ferias. Para ir en auto, hay que tener en cuenta que el camino es sinuoso, de ripio y el vehículo también puede apunarse. Para evitarlo, no hay que encender el aire acondicionado y mantener 2.500 revoluciones para no exigir el motor. Tomando estos recaudos, el viaje es de más o menos una hora. También se puede llegar en excursión con guías.

Cerro de los 14 Colores, a 25 kilómetros de la ciudad de Humahuaca se levanta esta belleza geográfica que invita a detenerse y observar la magnitud del paisaje. (Gentileza: Federico Lubo Millán/Pixabay)

En todos los casos, la mochila debe incluir abrigo para el viento, gorra, protector solar, agua y algo para comer, ya que allá arriba solamente hay baños, mucho sol y nada de reparo. Materos, no olviden el equipo. Otra clave es llevar descargados los mapas y listas de música, porque en el camino no hay señal ni datos celulares.

Datos útiles

Purmamarca. Mirador El Porito: adultos $100, menores $50, abierto de 8 a 19. Paseo de los Colorados: acceso gratuito todo el día. Feria de la plaza: de 8 a 20. Tejidos artesanales en Warmi, Instagram: @hilanderiawarmi, y Llama Negra, Instagram: @llama_negra

Tilcara. Museo en los Cerros, martes a domingo de 10 a 14, entrada $1.000, Instagram: @museoenloscerros. Artesanías: hay tejidos de Red Puna en Makiwan, Belgrano 472, abierto todos los días (excepto los miércoles), de 10 a 14 y de 17 a 21, www.redpuna.com.ar. Oficina de Información Turística de Tilcara: Ruta Nacional 9, al lado de la YPF, teléfono: 388 417 3940.

Uquía. Senderismo en la Quebrada de las Señoritas, ingreso general $300. Para el Circuito del Cañón de las 13 Vueltas (corto, 3,2 kilómetros), acceso de 8.30 a 17, la caminata es de una hora y media y se puede hacer autoguiada o con guía, esto es opcional. Artesanías: en el Paseo del Artesano, abierto de 9 a 17 y Arte Guanuco, en la esquina de la plaza. Dónde comer: Hostal de Uquía, imperdibles las empanadas fritas de quinoa y está abierto todo el día, Instagram: @hostaldeuquia

Humahuaca. El Hornocal, de 10 a 18, $200. Transporte desde $4.000 por persona. El mejor momento para visitar la plaza de Humahuaca, los artesanos de la calle Santa Fe, el monumento a los Héroes de la Independencia y los artesanos en esas escalinatas, es de 10 a 14. A las 12: la bendición de San Francisco Solano.

Más información. Oficina de Información Turística de la Secretaría de Turismo de Jujuy. Horario de atención de 8 a 20, teléfono: 0388 - 4221343/25/26, www.turismo.jujuy.gob.ar; Instagram: @visitjujuy