El Chaltén: lagunas, glaciares y cerro Fitz Roy

“Soy un afortunado que me levanto todos los días con esta vista”, dijo Guillermo, la primera persona que vimos apenas pisamos El Chaltén. Fue el encargado de trasladarnos desde la terminal hasta la posada que sería nuestro refugio durante esos días.

“La verdad que tiene razón”, pensé mientras miraba la mole de piedra por la ventanilla. El cerro Fitz Roy es como un custodio de El Chaltén: lo ves desde todos lados y a toda hora. Según los locales, cada vez que lo mirás, estás ante más de tres kilómetros de montaña frente a tus ojos.

El Chaltén es un pueblo que, en verano, recibe a visitantes de todo el mundo que se acercan para recorrer sus senderos. (Gentileza: Carola Cinto)

Una pared de tres kilómetros y una nube que siempre se cuelga de su punta. Montaña humeante significa en tehuelche el nombre del pueblo que crece y florece durante el verano, a los pies del cerro.

El Chaltén está dentro del Parque Nacional Los Glaciares, donde se estima viven unas tres mil personas, que se duplican durante los meses de verano cuando otros miles eligen este lugar para hacer temporada. La mayoría atiende los alojamientos, los negocios de renta de equipos para hacer trekking o los barcitos que se esparcen por la avenida principal del pueblo (de nombre San Martín, claro).

Es la Capital Nacional del Trekking con más de 15 senderos que son auto guiados y gratuitos. Algunos de baja dificultad, como el que va hacia el Mirador de los Cóndores y que sólo tiene mil metros; otros de varias horas de caminata y mucho desnivel, como el que se dirige a Loma del Pliegue Tumbado.

De baja dificultad es el camino hacia Glaciar Huemul y Lago del Desierto, mostrando postales únicas de los paisajes de la zona. (Gentileza: Carola Cinto)

Si bien no todos los turistas que llegan hasta este lugar se animan a hacer todas las caminatas, sí todos se vuelven con tres premisas en el bolsillo. La primera: los senderos, por más que sean largos o duros, valen la pena el esfuerzo. La segunda: ninguna de las fotos les hará justicia a los paisajes; y la tercera: El Chaltén merece varios días para recorrerlo.

El trekking que hay que hacer

Ojalá no tengas que elegir, pero si no te queda otra, el sendero hacia Laguna de los Tres es el que hay que hacer en El Chaltén. Se trata de, aproximadamente, 10 kilómetros de ida que te llevan a estar a los pies del famoso Fitz Roy.

Ese cerro que se ve desde cualquier punto, esa “mole” de tres kilómetros de alto, justo en frente de tus ojos. De sólo imaginarlo parece mágico, pero también hay que ser realista: es un sendero de dificultad media con un último kilómetro un poco complicado.

Sin embargo, la mayoría de los visitantes (me incluyo) lo hacen sin preparación. Es un sendero con vistas a glaciares, vertientes abundantes -para cargar tu botella y refrescarte- y bastante sombra para poder caminar esquivando el sol. El momento crítico llega en el kilómetro 9 donde, con carteles, te anuncian que se acerca lo peor.

Es una pendiente difícil, con piedras sueltas y desniveles (fundamental llevar zapatillas de trekking y alguna ayuda, como un bastón). Ir paso a paso y frenar cuantas veces sea necesario, total -casi siempre- el camino se hace en soledad o con unos pocos compañeros de ruta.

El Camino laguna de los Tres es el más elegido por los turistas por su dificultad media y sus paisajes imponentes. (Gentileza: Carola Cinto)

¿La recompensa? Un paisaje indescriptible. La Laguna de los Tres de color turquesa y, justo detrás, el imponente Fitz Roy. Seguramente, el premio también incluye alguna que otra lágrima por la inmensidad de la naturaleza y por el esfuerzo hecho que, si sos una persona sin entrenamiento previo, te llevará unas cinco o seis horas.

Una recomendación: comenzar el camino desde la Hostería El Pilar -a unos 17 kilómetros del centro del pueblo- para ahorrar parte del recorrido a la ida.

El trekking que tiene las mejores vistas

Este sendero es ideal para hacer el último día en El Chaltén. Se trata del que conduce a Loma del Pliegue Tumbado, uno de los miradores más impactantes de todo el país: regala una panorámica 360 grados de todos los cerros que se suelen recorrer en la zona.

Loma del Pliegue Tumbado es uno de los senderos más difíciles, pero con la mejor panorámica de la zona. (Gentileza: Carola Cinto)

El camino es uno de los más ásperos porque tiene mucha inclinación y no tiene prácticamente ningún árbol para guarecerse del sol. Otra contra es que, a diferencia del de Laguna de los Tres, no tiene vertientes para llenar la botellita y refrescarse, por lo que se recomienda llevar a cuestas dos litros de agua.

Una recomendación clave es llevar botellita de agua para cargar directamente de las vertientes. (Gentileza: Carola Cinto)

Son 21 kilómetros (ida y vuelta) aproximadamente, con un ascenso que llega hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Hay que tener mucho cuidado con los vientos y con las posibles nevadas en invierno. Desde la cima no habrá palabras que valgan: se podrán ver el Cerro Fitz Roy, el Cerro Torre y el Glaciar Grande en una misma panorámica.

Algunas opciones más

Hay otras posibilidades como el sendero al Cerro Torre (otro de los clásicos) que tiene 18 kilómetros ida y vuelta. Al llegar, el visitante se encontrará con la laguna Torre -de color gris y con témpanos que decoran la superficie- y dos picos tipo estalactitas que se pelean para ver cuál es el primero en tocar el cielo.

También hay algunos aún más sencillos como el Chorrillo del Salto, de unos siete kilómetros ida y vuelta, que se adentra por un bosque y termina frente a una cascada de más de 20 metros de alto. Es una buena opción para empezar.

El sendero a Cerro Torre es uno de los más sencillos. Uno de sus distintivos son los témpanos que se forman en su laguna. (Gentileza: Carola Cinto)

El camino al Glaciar Huemul y al Lago del Desierto es para un día de descanso. Hay que trasladarse 37 kilómetros desde el centro del pueblo, por lo que se puede alquilar una excursión -que incluye traslado y entrada al lugar- o un remis. El sendero va por medio de un bosque, acompañado por el río De las Vueltas y es de dificultad media-baja.

Otra recomendación es contratar un remis para ir a ver el amanecer al mirador que hay sobre la RP 23, a unos dos kilómetros del centro del pueblo. Con unos mates, mucho abrigo y cámara en mano el visitante se prepara para ver uno de los espectáculos más lindos y cotidianos de El Chaltén: cuando el Fitz Roy se tiñe de rojo por los rayos de sol.

El punto panorámico sobre la RP 23 es ideal para ver el amanecer, uno de los momentos más mágicos en El Chaltén. (Gentileza: Carola Cinto)

Son unos minutos en los que el custodio del pueblo se disfraza de diferentes colores que van desde un violeta oscuro hasta un anaranjado intenso. Son unos minutos en los que un simple amanecer -algo que ocurre todos los días- se transforma en un espectáculo único en el mundo. Son unos minutos en los que, nuevamente, la naturaleza deja mudos a los turistas que vuelven a su rutina con un deseo: volver a visitar El Chaltén.

Datos útiles

Cuándo y cómo ir. La mejor temporada es desde septiembre hasta marzo cuando las temperaturas son más cálidas y los días más largos. Para llegar desde Córdoba, hay que tomar un vuelo hasta El Calafate y, desde allí, trasladarse 220 kilómetros hasta El Chaltén.

Dónde dormir. A pesar de ser un pueblo chiquito, El Chaltén tiene alternativas para todos los gustos y los bolsillos. Una buena opción son las posadas, ya que tienen desayuno incluido y -en algunos casos- ofrecen viandas para el camino.

Recomendaciones. Usar siempre zapatillas y bastones de trekking; llevar una botellita de agua a cuestas para cargar en el camino y frutas o caramelos para reponer energías; antes de comenzar un sendero, chequear la velocidad del viento en alguna aplicación, como Windy. Antes de salir, avisar en la administración del alojamiento qué sendero vamos a hacer y a qué hora vamos a salir para que ellos puedan estar atentos en caso que no regresemos a horario, ya que no es necesario registrarse antes de cada caminata. Comprar viandas -que pueden ser sándwiches, empanadas, tartas, etc.- para almorzar en el camino. Estar atentos al tiempo que lleva la ida para no regresar de noche.

Dónde comer. Las viandas para cada caminata se pueden comprar en La Nana, a pocos metros del inicio del sendero a Laguna de los Tres. Las pastas de Maffia, el guiso de lentejas de Ahonikenk y el café de Mathilda son muy recomendables para reponer energías después de las caminatas