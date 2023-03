Cómo dejarse llevar por las distintas Corrientes

La embarcación se deja llevar por la corriente. El sol del mediodía pega fuerte, multiplicado por el reflejo del agua. La tanza tira un poquito y parece que pica algo todo el tiempo, pero lo que pican son los mosquitos, no los peces.

La morenita está en el anzuelo, esperando por un dorado, o cualquier otro pez desprevenido. Y la lancha sigue al garete. Irse al garete tiene dos significados: “fracasar, estropear o malograrse” o que la embarcación se mueva sin gobierno, llevada por el viento o el agua.

En este caso, las dos. La pesca fue un fracaso, y el bote se dejó llevar. Pero el paseo es perfecto en suelo y agua de Corrientes.

Un viaje por distintos rincones de Corrientes, una encantadora provincia del litoral argentino. (Foto: Daniel Santos)

Por el ancho Paraná (“venía bajando un piojo”, dirían los jugadores de truco), la experiencia es maravillosa. La vista, las corrientes correntinas de un lado y del otro, los camalotales, los ceibos inundados, las aves pintorescas y las carroñeras. El paisaje del río crecido invita a escuchar un chamamé tranquilo -no Amboé-, tomar una cerveza y dejarse llevar por la pesca. La pesca efectiva, que imaginamos emocionante, y el mero hecho de intentar.

Estuvimos cuatro días en Corrientes. Descubrimos que el otro río famoso se llama Corriente, sin “s”, pero que sale mal hasta en los mapas. Las opciones son infinitas, casi siempre alrededor del agua. Los Esteros del Iberá, salvajes; las estancias rurales, que ofrecen cabalgatas, excursiones, pesca, descanso VIP; la ciudad de Esquina, entre turística y ganadera, con historia; o la propia Corrientes, separada de Chaco por un puente que está a punto de cumplir 50.

Ni hablar del Gauchito Gil, que en Mercedes tiene su santuario pero que es amo y señor de todas las rutas provinciales y de más allá.

Opciones correntinas

¿Qué hacer en Corrientes? El plan es variado y seductor. Tiene playas sobre el río que son bendecidas por un clima que les da una temporada de siete meses. Aunque reducidas por el Paraná crecido, siguen siendo una opción urbana necesaria para aplacar el calor. Arena, sombrillas, servicios. Hay grupos que nadan, y grupos que nada. Sólo toman mate y ven niños jugando junto al río.

En la capital se puede recorrer el centro, sus iglesias, los clubes, las plazas. Se pueden conocer las historias de sus fundadores, o hasta de las correntinas cautivas, que fueron llevadas a Paraguay durante la Guerra de la Triple Alianza, abandonadas por sus maridos que se escondieron tierra adentro.

La Iglesia de la Santísima Cruz de los Milagros tiene un altar con una cruz de madera, antiquísima como la fundación de la ciudad. Una cruz que es testigo del milagro, dicen. Pero también de algo más. Cuando llegaron los españoles, encabezados por el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón, que llegó a esa zona de “las siete corrientes” del río, las comunidades originarias intentaron resistirse. El adelantado fundó la ciudad el 3 de abril de 1588, y en un fuerte levantó la cruz de casi cuatro metros que fue atacada.

En el momento, algo como un rayo impidió el ataque, y eso fue atribuido al milagro. Es más probable que haya sido el fuego de un disparo con un arcabús, pero eso no tendría nada de milagroso. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas.

La cruz da nombre a la iglesia, al barrio, y es clave en la historia fundacional de Corrientes, que organiza eventos en torno a ese hecho marcado a fuego, literalmente.

Historias de la ciudad y más allá

Corrientes capital tiene una hermosa costanera, el puerto, los embarcaderos de las lanchas; hay zonas gastronómicas; está el puente de alto tránsito. Y aunque es una ciudad petisa, cada vez se ven más edificios altos, de hoteles o departamentos, que miran el río.

Porque el río manda siempre. Y por eso no hay que dejar de programar un paseo acuático, y si se puede, pescar. Lo hacen todos: el tránsito de botecitos, lanchas y barcos es bastante intenso, esquivando nadadores que midan fuerzas con el enorme Paraná, en competencias grupales o en solitario.

Una visita al portal Laguna Iberá, en los increíbles Esteros del Iberá de Corrientes. (Foto: Daniel Santos)

Pero el plan por la provincia abarca otras posibilidades. Los Esteros del Iberá tiene varias, porque hay numerosos portales que muestran la misma maravilla desde distintos puntos de vista. Yacarés, carpinchos, aves, ciervos del pantano, palometas (nombre simpático para estas pirañas).

Todo es salvaje, pero no da miedo. El comportamiento de los yacarés en los Esteros no es el mismo que en otros lugares fuera de estas reservas provinciales, nacionales o incluso privadas. Como si supieran que allí no los va a atacar nadie.

Cuando salimos de los Esteros se muestran más veloces, huyen ante la presencia de las personas, se esconden lo más rápido que pueden. No sabemos si yacaré que duerme es cartera, pero sí se comen -también los carpinchos- y velan por su supervivencia.

En el Parque Provincial Iberá, nos quedamos en Carlos Pellegrini, un hermoso poblado tranquilo que tiene lo imprescindible. Esa es su hermosa virtud: no le sobra nada, no le falta nada para quien vaya a buscar el contacto natural.

En Pellegrini hay restaurantes, hermosas posadas y lodges, todas con servicios de excursiones diarias, pensiones completas, propuestas rústicas pero de buen nivel.

Visitamos también una Ecoposada y subimos a caballo para la zona de los Esteros de Cambá Trapo, muy próximos, muy vírgenes también.

No es tan simple llegar a Pellegrini y a este portal, porque la ruta no es para cualquiera en sus 40 kilómetros de ripio, y así lo quieren mantener para preservarlo lo máximo de un turismo masivo y posiblemente depredador.

El mejor camino es desde la ciudad de Mercedes, donde encontraron al Gauchito Gil. Desde la ruta, los autos bocinean con fuerza; los conductores se persignan; muchas personas se detienen, dejan sus ofrendas al santo popular que tiñe todo de rojo.

A la vuelta de la Esquina

Después de un par de días en Pellegrini, partimos hacia Esquina. Es una ciudad con mucha historia, pero especialmente es paraíso de pescadores. Tiene el Paraná y tiene el Corriente, dos ríos que se mezclan y que juntos forman un delta maravilloso, para navegar sin tiempo. Uno está inundado, el otro tiene poca agua. Parece mentira que confluyan las dos realidades en una misma geografía.

Atardeceres coloridos, flora y fauna sorprendentes, pescadores típicos por doquier (es fácil reconocerlos aunque no tengan la caña encima), una ciudad que resguarda edificios coloniales. Esquina es encantadora, porque además del río tiene propuestas para los amantes del turismo rural.

Datos útiles para aprovechar Corrientes

Portal Laguna Iberá. El ingreso a los Esteros desde éste portal invita también a conocer Colonia Carlos Pellegrini, pueblo vecino a orillas de la Laguna Iberá. Se accede desde la RP40, donde se transitan 120 km desde Mercedes. Allí hay que cargar combustible. Hay otro acceso por la RP41 desde Ituzaingó, Virasoro o Santo Tomé.

Alojamiento. Nos detuvimos en el lodge Ñande Reta (nandereta.com), una de las posadas más antiguas de Pellegrini, pionera en el turismo de la zona hace más de 25 años. 11 6852 7885 o reservas@nandereta.com. También se destacan el Lodge Aguapé. En la colonia se encuentra la Ecoposada, emprendimiento de un correntino nacido en los esteros que conoce cada rincón del lugar.

Esquina. La ciudad se encuentra a 333 kilómetros de la capital de la provincia. Es un destino perfecto para los amantes de la pesca. Hay muchas opciones sobre el río Corriente y el río Paraná. El sede de la Fiesta Nacional del Pacú, y aseguran que sus carnavales son inolvidables. Se pueden realizar actividades en los ríos, cabalgatas, paseos históricos por la ciudad, o programar alguna visita a estancias rurales (hay varias). Es la ciudad natal de los padres de Diego Armando Maradona, don Diego y la Tota. Hay algunas referencias al ídolo en la ciudad, donde el 10 solía ir.

La Pelada. Propiedad de Augusto Rhöner hijo, hace años se dedica al turismo. Ideal para avistaje de especies, pesca, cabalgatas y relax. Al fondo descansa el Estero Pucú, ecosistema similar al de los Esteros del Iberá, donde duermen casi todas las aves de la zona. Más información en la web estancialapelada.com.ar.

Excursiones en Corrientes. Se recomiendan los paseos de Pedro Canoero, ubicado en gobernador Evaristo Lopez 42 (Uruguay y el río Paraná). 0379 492-2999. paseospedrocanoero@gmail.com