Cinco postales argentinas premiadas de manera internacional

Bosques húmedos, desiertos, salares y glaciares, Argentina con su gran territorio es hogar para un abanico de ecosistemas que la destacan con su belleza y su biodiversidad. Ahora, hacemos un vistazo a algunos de los destinos más lindos que fueron premiados. Estos son.

Caspalá: uno de los mejores pueblos del mundo

Uno de los mejores pueblos del globo está en Jujuy. Se trata de Caspalá que fue destacado con este título por la Organización Mundial del Turismo (OMT). Es un paraje rural en medio de sierras coloradas y salpicadas de casitas de adobe.

Un Patrimonio de la Humanidad

Uno de los sitios de la lista de la Unesco son las Cataratas del Iguazú. Según la organización mundial, en el parque nacional se encuentra “una de las cataratas más espectaculares del mundo”. También destaca que su selva húmeda alberga más de 2.000 especies de de flora y fauna.

Uno de los mejores cielos del mundo

Hace poco te contamos que un lugar cordobés fue elegido entre los cinco mejores del globo para observar las estrellas. La Estación Astrofísica de Bosque Alegre fue mencionado en la lista elaborada por la empresa Bos Planet, enfocada en la exploración espacial.

La mejor bodega

La bodega mendocina Zuccardi Valle de Uco fue elegida por el jurado de The World ‘s Best Vineyard como la mejor del mundo, tres veces y de manera consecutiva. La organización destaca no sólo su producción, también su arquitectura, y relación con el ambiente y comunidad local.

Un lugar único para avistajes

Península de Valdés, en Chubut, es una reserva natural destacada por la Unesco por su increíble fauna marina. Fue la primera reserva declarada Patrimonio de la Humanidad por su conservación de ballenas francas australes y obtuvo el premio World Travel Award 2019 como “Destino de avistaje de ballenas líder en Sudamérica”.