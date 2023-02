Por Magalí Gaido

Sobre la avenida Maipú, a muy pocos metros del canal Beagle y en el corazón de Ushuaia, se encuentra el Almacén Ramos Generales. Como su nombre lo indica, el lugar fundado en 1913 por el turco José Salomón funcionó durante decenas de años vendiendo de todo. Y cuando decimos de todo, es de todo: desde alimentos hasta ropa y herramientas de trabajo. Bien a lo turco. Bien de “ramos generales”.

Entrar al negocio, que aún conserva la estructura de la época, es un verdadero viaje al pasado: mesadas de antaño, grandes estanterías, latas de galletas antiguas, botellas de coca coca exclusivas, carteles de publicidades del siglo pasado y la lista sigue…

Almacén Ramos Generales, el lugar que mantiene viva la historia de Ushuaia. (Gentileza Almacén Ramos Generales)

Pero, ¿Quién está detrás de este lugar en el que se respira historia en todos los rincones? Su nombre es Enrique Chasco, y es un enamorado de Ushuaia. A sus 80 años, el hombre conserva una lucidez prodigio y se apasiona cada vez que le piden que cuente la historia del almacén. El actual dueño recibió a Voy de Viaje en uno de los salones más exclusivos del lugar: la vieja cocina en la que comía la familia Salomón.

Actualmente, ese espacio es reservado para visitas especiales: el mismísimo Leonardo Di Caprio comió allí mientras estuvo grabando en Tierra del Fuego algunas escenas de “El Renacido”.

Enrique Chasco, el actual dueño del Almacén Ramos Generales. (Magalí Gaido/Voy de Viaje)

La historia del almacén

Ramos Generales fue fundado en 1913 por don José Salomón, un turco que pisó tierras argentinas a finales del siglo XIX. Después de funcionar como almacén de ramos generales durante medio siglo, cerró sus puertas. El negocio estuvo juntando polvo durante 40 años hasta que, después de mucha insistencia, don Enrique Chasco logró que una heredera se lo alquilara.

Las paredes de la casona se levantaron en el año 1906, siete años antes de que Salomón lo alquilara para transformarlo en almacén.

Almacén Ramos Generales, el lugar que mantiene viva la historia de Ushuaia. (Magalí Gaido/Voy de Viaje)

Don José Salomón era el menor de seis hermanos. Llegó al país con 10 años, a finales del siglo XIX. Embarcó en el puerto de Trípoli con la esperanza de un futuro mejor del otro lado del océano. Llegó a Buenos Aires solo, desorientado y sin hablar una palabra de español.

Cuenta la historia que una mujer lo encontró llorando y hablando en turco, sin lograr que nadie lo entendiera. Eran otras épocas: no había traductores de Google a mano, los sistemas de transporte hacían más largas las distancias y la información escaseaba. Pero esta mujer tenía el dato de que en Necochea había una comunidad turca.

Así fue que el pequeño José partió hacia aquella ciudad del sur de Buenos Aires, en busca de aunque sea un poco de toda esa familiaridad que había dejado atrás cuando se subió al barco que lo trajo a Argentina. Estuvo en Necochea un tiempo y su siguiente aventura, años después, fue viajar a Punta Arenas, Chile. Los rumores contaban que en esa zona había oro. En esa ciudad chilena había muchos yugoslavos y turcos. Estando allí se enteró de que en Ushuaia había una cárcel, con gran cantidad de presos. Además, por aquellos tiempos, había muchísimos españoles que se dedicaban a la pesca de focas.

Con esos datos, Salomón entendió que Ushuaia debía ser un lugar con gran afluencia de gente. Decidió mudarse a la ciudad más austral del Mundo, alquilar la vieja casona de la avenida Maipú (que por entonces no tenía nada de vieja) y abrir el almacén de ramos generales.

Almacén Ramos Generales. Don José Salomón con su carrito para hacer delivery. (Gentileza Almacén Ramos Generales)

El negocio fue un éxito abrumador. Una muestra de ello fue que, en apenas cuatro años, le compró el edificio al dueño original y pasó de inquilino a propietario. Creció tanto que se convirtió en mayorista: era uno de los pocos que le vendía a los demás negocios. “Vendía de todo. El turco fue vivísimo. Empezó a acaparar todos los rubros. Él traía mercadería de Chile, de Buenos Aires, e incluso le proveía la comida a la cárcel”, relató a Voy de Viaje Enrique Chasco.

Como curiosidad de la época, Chasco contó también que don Salomón no vendió nunca ninguna bebida en copa. “Era ultra católico, anti alcohol y anti tabaco. Acá no se podía tomar ni fumar nada”, recordó el actual dueño de Ramos Generales.

Almacén Ramos Generales, el lugar que mantiene viva la historia de Ushuaia. (Gentileza Almacén Ramos Generales)

El negocio funcionó en manos de Salomón durante medio siglo, hasta el año 1963. “El Turco” decidió cerrar el almacén porque su salud estaba muy deteriorada. El hombre era diabético y había quedado ciego. Finalmente, dos años después del cierre, murió. Su esposa heredó el negocio, que permaneció durante cuatro décadas cerrado.

Así era antiguamente el Almacén Ramos Generales. (Gentileza Almacén Ramos Generales)

Ramos Generales llega a las manos de Enrique Chasco

Enrique Chasco es un enamorado absoluto de Ushuaia. Supo, desde siempre, que quería echar raíces en esa ciudad. Hace más de 40 años se instaló en el Fin del Mundo con la idea de quedarse para siempre y buscar la manera de mantener viva la historia del lugar. Por eso, su fijación por reabrir el emblemático negocio.

Chasco gestó una linda amistad con el único hijo que tuvo don José Salomón, que llevaba el mismo nombre. Era abogado y trabajó durante años junto a Enrique, que se dedicaba al comercio exterior. “Estuve durante 10 años pidiéndole que me alquile el edificio para reabrir el almacén. Nunca quiso hacerlo”, recordó Chasco. El único heredero del lugar murió sin aceptar que sea alquilado. En el año 2005, una de sus hijas heredó el antiguo negocio.

Enrique Chasco, el actual dueño del Almacén Ramos Generales. (Magalí Gaido/Voy de Viaje)

“María Cecilia Salomón sabía que yo ansiaba reabrir el almacén. Yo era amigo de su padre y ella estaba al tanto de que durante una década le insistí al ‘Turco hijo’ que me lo alquilara”, contó Enrique, y siguió el relato: “Un día me llama por teléfono y me pregunta: ‘¿Qué harías si yo te doy la casa mi abuelo?’. Le respondí que lo reabriría, manteniendo la esencia del lugar. Inmediatamente, me dijo que me daba 72 horas para poner en marcha la reapertura”.

Esa noche, cuando Enrique llegó a su casa, le contó a su esposa Lilián Lavergne sobre la propuesta que había recibido. “Lilian me convenció de que lo aceptara. Ella sabía que era mi sueño mantener vivas las raíces de Ushuaia, y reabrir Ramos Generales era una forma de cumplirlo. Mi señora me incentivó y me dijo que ella me iba a ayudar con todo esto”, relató Chasco.

Enrique y Lilian, los actuales dueños del Almacén Ramos Generales. (Gentileza Almacén Ramos Generales)

La esposa de Enrique es oriunda de Francia. Como buena francesa, es una fanática de la pastelería de su país. Probablemente esto haya sido lo que motivó a Enrique a contratar a “Dudu” David Dumont, un maestro pastelero experto en delicias francesas.

En el lugar se elabora pastelería francesa apta para paladares exigentes. Quien escribe puede dar fe de que allí se cocina la mejor croissant rellena de pasta de almendras del país.

La pastelería y panadería del Almacén Ramos Generales es de primer nivel. (Gentileza Almacén Ramos Generales)

El Almacén Ramos Generales fue reabierto al público, después de 40 años, el 11 de octubre de 2006. Desde entonces, funciona como panadería, restaurante, bar, museo y tienda de ropa Prêt-à-porter. Esta última está a cargo de Lilian, la señora de Chasco, quien es también una referente de la moda en Argentina. Sin lugar a dudas, es visita obligada y parte indiscutida de los “sí o sí” de Ushuaia.

Almacén Ramos Generales, el lugar que mantiene viva la historia de Ushuaia. (Gentileza Almacén Ramos Generales)

*Emilia Chialvo, de @visitaushuaia, colaboró con la gestión de esta nota.