Aconquija: la naturaleza imponente del Tucumán

El milagro del agua le da gran parte de su encanto a la bella provincia de Tucumán. Pero todos estos surcos de fertilidad tienen un origen, y muchos de ellos coinciden en un lugar: el Parque Nacional Aconquija. La maravilla de la vegetación de la zona contrasta con la imponencia de sus cumbres de nieves permanentes, que esconden más de 150 glaciares, un enorme reservorio natural de más de 70 mil hectáreas a sólo 115 kilómetros de San Miguel de Tucumán.

En noviembre se aprobó la ley para la ampliación del parque, cuya superficie ahora ascenderá a unas 85.000 hectáreas. En las alturas de este enorme nevado precordillerano, con picos que superan los 5.500 metros sobre el nivel del mar, nacen muchos de los ríos que bañan a toda la provincia y la convierten en una de las más fértiles para el desarrollo agrícola.

Una visita al Parque Nacional Aconquija en Tucumán.

La pared natural resguarda también las ecorregiones de Yungas y Altoandes, junto a toda la biodiversidad de los Nevados del Aconquija en su ladera oriental. Llegar a este enorme reservorio natural es una experiencia impactante.

El área protegida se integra con el anterior Parque Nacional Campo de los Alisos, creado en 1995, y territorios aledaños. Protege las nacientes de los ríos Jaya y Las Pavas, que recorren el este de las sierras del Aconquija y desembocan en los valles y campos de cultivo tucumanos.

La leyenda de la Laguna del Tesoro

El ingreso al parque se realiza desde la ciudad de Concepción y continúa con dirección oeste durante 37 kilómetros por la ruta nacional 65, hasta el Portal Cochuna.

Hasta la localidad de Alpachiri la ruta se encuentra asfaltada, y desde allí se toma por camino de tierra. Al llegar, está el camping Sumay Cochuna, emplazado en el parque del mismo nombre, que en quechua significa “lugar donde se pasa”. No debe ser casualidad: desde allí se accede a través de valles y quebradas a los más maravillosos paisajes del Aconquija. El camping es una opción única para los amantes de la naturaleza.

Senderos en el Parque Nacional Aconquija. (Foto: Turismo Tucumán)

También lo es para quienes deseen conectarse con la inmensidad del entorno de la yunga y de la montaña. El senderismo, los baños en el río Cochuna, montar a caballo, disfrutar de una cena a la luz de las estrellas, son algunas de las actividades que pueden hacerse aquí.

Hay allí un microclima mágico, con temperaturas y humedad agradables, que hacen de esta zona de Tucumán un destino único, en plena selva subtropical y con los nevados del Aconquija como telón de fondo.

Para los más osados, se puede realizar desde el camping una expedición de trekking de casi 12 kilómetros para llegar a la Laguna del Tesoro, con un nivel de dificultad medio-alto. Los lugareños mantienen viva la leyenda de la laguna, que cuenta que al estar cercados por los conquistadores, los habitantes originarios arrojaron allí sus bienes más valiosos para que aquellos no se los quitaran, y que un enorme toro negro con astas de oro protege para siempre estos tesoros.

Al estar ubicado en medio de la yunga y sin intervención del hombre, este sitio se mantiene en su estado salvaje, alojando un riquísimo ecosistema que se nutre de la generosa humedad de su tierra y la enorme frondosidad de su vegetación. Un verdadero regalo para quienes se animen a descubrirlo.

Respecto de la vegetación, si bien la flora selvática es pródiga en especies arbóreas, merece destacarse la presencia del aliso del cerro (Alnus acuminata), que justamente da nombre al portal Campo de los Alisos. Aunque también crece en la selva, esta especie es característica del bosque montano, entre los 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde forma asociaciones casi puras.

Senderos en el Parque Nacional Aconquija. (Foto: Turismo Tucumán)

La fauna no se queda atrás en cuanto a diversidad. Hasta el momento se han registrado más de 400 especies de vertebrados, entre las que destacan guanacos, lobitos de río, el gato andino, la ranita montana y el ocelote. Además, en sus pastizales de altura puede encontrarse la taruca, cérvido declarado Monumento Natural Nacional.

Un párrafo aparte merece el loro alisero, una especie endémica de las yungas del noroeste argentino y sur de Bolivia. Este loro nidifica sólo en el bosque montano, entre noviembre y marzo. Durante el invierno se dirige a las zonas más bajas para alimentarse con frutos y plantas del pedemonte.

Los atractivos más conocidos

Las ruinas arqueológicas de la Ciudacita o Pueblo Viejo están situadas a 4.400 metros de altura sobre el nivel del mar, envueltas de un paisaje único para capturar con las cámaras, donde se observan caer nevadas, durante gran parte del año. Forma parte del Qhapaq Ñan o Camino del Inca, el sistema vial andino que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Este recorrido demanda un gran estado físico y cierta preparación en el ascenso de montañas. Se requieren cuatro días de marcha para la ida y tres para el descenso.

El portal Campo de las Azucenas tiene su ingreso desde Monteros, continuando en dirección oeste 17 kilómetros por la RP 325 de asfalto, hasta Yacuchina. De allí, por camino de tierra accesible para vehículo doble tracción, hasta el río La Orqueta. Luego de un kilómetro a pie se llega al portal de ingreso. Este sector no cuenta con servicios.

La Ciudacita, en el Parque Nacional Aconquija. (Foto: Turismo Tucumán)

Este sendero del Campo de las Azucenas es conocido por ser una de las postales más buscadas de los senderistas durante el mes de octubre, cuando florecen las azucenas, y se aprecia como un gran tapiz. Para realizar estos recorridos es obligatorio registrarse en la Intendencia del Parque Nacional Aconquija e ir acompañado por alguno de los guías habilitados.

Los portales de Aconquija

Con el establecimiento del Parque Nacional Aconquija, el área conocida como Parque Nacional Campo de los Alisos fue incluida como uno de sus portales. Hay tres recorridos disponibles para los visitantes, pero el registro debe realizarse ante la intendencia antes de cada recorrido. Campo Los Alisos es el único espacio que ofrece servicios básicos como recepción, información al visitante y zona de acampada gratuita.

El primer atractivo es el sendero Puesto “Los Chorizos”, que sumerge en un recorrido por la selva montana en 4,5 kilómetros desde el Centro Operativo Santa Rosa. Se puede disfrutar de un lugar rodeado de naturaleza en todo su esplendor, con dos puntos de atracción en el mirador arroyo Las Cañas y “El Lobito”.

El sendero interpretativo La Selva Misteriosa lleva, en su recorrido y en siete paradas permite observar procesos importantes que ocurren.

El sendero El Pozón es un sector de la selva, llegando a un pozón natural del arroyo Sufrimiento. Y La Mesada es un recorrido que atraviesa la selva montana donde la diversidad biológica es sorprendente, para llegar luego al bosque. Desde la entrada al parque, el ascenso demora entre 5 y 6 horas. Hay camping libre, fogón y baño para los visitantes.

Datos útiles para visitar el Parque Nacional Aconquija

Cómo llegar. El Parque Nacional Aconquija está a unos 115 kilómetros de San Miguel de Tucumán, yendo hacia el sur por ruta nacional 38 hasta Concepción y luego hacia el oeste, por ruta provincial 65 hasta Alpachiri. Luego se continúa por la RP 330 (12 km de camino consolidado), y para arribar al parque se debe cruzar el río Jaya por un vado de acceso apto para 4x4. A tres kilómetros por camino interno consolidado se encuentra la Oficina de Informes del portal Los Alisos y sus instalaciones con sanitarios, camping agreste y senderos interpretativos.

Clima. Es subtropical serrano, con notables variaciones debido a la altura. La temperatura media del verano ronda los 28° C en la zona baja y los 0° C en La Ciudacita (a 4.200 metros sobre el nivel del mar). En invierno, desciende a 16° C en el piedemonte, y a -10° C cerca de las cumbres.

Época ideal. La temporada recomendada para su visita es de otoño hasta mediados de primavera. Las intensas lluvias veraniegas suelen cortar accesos.

Más información. Intendencia del Parque Nacional Aconquija: Raúl Alfonsín 1400, Concepción, Tucumán. 03865-15520123 / 03865-15358562. www.tucumanturismo.gob.ar/parques/62/65/parque-nacional-aconquija