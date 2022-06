Soñado: este es el mejor hotel del mundo, según Tripadvisor

La plataforma de reseñas Tripadvisor suele compartir listados anuales con los alojamientos favoritos de los usuarios. Este año los viajeros coincidieron en que el mejor de todos los del mundo está en América del Sur, en Costa Rica más precisamente.

Tulemar Bungalows & Villas fue destacado por el premio Travellers’ Choice en la categoría Best of the Best, algo así como “lo mejor de los mejores”. Está en las cercanías del Parque Nacional Manuel Antonio, que conserva una increíble variedad de flora y fauna tropical y es famoso por sus playas casi vírgenes y sus volcanes.

En la ruta de los monos

Cuenta cuatro piletas, tres restaurantes y terrazas desde donde se puede ver el paso diario de los animales silvestres. “Somos una parada importante en la carretera de los monos a través de la jungla, donde tres de las cuatro especies de monos nativos de Costa Rica a menudo se balancean”, se explica.

Selva y playa privada

Además ofrece una reserva privada que une la propiedad con el parque nacional, donde se pueden hacer caminatas y rodearse de perezosos, pelícanos, puercoespines, murciélagos y guacamayos. Los visitantes pueden pasar el día en la playa privada, donde se ubican un bar y un puesto donde pedir toallas, sillas y equipos para deportes acuáticos.

Granito de arena

En este sitio el lujo va de la mano con el cuidado del medioambiente. Tulemar colabora desde 2015 con una organización local que protege a los perezosos y la zona donde habitan. El predio está diseñado de forma que no entorpezca su vida, evitando por ejemplo cables la vista y pidiendo que los huéspedes no lleven perros y gatos. ¿Te quedarías unos días?