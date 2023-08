Royal Caribbean muestra las novedades de la temporada 2024

Consultados acerca del tipo de público que viaja con la marca, Bert Hernández responde “Hoy la familia sin lugar a dudas es nuestro principal pasajero y Estados Unidos es el principal mercado. Hoy volvemos a abrir el mercado de China teniendo un potencial muy importante, y un público que se vuelca a los viajes en familia, es un mercado que estamos recuperando” afirma el Ejecutivo. Respecto al mercado argentino " la productividad de Argentina desde 2019 al día de hoy, experimentó un crecimiento. Hemos descubierto con asombro, el interés del público millenial en este tipo de viajes un ejemplo de ello es que en el año 2022 para Latinoamérica, la edad promedio de quienes nos acompañaron era de 45 años y en el 2023, bajó el promedio a 40, y estamos viendo que para 2024 ya hay un rango que incluye personas hasta de 37 años”, afirmó Alberto Muñoz. “Parte de ese crecimiento puede tener origen en el análisis que realiza el pasajero de la sumatoria de costos que implican las vacaciones y se da cuenta que con Royal tiene todo cubierto inclusive el entretenimiento en un precio cierto final. A esto hay que sumarle la calidad de los servicios y las diferentes prestaciones que encuentran a bordo " remarca Bert Hernandez

En su paso por Argentina, Bert Hernandez Senior Vice president de Royal Caribbean Internacional y Alberto Muñoz, AVP Royal Caribbean para Latinoamérica y Caribe, conversaron con La Voz sobre las novedades de la compañía. (Gentileza: Silvia Alegre)

Nuevos barcos y nuevas emociones

Una de las novedades de la compañía será el crucero Utopia of the seas, el primer barco de Oasis Class que debutará en julio de 2024 con una mirada hacia las escapadas, es decir, tres noches de fin de semana, intensos con actividades y propuestas gastronómicas interesantes; la partida será desde Puerto Cañaveral (Orlando), Florida, y contará con la disposición de 40 bares y restaurantes, alta variedad de piscinas y espacios novedosos con propuestas de relax y diversión. El agregado será una parada especial en Perfect Day at CocoCay, la isla privada para adultos que la línea marítima posee en las Bahamas, donde los pasajeros podrán disfrutar de las mejores playas.

Para quienes suban a este crucero podrán disfrutar de Ultimate Abyss, una de las piscinas más grandes con 79 metros, Suite Sun Deck, la cual ofrece vistas imperdibles y lujosas, y un conjunto de piscinas con diversos toboganes acuáticos, shows y bares. Además, estará disponible el Solarium Bristo, para combinar las bajas temperaturas del agua con el calor inmenso.

Ultimate Abyss, una de las piscinas más grandes con 79 metros. (Gentileza: Royal Caribbean)

La gastronomía estará disponible con mas de veinte opciones para sus viajeros, fusionando sabores, recetas y culturas; opciones para disfrutar del Izumi y Izumi in the Park, con sushi y comida japonesa; cocina italiana de Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar, con especialidad en pastas y cócteles; y The Mason Jar Southern Restaurant & Bar, comidas de especialidad para todos los turnos. Completan la oferta con una serie de bares caribeños, en el tema de entretenimientos puede ser el Casino Royale , música en vivo con shows y espectáculos teatrales. “Con la gran oferta de restaurantes, bares, piscinas, entretenimiento y emociones, hacen de los barcos del Oasis Class una revolución y la posibilidad de continuar disfrutando de las experiencias que ofrece la isla privada, Perfect Day at CocoCay, logran combinar lo mejor para crear el mejor fin de semana del mundo para todos”, afirman con contundencia. Utopia es la escapada top para amigos, familias y grupos que quieran celebrar cualquier ocasión especial. Cada persona puede crear su propia energía de fin de semana con su selección de diferentes tipos de piscinas y playas, sabores de todo el mundo, vida nocturna y entretenimiento

A su vez, los ejecutivos remarcaron que están muy contentos con el nacimiento de Rhapsody of the Seas, que va a estar navegando a partir de diciembre 2023. “Hemos tenido tanta demanda por el producto ABC a poner Curaçao o Cartagena, que la compañía decidió extender toda la temporada para este itinerario”, agregó. En este sentido, destacaron que la región más demandada a nivel crucero sigue siendo el Caribe. Por lo tanto, desde Royal Caribbean apuestan a una estrategia para dominar esta zona con los diferentes recorridos.