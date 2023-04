Quiebras y estafas en servicios turísticos. Prevenir es mejor

Pocas palabras tienen tanto peso en la industria turística como “check”. El pasajero chequea antes de abordar, el huésped chequea en ingresos y egresos. El acto de tildar una o dos veces toda la documentación, que los comprobantes y los permisos estén en regla es el día a día del personal aduanero, aeroportuario y hotelero.

El turista debe asimilar estas conductas: es la única forma de hacer que un viaje comience bien y termine mejor. Chequear es la única forma de saber si un paquete, un vuelo u otro servicio turístico es confiable.

La salida de la pandemia produjo un furor en el sector de viajes y entretenimiento, pero los problemas económicos producidos por ese apagón, sumados a la crisis mundial y a las situaciones geopolíticas de Europa Central, sur de China y Medio Oriente, crean las condiciones óptimas para que muchas empresas vean comprometida su situación y deban cancelar servicios o cesar en sus actividades. Esta turbulencia económica y social a escala global también produjo el caldo de cultivo ideal para que aparezcan verdaderas estafas que se aprovechan de los consumidores menos prevenidos.

A continuación, una serie de consejos a tener en cuenta durante la previa a una contratación. Chequeo: palabra clave. El único camino para evitar sorpresas es la investigación, el cruce de información y la verificación de esos datos.

Un paquete turístico no es una caja negra

Hay muchas formas de determinar que una oferta esté dentro de los valores de mercado y conocer la reputación del agente que la ofrece. En primer término, es importante saber si el agente de viajes se encuentra regulado por la Ley 18.829 en vigencia desde julio de 2022.

Las páginas del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y de la Federación de Agencias de Viajes y Turismo permiten obtener esa información al instante. Si una agencia no cuenta con un número de legajo, debajo de su marca comercial, esto no es bueno.

Si la oferta es demasiado tentadora desconfíe

Si un grupo numeroso de operadores dice que el precio para un destino con servicios comparables cuesta entre cinco y seis y, a continuación, otro ofrece lo mismo por tres, algo huele mal. Recuerde: salimos de una emergencia global que modificó todos los parámetros económicos y ahora las guerras asoman por todas partes. Sume esto a las restricciones propias de nuestra economía. En turismo y aeronavegación los milagros no existen: salir al mundo siempre fue caro para los argentinos y, de ahora en adelante, será muy caro.

Los productos turísticos, por lo general, vienen cerrados desde grandes operadores mayoristas

Ante la duda, siempre conviene preguntar por ese origen. Es fácil rastrear el producto en las páginas de los mayoristas y averiguar si el agente que lo ofrece está habilitado por la empresa y los entes reguladores nacionales e internacionales.

¿Algunas señales de alarma?

Si un vendedor ofrece tickets aéreos con más de doce meses de anticipación miente. Las líneas aéreas, por lo general, venden asientos con un plazo máximo de once meses y el envío de los comprobantes al cliente final es casi inmediato. Si uno efectúa la reserva de un paquete turístico y no recibe los aéreos a los pocos días es una señal de alarma. En el momento de la reserva siempre hay que solicitar el número de emergencia del emisor del paquete, los contactos con el mayorista, para disponer de una herramienta de reclamos antes de embarcar o en destino. Puede darse la situación de que los hoteles no hayan sido contratados al momento de la reserva o estén sujetos a cambios según las condiciones de contratación. Siempre es una buena idea chequear a través de las cadenas hoteleras que la reserva haya sido efectuada o al menos esté agendada.

Viajar es como alquilar una vida distinta por un tiempo limitado. Nadie firma un contrato de alquiler sin leer una o dos veces el acta de acuerdo.

Es muy importante que toda la información de la contratación esté documentada, que en cada comprobante figure el legajo del emisor, los nombres de los responsables en destino, que cada adelanto, cuota o cancelación esté asentada en su correspondiente factura. Sin facturas no hay posibilidad de reclamo o acción legal.

Datos útiles

argentina.gob.ar: una página, todos los reclamos. La página del Poder Ejecutivo Nacional permite chequear si una agencia de viajes está inscripta y realizar trámites por problemas con un paquete turístico o cancelaciones de transporte terrestre y aéreo. Las páginas del Ministerio de Turismo y Deportes, el Ministerio de Transportes, la CNRT y la ANAC dan toda la información para realizar reclamos y denuncias con acceso ágil a páginas de trámites a distancia.

bcra.gob.ar. Con el CUIT de una empresa en cuestión, se puede averiguar su situación crediticia en la página del Banco Central de la República Argentina. Es un indicador eficaz para decidir o no una contratación.

web.tur.ar. En el Artículo 9º del Decreto N° 2.182/72, reglamentario de la Ley 18.829 de normalización de las agencias de viajes, se establece que las oficinas virtuales de la agencias de viajes registradas deben funcionar de manera obligatoria en dominios con la extensión “tur.ar”. Mintur y Faevyt llevan adelante una campaña intensiva para que todos los operadores con legajo operen con esta señal de seguridad y fiscalización.

faevyt.org.ar. La página de la Federación de Agencia de Viajes y Turismo cuenta con un chat online que permite evacuar dudas sobre operadores turísticos. El mismo organismo se encarga de denunciar las irregularidades y brinda asesoramiento online.

Mercados libres. Antes de realizar una reserva en redes sociales o páginas de comercialización no reguladas para destinos no masivos conviene contactar a las oficinas de turismo de la zona. Los emprendimientos que operan por fuera de los circuitos regulados basan su éxito en la reputación y la recomendación: si son buenos, eso se sabe y se difunde.