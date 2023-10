Navidad en Universal Orlando Resort con Harry Potter y el Grinch

Universal Orlando Resort invita a los visitantes a liberar su lado festivo con la celebración navideña en todo el destino que comenzará el próximo mes. Los visitantes pueden experimentar una mezcla de alegría y travesura que cobran vida desde clásicos navideños hasta experiencias inspiradas en íconos de la cultura pop, creando una atmósfera festiva memorable como ninguna otra a partir del viernes 17 de noviembre y todos los días hasta el domingo 31 de diciembre.

Desde el maravilloso espectáculo de “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle” en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade, encontrarse cara a cara con el gruñón verde favorito de todos, el Grinch, durante Grinchmas, hasta admirar las carrozas navideñas y los globos gigantes durante el desfile Navideño de Universal con Macy’s, hay infinitas oportunidades para que los visitantes disfruten esta temporada de fin de año en Universal Orlando Resort.

La magia navideña llena The Wizarding World of Harry Potter mientras las calles de Diagon Alley y Hogsmeade se transforman en un maravilloso paisaje mágico navideño repleto de decoración, luces, guirnaldas y más con temas festivos. El espectáculo nocturno, “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle,” regresa a Hogsmeade en Universal Islands of Adventure trayendo a la vida un impresionante espectáculo de proyección que resalta los momentos y espíritu navideños inspirado en los queridos personajes e historias de las películas de “Harry Potter.”

El Frog Choir, compuesto por estudiantes de Hogwarts y sus ranas gigantes que croan, también regresa a Hogsmeade con una actuación especial con temática navideña, además los visitantes pueden disfrutar de la música de la sensación de canto más popular del mundo mágico, Celestina Warbeck and the Banshees, en Diagon Alley.

Los visitantes quedaran asombrados mientras las queridas historias inspiradas en la cultura pop de Despicable Me de Illumination y Shrek y Madagascar de DreamWorks Animation llenan las calles de Universal Studios Florida durante el desfile navideño de Universal con Macy’s.

Estas queridas historias cobran vida con globos gigantes, coloridas carrozas navideñas y cientos de artistas festivos que se embarcan en un viaje pintoresco que culmina con un final impresionante que incluye una aparición especial de Papá Noel y la iluminación del magnífico árbol de Navidad de 80 pies.

Grinchmas en Universal Islands of Adventure

Deléitese con el espíritu de Grinchmas en Universal Islands of Adventure, donde el Grinch protagoniza el recuento en vivo del clásico navideño de Dr. Seuss, “Grinchmas Who-liday Spectacular.”

Seuss Landing transportará a los visitantes a una atmósfera fantástica adornada con bastones de caramelo gigantes, árboles de Navidad, impresionantes adornos de oropel y más. Incluso habrá apariciones de los Whos de Who-ville y una oportunidad especial de fotografía que pondrá a los visitantes cara a cara con el malvado y verde Grinch.

Mannheim Steamroller en Universal Studios Florida

El artista navideño más vendido de todos los tiempos, Mannheim Steamroller, regresará a Universal Studios Florida para llenar a los visitantes con el espíritu navideño con presentaciones en vivo los días 2, 3, 9 y 10 de diciembre.

Si eso no fuera suficiente, hay aún más alegría en cada esquina de Universal Orlando Resort con una amplia variedad de experiencias adicionales únicas.

Experiencias Especiales para Titulares de Pases Anuales

Además de los descuentos en experiencias navideñas seleccionadas, los titulares de pases anuales obtendrán acceso especial para disfrutar del Universal’s Holiday Parade con Macy’s desde un área exclusiva, así como productos exclusivos y acceso anticipado al Holidays Tribute Store.

La celebración navideña se realizará todos los días del 17 de noviembre al 31 de diciembre en Universal Orlando Resort y del 24 de noviembre al 1 de enero del 2024 en Universal Studios Hollywood. Para obtener más información sobre las fiestas en Universal Orlando Resort, visite www.UniversalOrlando.com/Holidays

