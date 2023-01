¿Hacia dónde va el turismo? Retos y oportunidades para pensar el futuro

El Global Institute for the Future of Tourism (GIFT) creó un Think Tank internacional para analizar los retos y oportunidades del futuro del turismo. La Organización Mundial del Turismo (OMT) colaborará en las diversas iniciativas que impulsen el desarrollo del sector y la transformación, de cara al desarrollo de cumbres regionales e internacionales.

El Think Thank, en colaboración con algunas de las principales universidades internacionales, realizará investigaciones, publicaciones y creará un repositorio de información. “Los estudios y White-papers buscarán nuevos modelos de gobernanza que potencien las capacidades de resiliencia, turismo sostenible, turismo responsable, mejores prácticas, inclusión y crecimiento sostenible del turismo entre otros temas”, aseguran.

El Instituto Global del Futuro del Turismo (GIFT) y la Organización Mundial del Turismo firmaron un convenio para trabajar en los retos y oportunidades del futuro del turismo. (Gentileza GIFT)

El área de formación, GIFT, en alianza con los centros académicos más destacados del mundo, se centrará en contribuir a que los profesionales desarrollen las habilidades que el nuevo paradigma turístico demanda.

Para el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, la propuesta de GIFT “es una oportunidad para unir a los diferentes actores de la cadena de valor del sector turístico, acelerando la transformación del sector”.

El turismo como motor de transformación

Por otra parte, Jorge Brown, presidente ejecutivo de GIFT, expresó: “El turismo tiene el poder de convertirse en el motor de transformación social y económica si tenemos las claves y herramientas para afrontar su futuro. El cambio de paradigma está en marcha y nuestra misión es orientar a los actores del sector para liderar el cambio”. Para Román Rodríguez, presidente del consejo de GIFT, “el trabajo en conjunto con la OMT permitirá fortalecer y reunir a los líderes de la industria para aprovechar las oportunidades del futuro del turismo”.

“GIFT reúne a todos los actores del sector turístico global con un único objetivo: construir en conjunto el turismo del mañana. A partir de una visión innovadora, circular e inclusiva, promueve la transformación del turismo como motor indispensable para el desarrollo productivo y trabaja de la mano con miembros del sector público, privado, académico y organismos internacionales. Sus miembros son empresas privadas, entidades internacionales y administraciones públicas nacionales, regionales y locales”, detallan.